水肺潛水員最大的線上資源
水肺潛水員最大的線上資源
檢索
關閉此搜索框。

《野生動物攝影師》預告片中的海牛魔法

2用戶 閱讀這篇文章。
在 Google 新聞上關注 Divernet
訂閱我們的每週通訊
像水晶一樣清晰（© Jason Gulley / 年度野生動物攝影師）
像水晶一樣清晰（© Jason Gulley / 年度野生動物攝影師）

像水晶一樣清澈 美國攝影師Jason Gulley 拍攝的這張水下照片是倫敦自然歷史博物館(NHM) 選擇的15 張照片中唯一一張水下照片，這些照片用於預覽今年著名的年度野生動物攝影師大賽，該大賽是第60 屆年度賽事。 

組織該競賽的 NHM 習慣在 10 月宣布 WPotY 獲獎者之前發布精選的高度讚揚圖像。

在格利的照片中 水下 此類別拍攝於佛羅裡達州水晶河的亨特斯普林斯，攝影師透過清澈的海水凝視著一頭海牛和一頭在鰻草中漂流的小牛。他說，小牛臉上的表情和鰭狀肢上拖出的氣泡，再加上充滿希望的背景故事，使它成為他眾多母牛對像中最喜歡的一張。 

農業徑流造成的藻類大量繁殖導致河中的鰻草床數量減少，海牛賴以生存。然而，在這種情況下，當地社區已採取行動恢復棲息地並改善水質，這意味著 2022/23 年冬季記錄的海牛比以往任何時候都多。 

（使用 Nikon Z6 + 14-30mm f/4 鏡頭拍攝；Nauticam 外殼 + WACP-2 廣角轉換端口，f/1 時 50/4，ISO 1000）.

另外三張海洋生物照片可能會引起潛水員的共鳴，即使是在水面上拍攝的。 隨波逐流 由英國攝影師 Tamara Stubbs 拍攝並進入 動物在其環境中 類別展示了威德爾海海冰中的食蟹海豹。

（© Tamara Stubbs 和 Atlantic Productions/年度野生動物攝影師）
隨波逐流 （© Tamara Stubbs 和 Atlantic Productions/年度野生動物攝影師）

在一次為期九週的大西洋製作探險中，史塔布斯注意到海豹在船邊上浮呼吸後就睡著了，鼻孔露出水面。

南極洲約有 4 萬隻食蟹海豹，雖然不被視為瀕臨滅絕或受到威脅，但它們受到國際保護協議的保護，有待進一步研究氣候變遷和旅遊業對其族群的影響。

（使用Sony α7R II + 佳能 24-70mm f/2.8 鏡頭拍攝，焦距為 70mm，附偏光濾鏡；f/1 時為 320/7.1，ISO 100）

也在 動物在其環境中 類別，荷蘭攝影師 Theo Bosboom 的圖片 數量優勢 顯示貽貝如何結合在一起以避免被沖離海岸線。博斯布姆被那些不被重視的物種所吸引，在葡萄牙辛特拉的烏爾薩海灘（Praia da Ursa），使用細長的微距廣角“探針”鏡頭從上方拍攝了這張照片。 

（© Theo Bosboom / 年度野生動物攝影師）
數量優勢 （© Theo Bosboom / 年度野生動物攝影師）

貽貝在為甲殼類動物、蠕蟲和小魚等其他海洋無脊椎動物創造動態生態系統方面發揮著重要作用，透過濾食來提取浮游生物以及細菌和毒素，從而防止它們積累到危險水平，從而改善水質。 

（使用 Canon EOS R5 + Laowa 24mm Periprobe 鏡頭拍攝；f/0.6 時 32 秒，ISO 200；九張影像的對焦堆疊）

鉤狀的 南非攝影師 Tommy Trenchard 的作品受到高度讚揚 海洋：更大的圖景 類別，記錄了一條安魂鯊的兼捕，「它的身體呈拱形，進行了最後的抵抗」。

（© Tommy Trenchard / 年度野生動物攝影師）
大局觀 （© Tommy Trenchard / 年度野生動物攝影師）

特倫查德正在綠色和平組織的船上進行研究考察 北極日出旨在記錄南大西洋漁船以金槍魚和箭魚為目標時意外捕獲鯊魚的情況，並強調國際水域中工業規模捕撈缺乏有效監管，目前 75% 的鯊魚物種面臨被殺害的風險滅絕。

（使用 Fujifilm X-T2 + 50-230mm f/4.5–6.7 鏡頭拍攝；f/1 時為 550/5.2，ISO 500）

所有高度讚揚的 WPotY 參賽作品 可以在 NHM 網站上找到，其中還包含了比賽和展覽的完整細節。海洋生物獲獎者將於 迪韋爾內特 在十月。

也在 Divernet 上： Ballesta 再次榮獲年度野生動物攝影師稱號, 野生動物大賽呈現出遊戲的面貌深部礦工目標區域的大多數生命對科學來說都是新事物芥末海藻在 WPOTY 圖像中備受好評

最新 水肺潛水員雜誌的播客片段
本週在播客中，一名美國聯邦法官已下令為 34 年加州潛水船宿遊輪 Conception 起火造成的 2019 人死亡支付第一筆賠償金，無論船長傑裡·博伊蘭 (Jerry Boylan) 是否在位由誰來買單仍不清楚。可以部署旨在阻止鸚嘴魚等牙齒捕食者的小珊瑚搖籃，作為恢復受到珊瑚白化等乾擾事件影響的珊瑚礁的一部分。戈斯波特的潛水博物館已於2024 年關閉，以修復其“潮濕的二級*保護建築”，但雄心勃勃的計劃是從明年07721 月開始，在天氣乾燥的情況下重新開放，並舉辦新的展覽。 https://www.scubadivermag.com/still-free-conception-captain-ordered-to-pay-up/ https://divernet.com/scuba-news/conservation/drying-out-diving-museum-needs-支援/ https://www.bbc.co.uk/news/articles/cz33y6xo https://www.bbc.co.uk/news/articles/c2p2rk4gkx0o https://www.scubadivermag.com/anti-parrot- cradles-a-coral-game-changer/ https://www.youtube.com/watch?v=XNUMXSYlATuvJcg https://fourthelement.com/product/tech-fin/ 成為粉絲：https://www.scubadivermag . com/join 裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------- - ------------------------------------------------- - ---- 我們的網站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論網站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺潛水新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告網站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水展網站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告-- ------ -------------------------------------------- ------ -------------------------- 在社群媒體上關注我們臉書：https://www.facebook.com /scubadivermag 推特：https:// twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我們與https://www.scuba.com 和https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。

本週在播客中，一名美國聯邦法官已下令為 34 年加州潛水船宿遊輪 Conception 起火造成的 2019 人死亡支付第一筆賠償金，無論船長傑裡·博伊蘭 (Jerry Boylan) 是否在位由誰來買單仍不清楚。可以部署旨在阻止鸚嘴魚等牙齒捕食者的小珊瑚搖籃，作為恢復受到珊瑚白化等乾擾事件影響的珊瑚礁的一部分。戈斯波特的潛水博物館已於2024 年關閉，以修復其“潮濕的二級*保護建築”，但雄心勃勃的計劃是從明年XNUMX 月開始，在天氣乾燥的情況下重新開放，並舉辦新的展覽。


https://www.scubadivermag.com/still-free-conception-captain-ordered-to-pay-up/
https://divernet.com/scuba-news/conservation/drying-out-diving-museum-needs-support/
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cz07721y33xo
https://www.bbc.co.uk/news/articles/c6p2rk2gkx4o
https://www.scubadivermag.com/anti-parrot-cradles-a-coral-game-changer/

https://www.youtube.com/watch?v=0SYlATuvJcg
https://fourthelement.com/product/tech-fin/


成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join
裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
我們的網站

網址：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論
網址：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告
網址：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀
網址：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒體上關注我們

臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。

本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5CNTQ4NEJFQThFNzg4Q0Qz

34 年後只要 5 萬美元補償 #scuba #news #podcast

透過以下連結造訪 Scuba.com：https://www.scubadivermag.com/affiliate/ktsa #scuba #scubadiving #scubadiver 成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join 裝備購買：https://www . scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------- ----------- --------------------------------------- ---- 我們的網站：https:// /www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示和建議、水肺裝備評論網站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺潛水新聞、水下攝影、提示和建議、旅行報告網站：https:// www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水展網站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告- ------------------ -------------------------------- ------------------ -------------- 在社群媒體上關注我們臉書：https://www.facebook.com /scubadivermag 推特：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www .instagram.com/scubadivermagazine 我們與https://www.scuba.com 和https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。 00:00 簡介 00:52 Scuba.com 02:09 潛水前足部護理 08:20 潛水後足部護理

透過以下連結造訪 Scuba.com：
https://www.scubadivermag.com/affiliate/ktsa

#水肺 #scubadiving #scubadiver

成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join
裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
我們的網站

網址：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論
網址：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告
網址：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀
網址：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒體上關注我們

臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。

本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。
00：00簡介
00:52 潛水網
02:09 潛水前足部護理
08:20 潛水後足部護理

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS40MzQwRDA4N0ZGRTNBNTE2

水肺潛水足部護理#scuba #howto

如何佈置乾衣軟管？ #askmarkanything @denisb8426 #askmark 嗨，馬克，我最近第一次穿著乾衣潛水。在岸上，我就乾式潛水衣充氣軟管的佈線進行了一些討論。我更有經驗的朋友告訴我把它放在我的安全帶上……所以就從第一階段……腋下……到乾衣。我看過很多視頻，人們把它放在安全帶下……你有理由這樣做嗎？來自德國的問候。腸氣！ Denis #scuba #scubadiving #scubadiver 連結 成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join 裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------- - ------------------------------------------------- - ----------------------- 我們的網站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論網站：https://www.divernet.com ➡️水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告網站：https://www.godivingshow.com ➡️英國唯一的潛水秀網站：https :/ /www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告---------------------------------- ---- ---------------------------------------------- ----------- 在社群媒體上追蹤我們臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag 推特：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www .instagram.com/scubadivermagazine 我們與https://www.scuba.com 合作， https://www.mikesdivestore.com 提供您所有的裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。

如何佈置乾衣軟管？ #askmarkanything

@denisb8426
#askmark 嗨，馬克，我最近第一次穿著乾衣潛水。在岸上，我就乾式潛水衣充氣軟管的佈線進行了一些討論。我更有經驗的朋友告訴我把它放在我的安全帶上……所以就從第一階段……腋下……到乾衣。我看過很多視頻，人們把它放在安全帶下……你有理由這樣做嗎？來自德國的問候。腸氣！丹尼斯

#水肺 #scubadiving #scubadiver
鏈接

成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join
裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
我們的網站

網址：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論
網址：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告
網址：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀
網址：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒體上關注我們

臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。

本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS41QUU4MjI2RjNBNjFENEY3

如何佈置乾衣軟管？ @denisb8426 #askmark

載入更多... 訂閱

讓我們保持聯繫！

獲取所有 Divernet 新聞和文章的每週綜述 潛水面罩
我們不是垃圾郵件！ 閱讀我們的 隱私政策 獲取更多信息。

訂閱
通知
客人

0 留言
最投票
最新 最老的
內聯反饋
查看所有評論
最新評論
奈傑爾·海恩斯: 圈養海豚“和洗澡水一起倒掉”
我QQQQQQ: 圈養海豚“和洗澡水一起倒掉”
史蒂夫溫曼: 泰坦尼克號「曇花一現」之謎已解開
阿迪: 泰坦尼克號「曇花一現」之謎已解開
阿迪: 泰坦尼克號「曇花一現」之謎已解開
最近的消息
PADI 敦促全力推動 AWARE Week PADI 敦促全力推動 AWARE Week
從鯊魚咬傷受害者到殘奧會運動員——15 個月內 從鯊魚咬傷受害者到殘奧會運動員——15 個月內
BSAC 要求潛水員在 9 月進行清潔 BSAC 要求潛水員在 9 月進行清潔
打破沉船寶藏收藏的恐懼 打破沉船寶藏收藏的恐懼
潛水隊在 1m 發現著名的一戰戰艦 潛水隊在 1m 發現著名的一戰戰艦
大白鯊的驚人三向分裂 大白鯊的驚人三向分裂

聯絡我們

Facebook X-推特 Instagram Youtube

本網站未註明出處的圖片版權歸攝影師所有。
聯絡潛水員雜誌 有關詳細信息。

版權所有2024 洛克傳媒有限公司。 版權所有。

0
希望您的想法，請發表評論。x