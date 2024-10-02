對某些人來說幸運的是：第13屆海洋藝術攝影比賽開幕

第13屆海洋藝術水下 照片 比賽現已開放，總獎金為 60,000 美元（約 46,850 英鎊），主辦單位位於洛杉磯 水下攝影 Guide (UPG) 表示，它仍然是世界上規模最大、最負盛名的此類活動之一。

今年 30 月 XNUMX 日（含）之前可接受參賽作品，得獎者將於 XNUMX 月初公佈。

該競賽面向全球從業餘愛好者到專業靜態攝影師的所有人，有機會參加 14 個類別，以確保涵蓋攝影學科和相機類型的所有方面。

《可愛守護者》，去年海兔組第二名，作者：Yen-po Huang

熱門類別包括廣角、微距和海洋生物行為，以及三個相應的輕巧相機類別。更專業的是黑白、海洋生物肖像、冷/溫帶水、黑水、水下保護和裸鰓類動物。

水下時尚和水下 數字 藝術類別提供了兩個附加類別，為參賽者提供完全的後製自由。

水下 數字 藝術，第二名 Ice-Cream Nudis，作者：Francisco Sedano Vera

回歸的競賽評審包括水下攝影師 Tony Wu、Marty Snyderman 和 Mark Strickland，新加入的評審是 Ipah Uid Lynn。 UPG 將她描述為「馬來西亞水下攝影師的後起之秀，她為我們的比賽帶來了新的視角，在一個可以從女性代表性增加中受益的領域」。

海洋藝術獎品由一系列潛水度假村、船宿和 照片-齒輪製造商以假期和設備的形式。每個類別的獲獎者都可以對他們想要獲得的獎品進行排名，從而使成功的參賽者更有可能完全適合。

了解有關進入的更多信息 海洋藝術2024 UPG 網站上的競賽。

也在 Divernet 上： 不要用人工智慧胡鬧：海洋藝術獎“純粹攝影”, 章魚媽媽在海洋藝術比賽中表現出色, 鬥狗魚在海洋藝術大賽中脫穎而出, 章魚自拍舀海洋藝術池