為什麼即使是潛水專業人士也應該警惕 CESA

訂閱我們的每週通訊

訂閱我們的每週通訊

新的研究表明，在訓練中進行 CESA（受控緊急游泳上升）對水肺潛水員的生理影響，即使沒有外在跡象，這些練習也可能導致肺部壓力。

CESA 是防止在缺氣情況下肺部過度擴張損傷的標準潛水安全程序。然而，據法國研究小組稱，過去與該操作相關的肺部風險記錄並不充分。

報告稱，與 CESA 相關的事故中，併發症的範圍從咳嗽和咯血（咳血）等輕微症狀到氣胸、縱膈氣腫（肺部之間有空氣或氣體）和腦動脈氣體栓塞等嚴重後果。

CESA 訓練愛好者認為，受傷主要是由於技術不當，特別是呼氣不足，並強調教練在整個攀登過程中需要持續監控。

接受監督

研究的作者、潛水醫學專家 Olivier Castagna、Vianney Hamar、Bruno Schmid 和 Arnaud Druelle 認為，即使在嚴格的監督下，事故也可能發生，這表明除了呼氣技術之外的機械因素也可能導致肺部壓力。

他們的研究分兩個階段進行，分別由法國南部聖芒德里耶軍事潛水學校的經驗豐富的軍事潛水員組成。他們穿著潛水服，在攝氏18度的海水中使用開放式水肺，呼吸的是高氧40氣體。

在第一階段，七名潛水員被要求進行兩次10公尺深度的開放水域潛水。其中一次是控制潛水，透過一個 調節器，另一次是 CESA 潛水，上升時無需使用咬嘴持續呼氣。

每次潛水前後，研究人員都會獲得「超音波肺彗星」或ULC，這些影像顯示血管外肺水增加，就像肺水腫或間質性肺病的情況一樣。

第二階段涉及四名潛水員在 5 公尺和 10 公尺深處進行 CESA，以記錄他們的「通氣動力學」——身體調整呼吸頻率和深度以滿足身體活動不斷變化的氧氣需求的速度和效率。

肺部壓力

雖然所有潛水員均未出現任何症狀，但他們的ULC在CESA潛水後顯著增加——但在對照潛水後則沒有。這表明CESA導致了亞臨床肺部壓力，分析顯示個別潛水員之間存在顯著差異。

ULC 顯示的血管外肺水適度積聚可能與上升過程中的壓力和體積變化有關。

研究團隊指出：「這些發現表明，即使是訓練有素的潛水員，也無法始終將呼氣力度與氣體擴張相匹配，這可能會增加肺部的機械壓力。因此，CESA 訓練可能會使健康個體承受無聲肺泡壓力，這凸顯了在上升訓練期間改進監測工具和個性化通氣評估的必要性。」

研究人員現在想確定，像潛水專業人員一樣反覆接觸這種短暫的壓力源，是否會導致長期的肺泡損傷或使個人容易出現日後的肺部問題。

他們表示：“這些發現挑戰了‘無症狀等於無損傷’的假設。它們支持了‘無症狀肺泡損傷’這一新興概念，該概念可能不僅限於潛水生理學，還適用於更廣泛的臨床環境。”

該研究報告可在 應用生理學雜誌

也在 Divernet 上： 為什麼浮潛者應該認真看待死亡調查, IPO 倖存者「強烈建議」停止跳水, 疑似 DCI？以下是如何進行神經檢查