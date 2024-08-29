《野生動物攝影師》預告片中的海牛魔法

像水晶一樣清澈 美國攝影師Jason Gulley 拍攝的這張水下照片是倫敦自然歷史博物館(NHM) 選擇的15 張照片中唯一一張水下照片，這些照片用於預覽今年著名的年度野生動物攝影師大賽，該大賽是第60 屆年度賽事。

組織該競賽的 NHM 習慣在 10 月宣布 WPotY 獲獎者之前發布精選的高度讚揚圖像。

在格利的照片中 水下 此類別拍攝於佛羅裡達州水晶河的亨特斯普林斯，攝影師透過清澈的海水凝視著一頭海牛和一頭在鰻草中漂流的小牛。他說，小牛臉上的表情和鰭狀肢上拖出的氣泡，再加上充滿希望的背景故事，使它成為他眾多母牛對像中最喜歡的一張。

農業徑流造成的藻類大量繁殖導致河中的鰻草床數量減少，海牛賴以生存。然而，在這種情況下，當地社區已採取行動恢復棲息地並改善水質，這意味著 2022/23 年冬季記錄的海牛比以往任何時候都多。

（使用 Nikon Z6 + 14-30mm f/4 鏡頭拍攝；Nauticam 外殼 + WACP-2 廣角轉換端口，f/1 時 50/4，ISO 1000）.

另外三張海洋生物照片可能會引起潛水員的共鳴，即使是在水面上拍攝的。 隨波逐流 由英國攝影師 Tamara Stubbs 拍攝並進入 動物在其環境中 類別展示了威德爾海海冰中的食蟹海豹。

隨波逐流 （© Tamara Stubbs 和 Atlantic Productions/年度野生動物攝影師）

在一次為期九週的大西洋製作探險中，史塔布斯注意到海豹在船邊上浮呼吸後就睡著了，鼻孔露出水面。

南極洲約有 4 萬隻食蟹海豹，雖然不被視為瀕臨滅絕或受到威脅，但它們受到國際保護協議的保護，有待進一步研究氣候變遷和旅遊業對其族群的影響。

（使用Sony α7R II + 佳能 24-70mm f/2.8 鏡頭拍攝，焦距為 70mm，附偏光濾鏡；f/1 時為 320/7.1，ISO 100）

也在 動物在其環境中 類別，荷蘭攝影師 Theo Bosboom 的圖片 數量優勢 顯示貽貝如何結合在一起以避免被沖離海岸線。博斯布姆被那些不被重視的物種所吸引，在葡萄牙辛特拉的烏爾薩海灘（Praia da Ursa），使用細長的微距廣角“探針”鏡頭從上方拍攝了這張照片。

數量優勢 （© Theo Bosboom / 年度野生動物攝影師）

貽貝在為甲殼類動物、蠕蟲和小魚等其他海洋無脊椎動物創造動態生態系統方面發揮著重要作用，透過濾食來提取浮游生物以及細菌和毒素，從而防止它們積累到危險水平，從而改善水質。

（使用 Canon EOS R5 + Laowa 24mm Periprobe 鏡頭拍攝；f/0.6 時 32 秒，ISO 200；九張影像的對焦堆疊）

鉤狀的 南非攝影師 Tommy Trenchard 的作品受到高度讚揚 海洋：更大的圖景 類別，記錄了一條安魂鯊的兼捕，「它的身體呈拱形，進行了最後的抵抗」。

大局觀 （© Tommy Trenchard / 年度野生動物攝影師）

特倫查德正在綠色和平組織的船上進行研究考察 北極日出旨在記錄南大西洋漁船以金槍魚和箭魚為目標時意外捕獲鯊魚的情況，並強調國際水域中工業規模捕撈缺乏有效監管，目前 75% 的鯊魚物種面臨被殺害的風險滅絕。

（使用 Fujifilm X-T2 + 50-230mm f/4.5–6.7 鏡頭拍攝；f/1 時為 550/5.2，ISO 500）

所有高度讚揚的 WPotY 參賽作品 可以在 NHM 網站上找到，其中還包含了比賽和展覽的完整細節。海洋生物獲獎者將於 迪韋爾內特 在十月。

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