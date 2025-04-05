Canon EOS R5 Mk II 相機評測

NIRUPAM NIGAM 表示，該裝置為佳能的旗艦型號帶來了實質性的升級，他一直在水下對該裝置進行測試，並拍攝了這裡的所有照片。 Nigam 是美國《水下攝影指南》的主編，也是 Bluewater Photo 的總裁

四年多來，佳能R5的熱度一直沒有停歇。這款突破性相機的繼任者是 佳能 EOS R5 Mk II。與 R1 相比，我們認為 R5 Mk II 是佳能的 真 旗艦相機，因為它具有更快的讀取速度、增強的自動對焦系統和 8K/60p RAW 錄影。

除了缺少 A9 III 的全域快門系統外，Canon R5 Mk II 似乎（幾乎）擁有了一切。當然，對於水下攝影來說，這些改進是相當令人興奮的。畢竟，R5 II 是我們用過的第一款能夠持續成功追蹤魚類、海獅以及介於二者之間的所有生物的無反光鏡相機。

這些改進是否足以保證升級？如果你一直堅持使用佳能 R5 Mk II，那麼換成佳能 RXNUMX Mk II 是一個顯而易見的決定。 數位單眼相機佳能 5D Mark IV。如果您目前正在使用佳能 EOS R5（世界上最受歡迎的水下相機之一）在水下拍攝，那麼在升級到 R5 Mk II 時您需要考慮更多因素。

從紙面上看，這些變化看起來都很棒。然而，使用剛開始進入市場的水下外殼測試 R5 Mk II 是確定這些升級在現場是否同樣顯著的唯一方法。

我們在位於不列顛哥倫比亞省波特哈迪的 Ikelite 外殼中測試了 R5 Mk II，當時我們正在參加一個水下攝影研討會。即使在低於標準的潛水條件下，它也能提供一些令人驚嘆的效果。 Bluewater Photo、Bluewater Travel 和 UB Diving 支持此評論。

使用佳能 EOS R5 Mk II（裝在 Ikelite 外殼中）和佳能 8-15mm 魚眼鏡頭（f/22、1/160 秒、ISO 200）拍攝的黑頸海蛞蝓)

佳能 R5 Mark II 規格

全新 45 萬像素全片幅背照式堆疊 CMOS 感光元件

RF 鏡頭卡口

DIGIC X 處理器與 DIGIC Accelerator 協處理器

電子快門模式下 30fps RAW 連拍

1/250機械閃光同步速度，1/160電子閃光同步速度

預連拍模式

新的雙像素智慧自動對焦和自動對焦模式：動作優先、改進的佳能眼控自動對焦

改良的機身防手震功能

8K/60p 和 4K/120p 錄影

RAW 與 C-Log2 錄影功能

雙卡槽：CFexpress Type B 和 UHS-II

5.76萬像素OLED電子觀景器

功率輸出改良的 LP-E6P 電池

尺寸：138.5 101.2 X X 93.5mm

重量：746g

建議零售價：4,299 美元（3,300 英鎊）

使用佳能 R5 Mark II 拍攝的經典冷水礁場景。自動對焦非常出色 - 即使在低光源下也是如此（f/11、1/50、ISO 400）)

EOS R5 Mk II 與 EOS R5

乍一看，這兩款佳能相機比較相似，具有相似的尺寸和控制，以及 45MP 感光元件。然而，機身差異很大，每台相機都需要一個獨特的 水下房屋.

比較這兩款相機，我們發現最令人印象深刻的升級包括新的自動對焦系統、眼動控制自動對焦、具有連拍和更快讀出速度的新型堆疊感測器、更快的 8K 視訊幀率和 C-Log2 錄製。

雖然原始的 R5 具有出色的自動對焦功能，但如果您想使用世界上最好的系統拍攝，Mk II 可能是最好的選擇。如果您更喜歡拍攝影片並且尚未使用佳能 EOS R5，請考慮 Mk II 的驚人規格。

我們必須等待，才能知道 Mk II 的新水下外殼是否與冷卻電池手柄相容，因此，在此之前，R5 C 對某些人來說仍然更具吸引力。

R5 Mk II 相對於 R5 的最大優勢之一是水中的顆粒物不太可能幹擾您的連續自動對焦伺服追蹤。

主要特徵

憑藉一系列在紙上看起來不錯的強大新功能，我們將分解佳能 EOS R5 Mk II 的基本功能，包括它們是什麼、它們要實現什麼，以及它們是否在我們的水下攝影現場測試中有所功能改進。

佳能 EOS R5 Mk II

提高讀取速度

水下攝影的最新趨勢是實現更快的讀取速度，這得益於索尼 a9 III 的全局快門等創新。

雖然 R5 Mk II 沒有全域快門，但由於其 DIGIC Accelerator 協處理器，它可以透過從感測器到處理器的高速資料傳輸進行補償。這一速度的一個重要因素是其新的 45 萬像素「堆疊」感測器。

這種先進的傳感器顯著降低了滾動快門效應，使得使用電子快門時快速移動的物體的圖像更加清晰，並最大限度地減少了視頻片段中的失真。在我們的水下測試中，即使是手持拍攝的影片也非常穩定。

堆疊感光元件的另一個優點是相機令人印象深刻的連拍能力 - RAW 格式每秒高達 30 幀。對於一款 45 萬像素相機來說，這是非常了不起的。

雖然使用閃光燈的水下攝影師可能並不總是需要如此高的速度，但 Mk II 即使在電子快門模式下也可以與閃光燈同步（同步速度限制為 1/160 秒）。使用快速循環閃光燈，例如 Sea & Sea YS-D3 Duo 或 Marelux Apollo III，即使在較低的閃光燈功率下，也可以更輕鬆地捕捉暗水中的快速物體。

但是，與尼康 Z8 或 Z6 III 等其他堆疊感測器相機一樣，增加的速度可能會略微降低動態範圍。

Petapixel 的初步測試表明，R5 Mk II 的雜訊比原始的 R5 略多，但在水下拍攝時，這種差異幾乎察覺不到。對於大多數攝影師來說，這不是一個問題，但那些經常拍攝高動態範圍場景（例如帶有太陽光線的廣角鏡頭）的攝影師可能更喜歡使用原始的 R5。

話雖如此，Mk II 在尼康 Z8、索尼 a9 III 和尼康 Z6 III 等其他頂級機型中仍佔有一席之地，甚至對於太陽球而言也是如此。

儘管佳能 R5 Mk II 的傳感器是堆疊的，但它仍然可以產生出色的專業影像品質。該圖顯示了感測器的動態範圍（f/22、1/250、ISO 200)

世界上最好的自動對焦系統

EOS R5 Mk II 可以說是向市場推出了最好的自動對焦系統。雖然佳能的雙像素自動對焦功能已經獲得高度評價（經常與索尼的主體檢測自動對焦追蹤功能進行比較），但這次的新版本帶來了更多創新。

對於水下攝影師來說，最顯著的改進是 Mk II 能夠忽略從被追蹤物體前方經過的物體。在拍攝多條魚或移動的物體時這非常有用。

當我們在太平洋西北部充滿顆粒物的渾濁水域潛水時，相機始終鎖定在目標主體上，沒有任何問題。此外，當我們將相機置於具有寬自動對焦區域的自動對焦伺服裝置時，它可以毫無問題地識別和追蹤魚和海獅。

最早出現在 R3 的佳能眼控自動對焦功能也出現在 R5 Mk II 中。此功能使您只需觀察主體即可移動焦點。不幸的是，當使用潛水面罩或放大取景器時，這項技術的表現不夠好，無法為水下攝影師所使用。

R5 Mk II 可以輕鬆對焦這些敏捷的恆星海獅（f/13、1/250、ISO 320）)

8K 視訊改進和錄製功能

佳能隨著第一代 R8 的發布，在無反光鏡相機中引入了 5K 錄影功能。現在，它在該技術的基礎上，在 Mk II 上提供高達每秒 8 幀的 60K 視頻，使其與尼康 Z8 和 Z9 等型號相媲美。

Mk II 還提供改進的機身防手震功能，讓手持水下影片更加流暢，正如我們測試期間拍攝的影片所展示的那樣。

以 8K 解析度拍攝影片提供了額外的靈活性，特別是對於那些可以裁剪到 4K 以獲得更緊密的取景或額外的 B 卷的微距拍攝者來說。 Mk II 還可以以每秒高達 120 幀的速度錄製 4K 視頻，非常適合慢動作拍攝和增加穩定性。

此外，它還支援 RAW 視訊錄製和新的 C-Log2 設定檔。對數設定檔可捕捉高光和陰影中的更多細節，從而提供更大的動態範圍和編輯靈活性。雖然 RAW 影片通常用於高階製作拍攝，但 C-Log2 設定檔對於許多攝影師來說是一個有價值的工具。

過熱問題

有人擔心，原廠佳能 R5 在高解析度和幀速率下錄製時容易過熱。在我們的初步測試中，R5 在錄製 20K 或 8K/4p 影片時只能持續約 120 分鐘。後來韌體更新改善了這個問題，並且佳能 R5C 採用了增強的冷卻設計來消除這些問題。

Mk II 有一個可選的冷卻附件手柄，但目前尚不清楚水下外殼是否可以支援它。雖然我們在本次評測中沒有進行完整的過熱測試，但 Mk II 在任何潛水拍攝 4K/60p 影片時都沒有過熱。

水下外殼

正如預期的那樣，隨著如此受歡迎的相機的發布，頂級製造商正在提供水下外殼。 Nauticam 陽極氧化鋁單元以及 Marelux 和 Ikelite 的 R5 Mk II 聚碳酸酯外殼，可在 Bluewater Photo 購​​買，很快就會有更多外殼推出。

Ikelite Canon R5 Mk II 水下外殼

水下鏡頭

水下攝影的主題與拍攝者的種類一樣多種多樣，需要選擇不同的鏡頭。無論您喜歡微距和超微距，喜歡捕捉較大的動物和風景，還是喜歡讓您的影像更具藝術氣息，您都會找到與您的 EOS R5 Mk II 搭配的完美鏡頭。

宏

捕捉水下小型甚至微觀生物的影像需要微距鏡頭。佳能愛好者前往 頂級微距攝影目的地 想要將佳能的兼容微距鏡頭之一與 R5 Mk II 搭配使用：

Canon RF 100mm f/2.8L Macro IS USM：由於工作距離較長，最適合拍攝害羞的小動物。您也可以加入微距屈光度來拍攝超微距影像。與 EF 相比，RF 的放大倍率更大，讓您能夠以驚人的 1.4:1 的比例拍攝照片。請注意，Canon RF 100mm 的球面像差控制環不建議用於水下攝影。

Canon EF 100mm f/2.8L 微距 IS（搭配 EF-EOS R 轉接器）：另一個使用較大工作距離捕捉小而害羞的物件的絕佳選擇。當與微距屈光度結合使用時，它也是超微距攝影的必備工具。

Canon RF 85mm f/2.8 微距鏡頭：雖然這款鏡頭價格不菲，似乎是個不錯的選擇，但由於其對焦筒移動速度出奇地慢，其自動對焦功能在水下幾乎無法使用。

使用佳能 R5 Mk II 和 EOS 100mm 微距鏡頭拍攝的海星皮膚

建議濕屈光度

Nauticam 超級微距轉換器：市場上最清晰、最強大的屈光度轉換器之一，可幫助您捕捉清晰的微距和超微距照片。對於超級微距，請將其與佳能 100 mm f/2.8 微距鏡頭一起使用。

Kraken +13 屈光度和 Weefine +13 屈光度：具有出色放大倍率的出色選擇，這兩個屈光度提供與 Nauticam 相同的質量，但價格更實惠。

Bluewater +7 屈光度：推薦給初學者，Bluewater +7 的放大倍率可能較低，但適合與中檔鏡頭一起使用，並為佳能 100mm 微距鏡頭提供額外的放大倍率。 閱讀我們關於水下微距濕鏡頭的完整指南.

廣角魚眼鏡頭

使用廣角魚眼鏡頭捕捉超寬視野，非常適合拍攝世界上最壯觀的珊瑚礁。使用魚眼鏡頭拍攝的影像通常會導致照片角落周圍出現扭曲；然而，這種扭曲在水下會因光的折射而自然減少。

Canon EF 8-15mm f/4L 圓形魚眼（搭配 EF-EOS R 轉接器）：具有可選暈影的全片幅魚眼鏡頭的最佳選擇。在 8mm 焦距下可看到酷炫的藝術暈影，在放大至 15mm 焦距下則可看到無暈影的影像。

這些聚集的海葵是用佳能 EOS R5 Mk II 和佳能 8-15mm 魚眼鏡頭拍攝的

直線廣角鏡頭

選擇直線廣角鏡頭來捕捉迷人的地形或大型動物，而不會產生魚眼鏡頭造成的扭曲。直線廣角鏡頭非常適合與鯊魚一起潛水、與鯨魚一起游泳或拍攝遠處的物體。

佳能 RF 14-35mm f/4 L IS USM：由於其具有令人難以置信的角落清晰度，這是我們將廣角鏡頭與 EOS R5 配對的首選。它確實會在 14mm 處產生暈影，因此您應該像使用 16-35mm 一樣使用它。

Canon EF 16-35 f/2.8 III 超廣角變焦鏡頭（搭配 EF-EOS R 轉接器）：如果您的預算不限，這是一個不錯的選擇。

Canon EF 16-35mm f/2.8L II 廣角鏡頭（搭配 EF-EOS R 轉接器）：這款鏡頭多年來一直是佳能全片幅的暢銷產品，具有角落銳利、速度快和價格合理的特點。

Canon EF 11-24mm f/4L 超廣角鏡頭（搭配 EF-EOS R 轉接器）：市場上最廣角的鏡頭，雖然更重且價格更高，但它提供了拍攝巨大沉船和廣闊珊瑚礁的視角。

佳能 R5 Mk II 適合您嗎？

如果您的攝影需要頂級自動對焦追蹤系統，那麼Canon R5 Mk II 就是市場上最好的，它使您能夠在拍攝主體時忽略視線的任何干擾。

使用裝有 Ikelite 外殼的佳能 EOS R5 Mk II 拍攝的紅色愛爾蘭領主（f/11、1/50、ISO 400）)

尋求 8k 影片和 60fps 的出色解析度的攝影師會發現 EOS R5 Mk II 是完美的選擇（假設它經得起過熱測試）。

底線是什麼？如果您正在尋找適合水下攝影的最佳佳能相機，那就是它了。找到 原始評論 請參閱水下攝影指南。

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