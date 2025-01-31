水下攝影大師名單公佈

2024 年 DPG Masters 水下成像大賽獲獎者名單於今日（80,000 月 31 日）公佈，獲獎者預計將分享價值 XNUMX 美元的獎金。

該年度比賽針對靜態圖像和短片，美國組織者 潛水攝影指南 表示「來自數十個國家的數千名攝影師和電影製作人」在八個影像和一個影片類別中提交了作品。

參賽作品由六名水下攝影師組成的評審團進行評估：Nicolas Remy、Steven Kovacs、Shane Gross、Tanya Houppermans、Imran Ahmad 和 Andy Sallmon。據說 15% 的入場費將直接捐贈給海洋保護工作

DPG Grand Master 2024 是加拿大攝影師 Eiko Jones 的作品，她的電影 西遊記 據稱該片「出色地捕捉」了加拿大河流中鮭魚的戲劇性生命週期，並獲得了短片類別的第一名。

瓊斯較長的序列彙編 河流的心跳製片人表示：「我製作這部短片的目的是展示溫哥華島坎貝爾河和昆薩姆河的鮭魚在整個生命週期中所經歷的不可思議的旅程。

“這是不列顛哥倫比亞省和美國沿海地區數千年來戰勝對手和障礙的勝利。”

（使用尼康 Z6、ZCAM E2-S6、Sigma AF 8–16mm f/4.5–5.6、尼康 AF-S 60mm f/2.8Macro、Aquatica & Nauticam 外殼、Nauticam EMWL、Laowa 微距探頭和 Keldan 視訊燈拍攝）.

以下是其他類別中的黃金和白銀條目（投資組合中的黃金除外）：

傳統/金色：

凡妮莎‧米尼翁 (Vanessa Mignon) 的《蝠鱝之舞》(Mobula Dance)（澳洲）

（Vanessa Mignon/UnderwaterCompetition.com）

米尼翁在巴哈 加利福尼亞州墨西哥，希望能親眼目睹其著名的蝠魟聚集。 「我們看到幾群魚在海灣遷徙，但淺水區的能見度不高。因此我們決定出海，尋找更深、更藍的海水。

「很快，我們就看到了我們所希望看到的東西：蝠鱝跳出水面。我們跳入水中，發現一群蝠鱝正緊密地盤旋著，齊聲遊動，這是一支美麗而令人著迷的舞蹈。

「目睹像巴哈州這樣的大規模聚集 加利福尼亞州 在一年中的某些時候，你可能會認為蝠鱝的生活狀況很好。不幸的是，世界自然保護聯盟紅色名錄表明，鰩魚的總體數量正在減少，並將這些神奇的鰩魚列為易危物種。

（使用佳能 EOS 5D Mark IV ≠ EF 8–15mm 魚眼鏡頭、Nauticam 外殼拍攝。f/4、1/500、ISO 500）

傳統/銀色：

《黑暗面》——雷娜塔·羅密歐（義大利）

(© 雷娜塔·羅密歐（Renata Romeo）/UnderwaterCompetition.com）

這張照片是在埃及馬薩阿拉姆拍攝的。 「在檢查潛水結束時，我和我的團隊在船下安全停留期間，我環顧潛水員周圍、珊瑚礁附近和沙灘底部，」羅密歐說。 「我看到有東西在水中游動，一開始我並沒有認出那是什麼。

「我走近它，驚訝地發現，這是一枚豹式魚雷！這是15年來我第一次看到魚雷遊離沙灘這麼遠，而不是沉到海底。一般情況下，它們白天都待在海底，用沙子掩蓋身體，偽裝。

「我迅速調整了閃光燈和相機設置，因為魚雷移動得很快，我剛好有足夠的空間擠到它下面拍了幾張照片，然後它就迅速游向更深的水域。我終於看到了他的‘另一面’！

（使用佳能 EOS R7 + EF 8–15mm 魚眼鏡頭、Easydive Leo3wi 外殼、兩個 Inon Z-330 閃光燈拍攝。f/11、1/200、ISO 200）

宏觀/黃金：

義大利安德烈亞·米切盧蒂 (Andrea Michelutti) 的《狼魚》

(© Andrea_Michelutti/UnderwaterCompetition.com）

米歇盧蒂在談到這張在菲律賓八打雁省阿尼洛拍攝的照片時說道：“看到蝎子魚吞食蜥蜴魚的場景，真是令人感動不已。”

「集中註意力拍攝並不容易。這張照片捕捉了大自然的美麗與殘酷的現實之間的鮮明對比。我使用聚光燈來集中閃光燈的光線，使背景保持黑暗且不顯眼。

（使用 Sony RX100 Mark VII、Marelux 外殼、Inon Z-330 閃光燈、Snooty 光學聚光燈拍攝。f/11、1/500、ISO 100）

微距/銀色：

《嘴裡的小惡魔》 吳文醜（台灣）

(© 吳文週（Wen Chou Wu/UnderwaterCompetition.com）

「我相信大多數潛水員都在社群媒體上見過食舌蝨，」在台灣東北部拍攝的溫先生說。 「它通過魚鰓進入魚嘴，最終取代舌頭，成為魚的一部分。

2024 年 5 月的某一天，當我在進行 XNUMX 公尺安全停留時，我發現一條鶇魚躲在一個洞裡，我拍了幾張照片來打發時間。我在拍攝時沒有發現這條鶇魚有什麼“異常”，但當我看著我的照片時 電腦 後來我發現，它的嘴裡還有一個『小怪獸』！

「我以為魚會被舌蝨折磨，但這兩條魚似乎相處得很融洽，使得 照片 既可愛又令人不安。

（使用Olympus OM-D E-M1 Mark III + M.Zuiko 60mm f/2.8 微距、AOI 外殼、AOI +15 微距屈光度、兩個SUPE D-Pro 閃光燈拍攝。f/18、1/160、ISO 100）

廣角/金色：

多納泰羅的儲藏室，馬西莫·贊尼尼（義大利）

(© 馬西莫·贊尼尼（Massimo Zannini）/UnderwaterCompetition.com）

義大利托斯卡納著名的卡拉拉大理石採石場之一——阿普安阿爾卑斯山的卡瓦瓦爾索拉「為可愛的義大利高山蠑螈提供了競技場般的背景（阿爾卑斯魚龍)，」贊尼尼說。

「雖然採石場仍然生產著名的白色和藍灰色大理石，但我們避免從這些色彩斑斕的蠑螈繁殖的天然水池中提取大理石——這是保護脆弱物種的一個暖心例子。”

（使用尼康 D850 ≠ EF 8–15mm 魚眼鏡頭、Nauticam 外殼、兩個 SUPE D-Pro 閃光燈拍攝。f/14、1/200、ISO 125）

廣角/銀色：

《Big Baby》－布列塔尼·伊拉迪（美國）

(© 布列塔尼·伊拉迪（Brittany Ilardi）/UnderwaterCompetition.com）

“這真是一個大嬰兒！”伊拉迪說。 「在法屬玻里尼西亞清澈的海水中與這頭特別好奇的座頭鯨幼崽一起游泳後，我臉上露出了笑容。冬季，玻里尼西亞群島上充滿了遷徙的鯨魚，它們來此繁殖和撫養幼崽。

「在這一天，我們非常幸運，在船下水僅五分鐘後就發現了一對母鯨和一隻小鯨。我們滑入水中，迎接我們的是這隻好奇的年輕雌性海豹，它顯然不知道個人空間的意義。她一直圍著我遊圈，一次又一次地靠近我說‘嗨’，直到媽媽決定該走了。

（使用佳能 EOS R5 + 28–70mm f/3.5–4.5、Nauticam 外殼、Nauticam WACP-C 拍攝。f/8、1/400、ISO 800）

大小分/金牌：

青蛙，Luc Rooman（比利時）

(© Luc Rooman/UnderwaterCompetition.com）

「兩棲動物對我來說仍然具有很大的吸引力，儘管拍攝它們需要很大的耐心，因為它們通常不是很願意被拍攝的對象，」魯曼在談到這張在安特衛普拍攝的照片時說道。 「然而，在水中待了幾個小時之後，終於有一隻青蛙靜靜地待在荷葉上。

“確實，這隻青蛙顯然想讓我拍照：每次我從不同角度給它拍照時，它都會跟著我轉身。”

（使用Nikon Z7 II + 16-35mm f/4、Isotta 外殼、Subtronic 閃光燈拍攝。f/13、1/200、ISO 100）

大小分 / 銀牌：

馬丁史蒂文斯（英國）的《粉紅黃色》

(© 馬丁史蒂文斯/UnderwaterCompetition.com)

史蒂文斯說：“淡紫色刺水母在英國並不常見，但在 2024 年夏季和初秋，它們在遙遠的西南地區大量出現。”然而，直到有一天，他準備在康沃爾郡法爾茅斯的潮汐池裡拍照和拍攝時，他才看到任何東西。

「我們到達海灘時發現，由於強勁的陸風，數百隻水母被沖上岸並在水池中游動。我回家換上衣服 潛水衣，然後在水邊的水池裡浮潛，那裡聚集著許多鮮豔的粉紅色水母。它們與黃色的海藻形成了美麗的對比，鮮豔的色彩與頭頂上暴風雨般的灰色天空形成了鮮明的對比。

（使用 OM System OM-5 + Olympus 7–14mm Pro、Isotta 外殼、兩個 Sea&Sea YS-D3 II 閃光燈拍攝。f/13、1/200、ISO 400）

保護/黃金：

《Suffocating》 作者：Matthew Mak（加拿大）

(© 馬修馬克（Matthew Mak）/UnderwaterCompetition.com）

麥克當時正在墨西哥下加利福尼亞半島的馬格達萊納灣追逐一個魚餌球，它吸引了海燕、鰹魚和加州海獅。 「這群海獅中有一隻雄性海獅。他的脖子上纏著一些東西，看起來像是漁網碎片。儘管困難重重，他還是成功進行了狩獵，而且看上去狀態良好，並不憔悴。

「我們在兩個不同的魚餌球中都遇到了他，他非常熱情地參與了我們的活動。看到他陷入困境真的令人心碎，但令人驚訝的是他仍然能夠堅持下來。

「我們的海洋中堆積著數量驚人的塑膠垃圾，這張圖片清楚地提醒我們它們對野生動物和環境的影響。無論動物如何適應，如果我們想與地球的居民和諧共處，我們必須更好地減少對地球的影響。

（使用 Sony a1、Sigma 14–24mm f/2.8 DN DG Art、Ikelite 外殼拍攝。f/7.1、1/1250、ISO 2000）

保護/銀質：

《最後一滴墨水》 帕斯誇萊·瓦萊洛（義大利）

(© 帕斯誇萊·瓦萊洛（Pasquale Vassallo）/UnderwaterCompetition.com）

「我最近的一個攝影計畫是記錄漁網對當地海洋環境的影響，」瓦薩洛說道，他當時正在伊斯基亞島，正好有這個機會。 「在這張照片中，一隻被困的烏賊正用盡全力試圖掙脫網，並噴射出一股墨水，彷彿試圖摧毀纏住它的可怕陷阱。

「尤其是在夏天，烏賊會游到海岸附近產卵，但大量的烏賊被捕獲，至少剝奪了它們產卵的機會。

「一些漁民被允許在近海捕魚並遵守規則。其他國家則過度捕撈，似乎對環境毫不尊重。

（使用佳能 EOS R5 + RF 15–35mm f/2.8、Seacam 外殼、兩個 Seacam 160D 閃光燈拍攝。f/22、1/160、ISO 250）

黑水/金：

《阿爾戈英雄的崛起》 作者：安德烈莫約（法國）

(© 安德烈‧莫約 (André Moyo)/UnderwaterCompetition.com)

「在深不可測的深處，在光線暗淡、寂靜無聲的地方，一艘船開始了向水面游去的旅程，」莫約說。 「它被包裹在精緻的外殼中，是自然建築的傑作，在神秘的水流推動下升起。

「就像一個飄浮在深淵的夢，它遇到了一片飄浮的葉子，一個流浪中意想不到的同伴。這片從不知名的樹上掉下來的葉子，似乎在水的搖曳中翩翩起舞。它們一起漂流——彩虹色的貝殼和大自然溫柔的搖籃——在無聲的舞蹈中融為一體。鸚鵡螺是深海的旅人，它與樹葉的輕盈相呼應，彷彿海洋本身提供了轉瞬即逝的詩意時刻。這一切都發生在菲律賓的阿尼洛。

（使用尼康 D850 + AF-S 60mm f/2.8 微距、Seacam 外殼、Fotocore GTX 閃光燈拍攝。f/25、1 秒、ISO 100）

黑水/銀：

丹尼斯·科普茲（菲律賓）的《飢餓的章魚》

(© 丹尼斯‧科普茲/UnderwaterCompetition.com)

這是在阿尼洛拍攝的又一致勝一球。 「我和我的團隊已經習慣在黑水潛水時見證深海生物壯觀的垂直遷徙，」科普茲說。 「在一次潛水中，我看到了一隻小 章魚 以隨機且無規律的方式遊動。出於好奇，我遊近一點觀察，發現一隻小螃蟹正瘋狂地試圖逃脫 章魚.

「我毫不猶豫地拍下了幾張這種激烈互動的照片，然後 章魚 又退回到了深處。能夠目睹如此有趣的動物行為真是一件幸運的事。

（使用尼康 D7000 + AF-S 60mm f/2.8Macro、Sea&Sea 外殼、Fotocore GTX 閃光燈拍攝。f/25、1/250、ISO 250）

緊湊型/金色：

內部設計：Andrea Michelutti（義大利）

(© Andrea Michelutti/UnderwaterCompetition.com)

「這條藍鰺魚（費爾道鰺）坐落在 纓口線蟲 水母展示了它們的共生關係，一種共生形式，」Michelutti 在談到另一張 Anilao 拍攝的照片時說道。

「水母為魚類提供了保護和庇護，魚類可以利用水母作為盾牌抵禦掠食者的攻擊。作為回報，水母獲得了間接的好處，例如由於魚的存在而清除了寄生蟲或碎片。

（使用Sony RX100 Mark VII、Marelux 外殼、Inon ZM80 廣角屈光度、兩個 Inon Z-330 閃光燈拍攝。f/10、1/250、ISO 250）

緊湊型/銀色：

Enrico Somogyi（德國）的《Ghostpipes》

(© 恩里科·索莫吉 (Enrico Somogyi)/UnderwaterCompetition.com)

索莫吉說：“當我在道因島（菲律賓）海域潛水時，發現一對彩色幽靈海龍在水流中優雅地來回游動。” 「它們的身體閃爍著柔和的色彩，與周圍環境完美融合。

「我著迷地看著它們嬉戲地互相遊動，彷彿在表演一支秘密的舞蹈。陽光透過水面照射下來，形成了一幅神奇的光影。我調整了自己的位置，拍攝背景的潛水員和前景中的一對幽靈海龍。

「閃爍的燈光和嬌嫩的魚之間的對比令人驚嘆。當我按下快門時，我知道我捕捉到了一個獨特的瞬間——一張照片中展現的海底世界的美麗。

(使用Sony RX100 Mark VII、Fantasea 外殼、配備160° 物鏡的Nauticam EMWL、兩個背散射迷你閃光燈(MF-2) 閃光燈、兩個DIY 聚光燈、Weefine WED-5 顯示器拍攝。f/8、1 /800、ISO 125）

投資組合/黃金：

《環遊世界》 菲利波·博爾吉（義大利）

Borghi 的作品集重點突出了世界不同地區，旨在展示各種海洋生物在其自然環境中的不同行為。

「從大型哺乳動物到漂浮在洋流中的微生物，拍攝對象範圍從地中海深處到南澳大利亞的表面，從南極洲的冷水域到印度洋的溫暖水域，」他說：

“一條安康魚捕獲了一條鰩魚，展示了它出色的捕獵技巧”，意大利詹努特里島（© Filippo Borghi/UnderwaterCompetition.com)

“色彩鮮豔的巨型烏賊聚集在一起產卵，展示它們非凡的偽裝和溝通技巧”，南澳大利亞懷亞拉（© Filippo Borghi/UnderwaterCompetition.com)

“一隻好奇的豹海豹，在一次既令人興奮又超現實的互動中，頑皮地露出了它的牙齒”，南極半島（© Filippo Borghi/UnderwaterCompetition.com)

“一頭座頭鯨媽媽正在哺育幼鯨並與其建立感情”，留尼旺島（© Filippo Borghi/UnderwaterCompetition.com)

“一隻海鬣蜥棲息在岩石基底上，以藻類為食”，厄瓜多爾加拉帕戈斯群島（© Filippo Borghi/UnderwaterCompetition.com)

「透明的 章魚 幼蟲只有指尖大小，伸展和收縮其細小的觸手，尋找食物”，印尼藍碧海峽（© Filippo Borghi/UnderwaterCompetition.com)

所有獲獎和備受讚譽的作品及其背景故事均可在 DivePhotoGuide 的水下競賽 頁面。

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