Mono 在海洋藝術攝影比賽中大放異彩

第13屆年度海洋藝術水下攝影比賽得獎者已經公佈，2024年的比賽有來自90多個國家的參賽作品，主辦單位表示，這顯示其影響範圍比以往任何時候都更廣泛。

最佳表演獎頒給了愛德華多·拉巴特 (Eduardo Labat) 的《舞動的白鰭》(Dancing Whitetips)，這是一張在墨西哥附近偏遠的雷維拉吉赫多群島拍攝的黑白照片。

總部位於美國的活動組織者強調了黑白類別 水下攝影指南 (UPG）事實證明，今年的競爭非常激烈。保護類別也因其提請人們關注幽靈捕魚的破壞性影響而被單獨挑選出來。

「今年的海洋藝術大賽非同尋常，」大賽組織者 Nirupam Nigam 評論道。 UPG藍水攝影社主編兼總裁。

「這些圖像不僅能贏得獎項，還能發揮作用。它們吸引了全世界數百萬人的心，並提醒我們保護海洋之美的共同責任。很榮幸看到比賽的範圍和影響力逐年擴大。獲獎圖像的影響力取決於它們被大約 250 多家全球媒體展示，例如 迪韋爾內特.

評審團一如既往地包括攝影師托尼·吳(Tony Wu)、馬蒂·斯奈德曼(Marty Snyderman) 和馬克·斯特里克蘭(Mark Strickland)，不過新的評審團成員伊帕·烏德·林恩(Ipah Uid Lynn) 也加入了他們，對水下數位藝術和水下時尚類別進行評審。

Ocean Art 頒發了由潛水度假村和船宿營運商捐贈的價值超過 60,000 美元的水下相機裝備和潛水旅行獎品。以下是 14 個類別中每個類別的獲獎圖片：

廣角獲勝者：

金煥熙 / Light

（金煥熙 / 海洋藝術）

「在我拍攝這張照片的前一周，坎昆（墨西哥）下了大雨，」金說。 「附近洗車場的沉積物和營養物質被沖進了 灰岩坑，由於濃度的差異而創造出令人驚嘆的色彩。雨對於水下攝影來說通常是一個挑戰，但在這種情況下，它產生了水下罕見的鮮豔色調。

「陽光帶著強大的生命力，穿透微紅的海水，展現出神奇的時刻。光連接著陸地和水下世界，以及大自然和人類。我很榮幸能夠見證這種美麗，也很幸運能夠記錄下來。

獎品：菲律賓 Atmosphere Resorts & Spa 雙人四晚潛水之旅。

使用尼康 D850 + 尼康 8-15mm 鏡頭在 Nauticam 外殼中拍攝，自然光。 1/125，f/7.1，ISO 1100

宏觀獲勝者：

亞當馬丁 / 幼年蝙蝠魚

（亞當馬丁/海洋藝術）

這條幼年蝙蝠魚是在印度尼西亞巴厘島圖蘭本 26m 深處發現的。使用束光筒嘗試將閃光燈與主體隔離，而不照亮過多的背景。燈光突顯了魚體的紋理和結構，強調其優美的線條和生動的色彩。

獎品：搭乘美人魚船宿前往科莫多島或四王島進行九晚潛水之旅

使用索尼 A7RV + 佳能 100mm 微距鏡頭（Nauticam 外殼）拍攝，Inon 閃光燈帶束光筒。 1/250、f/13、ISO 320

海洋生物行為得獎者：

佐藤洋一 / 從口而生

（佐藤洋一 / 海洋藝術）

「在一個仲夏夜，當大多數生物都熟睡時，一隻雄性 原龍在完成了一周的孵化期後，它聚集了所有的能量，並以顫抖的動作從嘴裡釋放了一群幼蟲，」佐藤說，他在日本鹿兒島南薩摩市拍攝了這張照片。 「為了盡量減少對魚的壓力，我在昏暗的紅光下觀察了這個過程。

「在孵化過程中，我使用了具有特殊設定的紅色照明，一旦檢測到閃光燈的預閃，就會關閉紅燈。這種設定有效地消除了照片中的紅光幹擾，確保影像盡可能自然地捕捉這一瞬間。

獎品：在印尼拉賈安帕 (Raja Ampat) 的子午線探險潛水度假村 (Meridian Adventure Dive Resort) 進行兩人 12 晚 XNUMX 次潛水。

使用 Nauticam 外殼中的 Canon EOS R5 + EF-S 60mm F2.8 Macro USM、兩台 INON Z330、一台 RG Blue S02RE-SNC 拍攝。 f/13、1/125、ISO 400

肖像獲獎者：

Stefano Cerbai / 卓越的運輸

（斯特凡諾·塞爾拜 / 海洋藝術）

「我當時在澳洲度蜜月，我們參觀過的許多令人難以置信的地方之一是澳洲南部，在那裡我有機會潛水並尋找難以捉摸的海龍——這是我多年來一直夢想看到的動物。

“我非常幸運，不僅找到並觀察了一隻，還拍到了一張它攜帶蛋的照片，它把蛋放在背上靠近尾巴的位置。”

獎品：Ikelite DS230 水下閃光燈，附造型燈。

使用 Nikon D7200 + Tokina 10/17 在 Isotta 外殼、Ikelite 閃光燈中拍攝。 f/16、1/160、ISO 250

冷水獲勝者：

詹姆斯·埃默里 / 好奇的鸕鶿

（詹姆斯·埃默里/海洋藝術）

「在加州蒙特雷潛水期間，我正在拍攝 Metridium 田野，這時我注意到一隻鸕鶿向我們遊來。令我驚訝的是，它開始啄我妻子的頭，但她卻完全不為所動。

「我迅速遊過去拍了幾張照片，然後鸕鶿的注意力就轉移到了我相機圓頂端口的倒影上。它在我們身邊待了大約 20 分鐘，游到水中呼吸空氣，然後再次回來查看我們。這是一個獨特而有趣的時刻，讓我瞥見了鸕鶿的好奇心。

獎品：300 美元超輕禮券

使用 Sony A7III + Canon 8-15mm 和 Metabones 轉接器在 Nauticam 外殼中拍攝，Kraken KS160 閃光燈。 1/80、f/13、ISO 500

裸鰓類獲勝者：

Borut Furlan / 帶帽海蛞蝓

（博魯特·弗蘭 / 海洋藝術）

「這是我 2024 年 XNUMX 月第一次訪問溫哥華島，也是我第一次訪問加拿大，」弗蘭說。 「我對該地區了解不多，因此由於其多樣性，我決定在大部分潛水中使用廣角變焦鏡頭。

「當我到達有帽海兔的海帶森林時，我簡直震驚了。我以前從未在一個地方見過這麼多裸鰓亞目動物。它們有數千隻，無處不在，在海底、在海藻上，甚至在水中。我拍攝了數百張不同的照片，這一張就是這個系列中的一張。

獎品：巴布亞新幾內亞瓦林迪種植園度假村在大洋洲的最多 10 晚住宿

使用 Nikon D850 + Nikkor 28-80 / 3.3-5.6 + Nauticam WACP（轉換為 Seacam）、兩個 Seacam 150D 閃光燈拍攝。 1/40、f/14、ISO 400

黑水公司獲勝者：

金京信 / 狩獵

（金京信 / 海洋藝術）

「去年 11 月，我在阿尼洛（菲律賓）黑水潛水時捕捉到了這張照片，」Kim 說。 「經過仔細觀察，我意識到它們沒有交配——一隻魷魚正在吃另一隻較小的魷魚。

「眾所周知，魷魚會同類相食，但在黑水潛水期間很少看到小魷魚互相吃掉。我小心翼翼地跟著他們觀察，拍了幾張照片。

「大約10分鐘後，較小的魷魚的顏色開始褪色。最終，它噴出了一口黑色墨水。不久之後，吃完的烏賊就慢慢消失在遠方，而成為它獵物的烏賊則沉入了漆黑的海底深處。

獎品：El Galleon / Asia Divers 提供的菲律賓波多格尼拉潛水度假村七晚潛水套餐

使用 Nauticam 外殼中的 Nikon Z8 + 60mm 微距、兩台 Kraken S160 和一台 Weefine 5000 燈拍攝。 1/200、f/20、ISO 200

水下保護得獎者：

金伯格林伍德 / 淹沒在塑膠中

（金伯格林伍德/海洋藝術）

這張在海斯普林斯拍攝的照片是佛羅裡達斯普林斯委員會提高意識計畫的一部分，該計畫旨在宣傳瓶裝水對當地佛羅裡達斯普林斯的影響。瓶裝水廠每分鐘生產 300 多瓶水，例如距離這張照片拍攝地點的泉水只有幾分鐘路程的工廠。

「這些瓶子不僅最終被扔進垃圾掩埋場，並將微塑膠帶入我們的環境，而且裝瓶『泉水』還導致佛羅裡達含水層的水流失，從而降低了水位和水流量，導致環境惡化。泉水和河流，」格林伍德說。

“這張照片中使用的瓶子是當地一位保護活動家捐贈的，他把它們從當地一家裝瓶廠的生產帶上拉下來。”這些圖像被用於社交媒體和平面廣告活動，以鼓勵人們改用可重複使用的水瓶。

獎品：兩個 Marelux Apollo S Strobes 和 Lumilink

使用Sony A7IV + 24-70mm F2.8 GM 拍攝。 1/500 f/3.5，ISO 400

水下數位藝術得獎者：

金恩庫 / 慾望

（Unkoo Kim / 海洋藝術）

韓國濟州島西歸浦市的大海離金正日的心很近，但距離水下攝影的理想環境卻很遠，這裡常常很陰暗且水流強勁。 「西歸浦的水域受到海水溫度上升、缺乏拍攝對象和其他因素的進一步影響，」金說。

「我在一年中最好的季節拍攝了這張照片。為了拍攝藍色哈納蝦虎魚的正面圖像，我花了無數個小時觀察並接近它們。想像藍色哈納蝦虎魚與散景燈的動態相互作用，我使用預先準備的工具和修改過的老式鏡頭將多重曝光與煙火散景圖像結合起來。

「雖然拍攝煙火影像並不是特別困難，但它需要精心的準備、努力、練習，最重要的是，需要時間與拍攝對象建立聯繫。”

獎品：Marelux SOFt Lite Snoot plus 底座。

使用 Nikon D850 + 60mm 微距鏡頭 / Bell & Howell Filmovara 改造，在 Nauticam 外殼中拍攝，兩個 Ikelite DS230 閃光燈，Sofirn 水下燈籠。 1/160、f/11、ISO 100

黑白得獎者 + 最佳表演獎：

愛德華多·拉巴特 / 舞動白鰭

（愛德華多·拉巴特/海洋藝術）

「這是我們當天的最後一次潛水，是在下午，陽光漸漸暗淡，」拉巴特說。在墨西哥的羅卡帕蒂達（Revillagigedos），大多數白鰭鯊以小群的形式聚集在整個岩層的不同岩架上。

一大群白鰭鯊開始在岩石一定距離處形成，數十隻在 8m 深左右形成一個緊密的群體，但沒有捕食或表現出攻擊性行為。

「在陣法外圍目睹了這一罕見事件後，我緩緩上升，懸浮在陣法上方。那就是我拍這張照片的地方。從上方看，鯊魚似乎在同步地做圓週運動。見證這一切真是太美好了。

「我決定在這張照片中使用黑白，一方面是因為這種風格的幾何形狀，另一方面是因為人們可以在黑白中欣賞鯊魚尖端與身體其他部分的自然對比。

獎品：兩人共 7 晚，在 All 4 Diving / Akaya Bali 進行 XNUMX 次潛水

使用 Sony A6600 + Tokina 10-17mm F/3.5-4.5 魚眼鏡頭、Nauticam 外殼、Sea & Sea YS-D3 DUO 閃光燈拍攝。 1/160，f4.0，ISO 640

水下時尚獲勝者：

露西德里科娃 / 女王萬歲！

（Lucie Drlikova / 海洋藝術）

來自邪惡女王 雪白 這張照片中的童話故事被她的惡魔所點燃，這是 Drlikova 個人計畫「水鄉往事」的一部分，她已經為這個計畫工作了七年。

「這個項目代表了我對童年夢想的回歸——所有的服裝、場景和道具都是我自己手工製作的，」她說。該鏡頭是在捷克共和國布拉格 Aquapalace 的 8m 深水池中拍攝的。

獎品：400 美元 Bluewater Photo 禮券

使用 Nikon D810 + Nikor 17/35 f2/8 在 Nauticam 外殼中拍攝，Subtronic 閃光燈。 1/160、f/8、ISO 500

緊湊型廣角獲勝者：

馬可勞斯代 / 夜間狩獵

（Marco Lausdei / 海洋藝術）

在馬爾地夫著名的瑪雅蒂拉遺址潛水時，拉斯代注意到一隻白鰭礁鯊以週期性的方式移動，明顯被沿著蒂拉懸崖的一群蠹魚所吸引。

「我利用附近的一塊巨石作為掩護，小心地隱藏並儘量減少氣泡，試圖在不干擾掠食者行為的情況下盡可能靠近，」他說。 「一旦鯊魚習慣了我的存在，我就會等待它的周期性動作將其帶入閃光範圍內。

「我選擇的拍攝時機不僅是為了捕捉鯊魚，也是為了捕捉潛在獵物的躲避動作。該鏡頭是從下到上的角度拍攝的，故意包括海面以增加影像的深度和維度。了解拍攝對象的習慣和行為對於這次拍攝的成功至關重要。

獎品：七晚船宿之旅 比利基基 在所羅門群島

使用 Seafrog 外殼中的 Sony RX100m5 + Seafrog 半球拍攝。 1/160、f/10、ISO 200

緊湊型宏獲勝者：

娜歐蜜史普林特 / 長鼻鷹魚

（娜歐蜜史普林特 / 海洋藝術）

「為了度蜜月，我們參加了前往大堡礁的船宿潛水之旅。這張照片是這次旅行中最精彩的潛水之一拍攝的：繁盛的珊瑚礁，有著豐富的宏觀生物。這條長鼻鷹魚自豪地棲息在黑色太陽珊瑚上，並不太關心我的存在，而且令我高興的是，它靜靜地坐了足夠長的時間，讓我在它遊走之前拍了幾張照片。

「很多熱帶魚都害羞，這真是一種難得的享受。黑太陽珊瑚是我最喜歡的珊瑚之一；濃鬱的綠色為這條引人注目的魚提供了鮮明的背景。

獎品：加拉巴哥八天潛水之旅 水色 Andean Travel Company 的船宿。

使用安裝在 PT-4 外殼中的 Olympus TG-056、兩個 Sea 和 Sea 閃光燈拍攝。 1/40、f/8、ISO 200

緊湊行為獲勝者：

娜奧米·斯普林特/互利主義

（娜歐蜜史普林特 / 海洋藝術）

這種藍紋瀨魚和雜色蜥蜴魚是在澳洲大堡礁發現的，這是互利共生的一個例子。 「通常蜥蜴魚都很膽怯，不能容忍攝影師離得太近，但這條魚很樂意在乾淨的時候擺姿勢拍照，」斯普林特在談到她的第二次獲勝照片時說道。

「我很驚訝地看到這條小魚在蜥蜴魚身上游來游去，甚至進入了它的嘴裡，這表明了小魚對小魚難以置信的信任，最終落在了蜥蜴魚的頭頂上！

獎品：同上

使用安裝在 PT-7 外殼中的 Olympus TG-059、兩個 Sea 和 Sea 閃光燈拍攝。 1/80、f/13、ISO 200

這些圖像以及所有亞軍和榮譽提及的照片可以在組織者網站上看到，並附有背景故事 水下攝影指南.

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