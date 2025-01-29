為什麼浮潛者應該認真看待死亡調查

在本世紀澳洲發生的 300 多起浮潛和自由潛水死亡事件中，三分之二的受害者超重或肥胖，其中近一半的人有潛在的健康問題，容易發生心律不整相關事件。

這些和其他令人擔憂的統計數據來自對 317 年至 2000 年間澳大利亞記錄的 2021 例死亡事件的最新審查，該數據集可能是有史以來分析的最大的浮潛和自由潛水相關死亡數據集。

為了更準確地確定死亡原因和對策，這項調查由潛水醫學專家 John Lippmann 博士進行，他是 DAN 亞太區創始人，因水肺潛水安全服務而獲得澳大利亞勳章。

該審查基於澳洲潛水安全基金會（李普曼擔任主席兼執行長）和國家冠狀資訊系統持有的數據。莫納什大學公共衛生與預防醫學系和皇家救生協會也參與了這項研究。

該研究的早期報告已經考慮了 2001-2013 年和 2014-2018 年的數據，以確定這些時期的趨勢。

據估計，每年有 88,000 名 15 歲及以上的澳洲人浮潛或自由潛水，大堡礁 (GBR) 和寧加洛等地點也吸引了數十萬國際遊客。 56%的死亡發生在昆士蘭州，因為對於許多中年或老年海外遊客來說，在大堡礁「水面浮潛」是一項願望清單上的追求。

該分析還涵蓋了通常更有經驗的自由潛水員和魚叉捕魚者，他們在參加競技性水下運動或練習屏氣時死亡。

在所有記錄的死亡事件中，198 名受害者 (62%) 可能主要是水面浮潛者，而 113 名受害者 (36%) 則進行了某種形式的屏氣潛水。

目錄 目錄 以男性為主 健康狀況 從疾病到鱷魚 溺水和心律不整 加強監管

以男性為主

受害者絕大多數為男性——其中 88%，中位數年齡為 48 歲。

許多因浮潛而死亡的人都是 50 歲或以上的男性。他們通常是體重超重、缺乏經驗的浮潛者，患有可能導致心律不整（心跳不規則）的疾病。

相較之下，自由潛水員通常相對年輕、健康且經驗豐富，但有可能死於原發性溺水，通常是由於缺氧窒息（低血氧）所致。

44%的受害者是海外遊客，平均年齡為60歲； 8%是澳洲遊客，其餘澳洲人在當地潛水。 15% 的人以前從未浮潛，24% 的人缺乏經驗，33% 的人據報導經驗豐富（其他事件中未具體說明專業知識）。

34% 的受害者曾與商業業者一起浮潛（主要是在大堡礁），63% 是為了觀光，20% 是用魚叉捕魚，11% 是為了採集貝類和/或甲殼類動物而潛水。

健康狀況

驗屍 92%的案件都有檢查報告，並記錄了248名受害者的體重指數(BMI)。平均 BMI 為 27.5，其中 41% 的受害者屬於超重（BMI 25-29.9），26% 屬於肥胖（BMI 高於 30）。

近一半的死亡者先前存在的健康狀況包括缺血性心臟病（IHD）和左心室肥大（LVH），這兩種疾病都可能使受害者容易發生與心律不整相關的浮潛事件。

三分之一的受害者可能因心律不整而致殘，至少 137 人死於原發性溺水，其中 34 人死於缺氧窒息。

IHD 和 LVH 使許多老年人在浮潛時容易死亡，重要的是，李普曼觀察到，透過有針對性的健康檢查可以「在一定程度上減輕」這種風險。

多達 11% 的受害者因長時間屏氣導致缺氧而溺水身亡，其中 32 人是在泳池中溺水，25 人是在附近有其他人但沒有密切監視的情況下溺水身亡。 XNUMX% 的人是單獨自由潛水，只有 XNUMX% 的人在有人在場的情況下死亡。

報告稱，為了降低風險，自由潛水員需要在受控環境中練習，並更專注於有效的夥伴關係和改進的監督，特別是在缺乏經驗的情況下。

自由潛水者的誘發因素包括身體狀況不佳、已有健康狀況、缺乏經驗、惡劣的海況、監管不足以及在大型掠食者經常光顧的地區狩獵或收穫海鮮。

從疾病到鱷魚

據認為，導致 48% 死亡的現有健康相關疾病最常見的是心臟疾病 (112)，特別是中度至重度 IHD、LVH 和/或心臟擴大（心臟肥大）(73)。 56 名受害者同時患有嚴重的 IHD 和 LVH/心臟肥大。

至少 101 名死亡者已經因其已確定的病症或相關病症接受了醫療照護。 33 人正在接受高血壓治療（其中 24 人患有左心室肥大和/或心臟肥大），XNUMX 人正在接受氣喘治療，XNUMX 人正在接受糖尿病治療，XNUMX 人正在接受癲癇治療。其中五人死亡是由酒精或藥物造成的。

計劃不周——主要是決定獨自浮潛、離開夥伴或在不利的海況下出發——可能導致了 43% 的死亡。至少 26% 的原因可能是技能不佳和缺乏經驗，而在沒有充分監督的情況下進行長時間呼吸暫停等高風險活動則導致 15% 的情況發生。

一名自由潛水員在潛水後在朋友的水肺裝置上呼吸並上升（沒有充分呼氣）後發生了腦動脈氣體栓塞。

外傷死亡的原因包括遭遇鯊魚 (9 起)、船隻撞擊 (5 起)、鱷魚遭遇 (3 起)、刺鰩傷害 (1 起)，以及其中一例是在波濤洶湧的大海中撞到岩石。

溺水和心律不整

傳統上，溺水被記錄為默認死亡原因，即當某人從水中醒來時，對肺部沒有特定的影響，並且沒有其他明顯的原因。

報告稱，61% 的浮潛者被認為是溺水死亡，而 43% 的浮潛者被認為是窒息死亡，這之間的差異可能反映了繼發於心律不整的溺水病例數量。

水面浮潛者比自由潛水者更有可能因心臟事件而致殘（50/15%），而因初次溺水而致殘的可能性較小（41/61%）。

令人驚訝的是，儘管近年來有關浸沒性肺水腫（IPO）或「從內部溺水」的所有討論，但只有四起事件被確定為死亡原因。然而，正如李普曼所承認的那樣，這種情況與溺水很難區分，因此在許多情況下很可能無法識別。

該評論解釋說，簡單地浸泡或浸沒就可以引發心律不整。由於浮力抵消了重力的影響，它會促進靜脈血液從四肢重新分配到胸部，導致心臟工作負荷大幅增加。

然後，運動、焦慮、寒冷引起的血管收縮（血管變窄）、呼吸阻力和心率升高等因素會進一步加劇這種負荷。

屏氣也會導致心律不整，尤其是在較冷的水域中，無論個人多麼年輕和健康，但目前還沒有明確的結論 驗屍 李普曼說，進行測試以確定是否發生了這種情況。

他的研究表明，“心律不整可能是許多此類無聲死亡的誘因”，他說，這就是為什麼建議 45 歲或以上的水肺潛水員接受潛水體檢，重點是心血管評估。

報告總結道：“由於上述許多潛在的心臟誘因對於水肺潛水員和浮潛者來說很常見，因此老年活躍或潛在的浮潛者也應該與醫生討論他們的心臟健康狀況。”

加強監管

李普曼進一步建議，如果知道自己有相關健康狀況的浮潛者計劃參加商業浮潛遊覽，他們應該申報自己的狀況，以便經營者可以提供安全措施，例如加強監督、在通氣管上貼上彩色標籤或提供漂浮輔助設備。

他說，由於許多浮潛者的游泳能力較弱，如果他們學會遵守夥伴制度，這將會有所幫助，特別是要記住，指定的瞭望員有時會同時監督比實際情況更多的浮潛者。

也應要求商業呼吸管操作員攜帶適當的急救設備，包括氧氣、除顫器，並對工作人員進行使用訓練。

「儘管浮潛機會巨大，但它並不是一項良性活動，人們應該意識到潛在的挑戰和不利的傾向，並相應地進行管理，」李普曼告訴 迪韋爾內特。 他的 評論已發表 ，詳見 國際環境研究與公共衛生雜誌.

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