SeaLife SportDiver S 可容納 30 公尺長的手機

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SeaLife SportDiver S 是一款新型水下外殼，旨在保護智慧型手機在標準休閒潛水極限 30 公尺的水下安全。基於先前的 SportDiver 型號，據說它兼容所有 iPhone（包括 Max 尺寸）和大多數 Android 手機。

SeaLife 也推出了兩款新型潛水燈（下面).

SportDiver S 外殼由聚碳酸酯、不銹鋼、硬質陽極氧化鋁和光學級玻璃製成，重 641 克，在浸入水中時可提供幾乎中性的浮力，具體取決於裡面的手機。

SportDiver S 配備彈簧和橡膠握把，可將不同尺寸的智慧型手機牢固地固定到位，並提供額外的防震保護。外殼使用低功耗藍牙 (LE) 5 無線技術自動連接到手機。

製造商表示，即使戴著手套也可以輕鬆操作

大型快門桿和後部控制按鈕的設計使得即使戴著潛水手套也能輕鬆操作。 SCUBAPRO該公司在英國和歐洲分銷 SeaLife 產品。這樣就可以控制相機設置，例如 照片/影片、縮放、曝光調整、自動/手動對焦、白平衡、鏡頭選擇和 RAW/JPEG 模式。

據說，潛水後打開艙門時，如果水滴進入，內部結構可以保護敏感元件和電子設備免受損壞。可以使用 SL911 Moisture Muncher 膠囊來防止起霧。

安裝了水感測器和警報器

外殼配有雙重洩漏警報，可指示內部濕氣並監測內部真空壓力。如果防水密封受到損害，潛水前壓力測試會在螢幕上發出警告。

如果需要，可以在潛水過程中添加或移除可選的色彩校正濾鏡，同時還提供可選鏡頭和 52 毫米/67 毫米鏡頭支架。 SportDiver S 外殼配備適用於 iOS 和 Android 的 SeaLife SportDiver 相機應用程式。

該裝置可以使用水下海龍進行擴展 照片- 視訊燈和廣角/微距鏡頭。 SportDiver S 有一個配件安裝桿，帶有三個標準 1⁄4-20 三腳架安裝座。

配件安裝桿

據稱，新外殼適合大多數智慧型手機（Tobias Friedrich）

SportDiver S 的電源來自兩顆 AAA 電池，據說可以提供超過 50 小時的連續使用。外殼外部尺寸為 21.3 x 12.57 x 5.48 厘米，內部尺寸為 16.5 x 8 x 0.97 厘米，但可使用 合身指南 在 SeaLife 網站上。

與現有的更大更重的 SeaLife SportDiver Ultra 相比，該型號的深度等級為 130 米，包括一個紅色濾光片並有七個配件支架。 Sealife SportDiverS 的售價為 249 英鎊。

SeaLife 海龍迷你燈

SeaLife Sea Dragon Mini 1600 潛水燈

SeaLife 還新推出了兩款潛水燈，Sea Dragon Mini 有 1600 流明和 1200 流明兩種電源套件形式。

緊湊型 Sea Dragon Mini 1600 的額定深度為 100 米，並使用 Luminus SFT-40 LED。設計將亮度與窄長距離聚光束（水下 4.5°）相結合，使其適合遠距離觀看並向其他潛水員指出海洋生物。

該燈具有陽極氧化鋁外殼，設計為單手操作，循環切換五種模式——全功率、半功率、四分之一功率、1 秒閃爍和 SOS。

包括 18650 3500mAh 鋰離子電池和 USB 電池充電器。據說該電池在滿電狀態下可運作 1 小時。有一個充電指示器和安全壓力釋放閥，用於在電池損壞時釋放壓力積聚。 Mini 1600 的售價為 180 英鎊。

Sea Dragon Mini 1200 電源套件售價為 160 英鎊。它也使用 Luminus SFT-40 LED，並提供狹窄、聚焦的聚光束，具有 6° 水下光束角。電池為 18650 2600mAh 電池，但如果使用 108mAh 電池，則在滿功率下可實現 3500 分鐘的運行時間。

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