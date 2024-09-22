「就像龍舌蘭酒一樣」：深潛導致潛水員的保險索賠失敗

向旅遊保險索賠是一回事，該保險涵蓋在發生減壓病(DCI) 時水肺潛水至30 m 的情況- 但如果您在事故發生當天早些時候已經安全地完成了更深的潛水，會發生什麼事？該場景最近在澳洲進行了測試。

一對夫婦去年（10 年）購買了聯合旅遊保險，前往某個未指定的海外目的地進行 2023 天的旅行。該保單以女性伴侶的名義提供，而遭受 DCI 的男性潛水員（僅名為 JC）為受益人。保單條款允許水肺潛水最大深度為 30m。

17月39日，JC進行了29m的潛水，在水面休息了XNUMX小時，然後進行了第二次潛水到XNUMXm，之後他感到身體不適並昏倒了。

一位醫生（EG 博士）被叫來，診斷出 DCI 並開出治療方案，導致 JC 的合作夥伴後來對由此產生的巨額海外醫療費用和額外旅行費用提出索賠。

三井住友保險公司拒絕賠付，辯稱如果 JC 沒有在保單條款之外進行早期潛水，DCI 就不會發生，雙方之間的糾紛提交給了澳大利亞金融投訴局 (Australian Financial Complaints Authority)。亞洲金融協會）監察員。

投保人辯稱，由於 DCI 僅發生在較淺的允許潛水之後，因此這是在賠付方面唯一應考慮的因素 - 但 AFCA 支持三井住友採取 問題 有了這樣的解釋。

監察員裁定：“JC 參與了保單條款所禁止的活動，並因此感到不適。” “在保險公司不同意承保與該活動相關的風險的情況下要求保險公司支付索賠是不公平的。”

3個關鍵風險因素

EG 醫師在進行醫學審查後向保險公司提交的報告確定了導致潛水員 DCI 的三個關鍵風險因素：深度、重複潛水和減壓停留。

EG 博士表示，隨著壓力的增加，發生事故的風險也會增加，並得出結論，DCI 的發生不僅是因為 29m 的潛水，而是因為兩次潛水的結合。

另一位醫學專家 MN 博士表示，減壓病的風險與身體在一系列潛水暴露後控制減壓壓力的有效程度密切相關，「暴露」是指一天的潛水活動。

JC 在 15 月 16 日至 17 日期間進行了單次潛水，但他在 XNUMX 日的雙氣瓶暴露可被視為“適度挑釁”，因此很難將症狀的出現僅歸因於最後一次潛水。

「打個比方，就像喝幾杯龍舌蘭酒會逐漸影響一個人的狀態一樣，我們不能將最後一杯龍舌蘭酒確定為疾病的唯一原因，」MN 博士說。

伴侶認為沒有確鑿證據表明 39m 潛水是 JC DCI 的唯一原因，但這一論點被以下判斷駁回：該判斷很可能是由於當天（也可能是前幾天）潛水的累積效應而發生的。

39m 的潛水使索賠無效，AFCA 堅持 保險公司的決定。

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