佳能影像輔助塞席爾珊瑚養殖實驗室

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一段時間以來，珊瑚園藝一直是珊瑚礁修復的標準方法，即從現有珊瑚礁中取出珊瑚碎片，在苗圃中培育，然後移植回退化區域。

然而，這會導致珊瑚礁中出現基因完全相同的珊瑚，許多專家認為，這些珊瑚的復原力不足以長期抵抗珊瑚白化事件。

佳能 5DMKIII 100mm 微距鏡頭，f/4.5，1/30，ISO 400（佳能/珊瑚產卵實驗室）

Canon 5DMKIII MPE65mm @x5, f/8, 1/80th, ISO 640（佳能/珊瑚產卵實驗室）

另一種選擇是陸地上的有性珊瑚繁殖，透過在珊瑚產卵期間收集的幼蟲培育健康、多樣化的珊瑚，避免了被認為是「關鍵弱點」的現象。

現在相機製造商 佳能歐洲、中東和非洲地區 支持此概念並贊助設立陸基珊瑚繁殖實驗室，據稱這是西印度洋首個此類實驗室。

與英國研究團隊合作推出 珊瑚產卵實驗室 （CSL）和當地慈善機構 自然塞舌爾群島該計畫將採用最新的成像技術，以提高珊瑚礁抵禦氣候變遷的能力。

佳能 5DMKIII MPE65mm @x5 6 影像堆疊@f/8.0、1/100、ISO 2500（佳能/珊瑚產卵實驗室）

佳能 5DMKIII 100mm 微距鏡頭，f/11，1/60，ISO 800（佳能/珊瑚產卵實驗室）

佳能公司正在資助塞席爾自然保護組織來建造和運營該設施，並提供必要的成像設備，以加強對珊瑚產卵事件的觀察和記錄，用於公民科學和教育。其珊瑚圖像範例可在此處查看。

塞席爾自然基金會的珊瑚輔助恢復 (ARC) 設施預計將使人們能夠更深入地了解珊瑚的繁殖時間、定居後的生長和存活情況，同時促進顯微攝影、攝影測量和高品質影像的製作，並 視頻 對於研究人員來說。

ARC 將創建一個由 CSL 建造的彈性珊瑚基因庫，同時也將為該設施的操作員提供培訓。

佳能 5DMKIII MPE65mm @x1 影像堆棧，f/8，1/160，ISO 640（佳能/珊瑚產卵實驗室）

Canon 5DMKIII MPE65mm @x5, f/7.1, 1/30th, ISO 1000（佳能/珊瑚產卵實驗室）

'佳能 5DMKIII MPE65mm @x4 影像堆棧，f/6.3，1/100，ISO 1600（佳能/珊瑚產卵實驗室）



「目前，我們基本上是在克隆珊瑚，創造基因完全相同的珊瑚礁，」塞席爾自然組織執行長尼爾馬爾·沙阿博士解釋道。 “進化依賴於多樣性——強者、弱者、健康者以及介於兩者之間的一切。”

要打造真正具有復原力的珊瑚礁，我們需要擁抱真正的多元性。佳能的合作，加上珊瑚產卵實驗室的專業知識，使我們能夠做到這一點，使我們能夠繁殖珊瑚，並創建一個具有復原力的物種基因庫。

「佳能的技術也將幫助我們揭開珊瑚繁殖的秘密，從而製定更有效的保護策略，並最終激發我們在保護和再生這些重要生態系統的方式上做出真正的改變。

佳能 5DMKIII MPE65mm @x3 影像堆棧，f/3.5，1/80，ISO 800（佳能/珊瑚產卵實驗室）

Canon 5DMKIII MPE65mm @x5, f/8, 1/160th, ISO 640（佳能/珊瑚產卵實驗室）

「珊瑚礁是我們經濟、環境和生活方式的基礎，」沙阿說。 “與佳能的合作不僅是為了修復珊瑚礁，更是為了守護塞席爾的未來。”

珊瑚產卵實驗室被譽為陸地珊瑚有性生殖的先驅。 「作為一名前水下攝影師，我深知影像在傳達複雜科學概念和激發行動方面所發揮的力量，」實驗室聯合創始人、海洋生物學家傑米·克拉格斯博士說。

“通過與佳能合作，我們可以與世界分享珊瑚礁的美麗和脆弱。”

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