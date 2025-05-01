尼康 Z6III 水下評測

這款相機是水下攝影師和攝影師的多功能混合相機，也是尼康的回歸之作，《 水下攝影 導遊兼 Bluewater Photo 總裁，這裡的所有照片都是他拍攝的

尼康 Z6III 全片幅無反光鏡相機結合了先進的技術與便利的功能，提供強大且用戶友好的體驗。它特別適合考慮換用無反光鏡的尼康單眼相機用戶，因為它帶來了自動對焦、影像穩定和錄影的更新——所有關鍵改進都繼承自 尼康的Z9 Z8 系列。

Z6III 擁有所謂的“世界上第一個部分堆疊 CMOS 感測器”，旨在提高處理速度並最大限度地減少滾動快門效應。

然而，最近的感測器測試表明，與 Z6II 相比，在較低 ISO 下動態範圍略有下降，這可能會引起一些攝影師的擔憂。水下拍攝者，特別是那些拍攝高對比度廣角場景（例如“太陽球”）的拍攝者，可能會在極端情況下注意到這一點。

我們在潛水時對 Ikelite Z6III 水下外殼中的 Z6III 進行了徹底的測試 最喜歡的當地潛水地點 在南部 加利福尼亞州，突破動態範圍的極限，以展示相機在最受批評的領域的性能。感謝 Diving Catalina 的 Dave 對這篇評論的支持——去 Avalon Dive Park 看看他的新卡車吧！

使用尼康 Z6III（裝在 Ikelite 外殼中）和佳能 8-15mm 魚眼鏡頭（f/16、1/160 秒、ISO 100）拍攝的高動態範圍海帶森林場景)

尼康 Z6 III 主要規格

24.5MP 全片幅部分堆疊 CMOS 感測器

五軸機身防手震（最多八檔）

EXPEED 7 處理器，效能更快

Z 鏡頭接環（相容於 F 接環鏡頭和 FTZ 轉接器）

機械快門連拍速度為 14fps，電子快門連拍速度為 20fps

6K/30p、5.4K/60p 和 4K/60p 過採樣錄影

N-Log、N-RAW 和 ProResRAW 錄製

全尺寸 HDMI 2.1 連接器

1/200秒同步速度

增強自動對焦功能，具有主體偵測與追蹤功能

低光自動對焦靈敏度低至 -10 EV

ISO 10.46 時動態範圍為 100 檔

雙卡槽：CFexpress B 型和 UHS-II

尺寸：14 x 10 x 7.5cm

重量：670g

仔細觀察新感測器

Z6III 的解析度與前代產品相似，採用尼康首款「部分堆疊」感測器，讀出速度比 Z3.5II 快 6 倍。滾動快門幾乎被消除，這對於拍攝動作、野生動物等快速移動的物體來說是一個優勢 水下攝影.

當海豚、鯊魚或旗魚的速度對相機的表現造成挑戰時，可以拍出更清晰的影像。

我們的動態範圍測試顯示動態範圍略有減少，但大多數水下攝影師不會注意到。這張照片應該曝光度較低，但我們能夠提取出相當多的細節（f/13， 1/30日 ISO 100）

一個缺點是 Z6III 的 動態範圍減小 在較低的 ISO 下。在大多數光照條件下，攝影師不太可能注意到這一點。然而，許多水下環境需要盡可能大的動態範圍。

我們的測試結論是，在曝光正確的照片中很難看出動態範圍的損失；然而，在一張曝光過度的照片中（以上)，恢復起來比尼康 Z6 或 Z6II 稍微困難一些。我們認為，這鼓勵了正確的攝影技術，而不是相機的缺點。

尼康 Z6 III 捕捉了這個場景中的光線以及厚厚的海帶冠層下陰影中的細節。使用 Ikelite Z6III 外殼拍攝（F / 13, 1/30，ISO 100）

改進的自動對焦

Z6III 最顯著的改進之一是自動對焦。雖然 Z6 和 Z6II 擁有強大的自動對焦系統，但它們往往落後於索尼和佳能等競爭對手。 Z6III 採用與尼康旗艦 Z8 和 Z9 相機相同的自動對焦系統，追蹤和拍攝主體偵測更快、更準確。

在水下測試期間，重點關注小型或快速移動的物體，例如漂浮在 開放水域 (下面) 快速可靠，使其成為水下微距和動作拍攝的顛覆者 攝影.

我無法強調與Nikon Z6 II 相比，自動對焦​​系統有了多大的改進。甚至自動對焦框也比 Z6 II 上的更小、更精確。

尼康 Z6III 在困難條件下拍攝時將產生更高品質的影像，例如 黑水潛水。這種精度水平使尼康重新與 索尼 a7 IV 佳能 R6 Mark II 價格在 2,500 美元（1,911 英鎊）左右。

尼康 Z6 III 的自動對焦快速而靈敏——與原始的尼康 Z6 和尼康 Z 6II 相比有了很大的改進。這張照片使用的Nikon 105mm Z 微距鏡頭比 F 接環版本慢，但 Z6III 的自動對焦效果還可以接受（f/16, 1/160秒，ISO 100)

機身防手震 (IBIS)

Z6III 上的五軸 IBIS 提供高達八級校正，是另一個亮點。它允許攝影師以較慢的快門速度拍攝，而不會因相機震動而產生運動模糊。

這對於在低光照條件下拍攝的水下攝影師特別有用，因為需要更高的 ISO，或者在較慢的快門速度可以幫助捕捉更多環境光以拍攝戲劇性的廣角照片的條件下。

在我們對 卡塔利娜島，我們能夠以 1/30 秒的速度拍攝清晰、無模糊的影像——證明了 Z6III 的 IBIS 功能。對於水下攝影師來說，這種穩定功能使手持拍攝更加流暢，可提供高品質的電影鏡頭。

海帶森林的樹冠下沒有太多的環境光。 Z6III 改良的機身防手震功能讓我能夠將快門速度降到 1/30 秒，而不會因為相機震動而產生動作模糊（f/13、1/30、ISO 100)

相機後視圖

領先同類別的視訊功能

尼康的 Z6III 在影片方面也表現出色。它支援 6K/30p 和 4K/60p 過採樣視訊錄製，並可選擇 N-Log、N_RAW 和 ProRes RAW 格式。這種靈活性非常適合高端影片製作，並且能夠以 4K/60p 進行無裁切拍攝，使其成為中階全片幅相機的有競爭力的選擇。

儘管尼康在較深的水下條件下一直難以設定手動白平衡，但我們在潛水過程中仍能在 18 公尺深的水下取得穩定的效果。雖然色彩仍然與索尼或佳能相機的色彩不太匹配，但尼康在這方面已經有了顯著的改進。

毫無疑問，在收購 RED 之後，尼康打算在不久的將來專注於視訊創新。

水下外殼

由於尼康 Z 系列相機的流行，一些頂級品牌已經發布了 Z6III 的外殼，包括陽極氧化鋁 Nauticam Nikon Z6III 水下外殼 和聚碳酸酯 Ikelite Nikon Z6III 水下外殼.

我們在測試中使用的 Ikelite 外殼尤其值得注意，因為它具有用戶友好的控制、更新的錶盤設計（可戴著手套更輕鬆地操作）以及內建的充電和資料傳輸隔板。我們期待其他主要製造商即將推出的產品，例如 馬雷盧克斯、伊索塔和 菜類.

Ikelite Nikon Z6III 水下外殼在卡塔利娜島的現場

推薦水下鏡頭

Z6III 的多功能性延伸到了鏡頭相容性，可相容於 Z 卡口和 F 接環鏡頭（透過 尼康 FTZ 轉接器) 在水下表現異常優異。以下是一些最佳選擇：

微距鏡頭：

使用尼康 Z 105mm 微距鏡頭和尼康 Z6III 拍攝的海葵嘴部紋理（f/16、1/160、ISO 100）)

廣角鏡頭：

使用尼康 8-15mm 魚眼鏡頭和 FTZ 轉接器以及尼康 Z6III 拍攝的廣角場景（f/14、1/100、ISO 100）)

結論：尼康重回巔峰

尼康 Z6III 標誌著尼康無反光鏡相機之旅邁出了重要一步，在靜態和視訊功能之間實現了完美平衡。其改進的自動對焦、機身防手震和視訊功能使其成為同價位索尼和佳能機型的有力競爭者。

對於水下攝影師和攝影師來說，它提供了即使在惡劣條件下也能捕捉高品質、專業影像和鏡頭所需的工具。

雖然動態範圍的縮小引起了一些擔憂 網上我們的測試表明，對於大多數水下場景來說，這並不是什麼大問題。只要您正確曝光影像，Z6 就能提供令人印象深刻的效果，使其成為當今市場上最好的中階全片幅相機之一。

G使用尼康 Z6III 拍攝的奧根尼亞軟珊瑚礁景觀（f/14、1/100、ISO 100）)

審稿人 尼康 Z6III 水下評測 12 水下攝影師兼漁業科學家 Nirupam Nigam 在洛杉磯長大，並追求 水下攝影 在當地的海峽群島。他在華盛頓大學獲得了水生與漁業科學、普通生物學學位以及北極研究輔修學位。在白令海和北太平洋船隻上擔任漁業觀察員後，他成為 水下攝影指南 水下照片和影片零售商總裁 藍水照片。看看他的 攝影 at www.photosfromthesea.com

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