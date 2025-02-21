母愛決定 2025 年度水下攝影師

在審查了來自世界各地的水下攝影師提交的 6,750 張照片後，三位評委達成一致，即阿爾瓦羅·埃雷羅 (Alvaro Herrero) 成為 2025 年度水下攝影師 (UPY) 大賽的獲勝者。

負責評選的評審團由經驗豐富的水下攝影師組成，包括 Peter Rowlands、Tobias Friedrich 和 Alex Mustard，獲獎者名單於昨晚（19 月 XNUMX 日）在倫敦市中心舉行的頒獎典禮上公佈，頒獎典禮由 皇冠莊園負責管理英格蘭、威爾斯和北愛爾蘭周圍的海床。

西班牙攝影師 Herrero 以其攝影作品在英國年度攝影比賽中榮獲廣角類冠軍 光輝紐帶，描繪了法屬玻里尼西亞一頭座頭鯨媽媽和她剛出生的小鯨魚之間的特殊關係。

大衛·阿爾珀特 (David Alpert) 憑藉其作品被評為 2025 年英國年度水下攝影師 好奇的海豹，從蘭迪島附近起飛。

以下獲勝者和亞軍中還可以看到其他亮點，包括中野俊介的 面對，展示了兩隻亞洲羊頭瀨魚之間令人難忘的正面對決，以及阿卜杜勒阿齊茲·阿爾·薩利赫的肖像 保濕抗敏，從水線下方拍攝的沙漠中駱駝喝水的景色。

Bryant Turffs 以以下產品榮獲 Compact 類別： 沼澤之美，一張 GoPro 拍攝的史前魣魚照片，而韓國攝影師 Ruruka 則被評為 PADI 2025 年度新銳水下攝影師 水下極光，一名潛水員在墨西哥的五彩繽紛的海水中 天然井。

來自德國的 Robert Marc Lehmann 成為 拯救我們的海洋基金會 2025 年度海洋保護攝影師 1在200,000,000，一張令人不安的照片顯示印尼漁民將一隻大虎鯊拖上岸。

UPY 比賽於 1965 年首次舉辦，當時菲爾史密斯 (Phil Smith) 被評為年度水下攝影師。如今，它有 13 個類別，其中三個是在英國水域拍攝的照片。每個類別的前兩張照片及其評審評論如下，結果和比賽規則的詳細資訊可以在 UPY 網站.

2025 年度廣角獎得主和水下攝影師

輻射結合 © Alvaro Herrero 又名 Mekan（西班牙）/ UPY 2025

「每年南半球的冬天，我都會前往法屬玻里尼西亞拍攝這些雄偉的動物，」梅坎談到他在莫雷阿島拍攝的獲獎照片時說道。 「我最喜歡的時間是清晨，因為光線柔和且有角度，讓我可以找到完美的角度來清晰地勾勒出這些藍色動物的形狀。

「對我來說，這張照片展示了母親對孩子深深的愛，傳達了海洋的脆弱與美麗，也揭示了與我們共享家園的神奇物種之一。”

“好一擊！”法官託拜厄斯·弗里德里希評論道。 「我們通常在 UPY 比賽評審期間會看到很多座頭鯨的圖像，但這張照片讓我們立即停了下來。這確實表明攝影師的卓越之處，他能捕捉到瞬間，並在事後瀏覽時識別出正確的影像。 電腦.

「左上角的光線、座頭鯨和幼鯨的完美運動，加上出色的取景和構圖，使這張照片當之無愧地成為總冠軍。”

亞歷克斯·馬斯塔德 (Alex Mustard) 說：“媽媽和寶寶之間的互動令人感動，兩隻威風的動物的姿勢恰到好處，看起來在水下的家裡很舒服。” 「這張照片吸引我們去觀察，同時也為鯨魚留出了空間，無論是在畫面中還是在攝影師的視線內。刺眼的光線十分引人注目，而小像在母親身上投射的陰影卻十分微妙。

「Mekan 憑藉最悲傷的座頭鯨照片贏得了 2022 年度海洋保護攝影師稱號；這張振奮人心的全家福形成了完美的對比。

彼得羅蘭茲補充說：「獲勝的整體形象代表了我們作為一場比賽，以及我們的社區作為一種愛好/運動/職業，在整整一年的時間裡向全世界展示，有時很難在兩者之間做出選擇，但今年，對我來說，這項對母牛和小牛之間關係的細緻而有力的研究，說明了我們的世界所有偉大和美好的一面。

“我們確實面臨挑戰，但全球鯨魚數量的增加證明了我們可以取得成就。”

（使用尼康 Z7 II + 尼克爾 Z 14-24mm 2.8 s、Isotta 外殼、自然光拍攝。f/8、1/640、ISO 1100）

廣角亞軍

空靈的月球景觀© Alvaro Herrero 又名 Mekan （西班牙）/ UPY 2025

這是攝影師最喜歡的墨西哥尤卡坦半島圖盧姆洞穴之一。 「在洞穴中使用呼吸器讓我們能夠花更多時間探索洞穴深度，並且還能增強我的照片質量，因為它讓我們有機會精確地照亮場景，」Mekan 說。

「透過不排放氣泡，我們還可以幫助保護洞穴特徵並幹擾更少的顆粒，這在拍攝人跡罕至的地方時尤其有利。循環呼吸器還能提供更有效率的減壓時間。為了照亮這個房間，我們使用了兩個 BigBlue 視訊燈發出的 60,000 流明的暖光。

“天然井 創造出水下世界最壯觀的一些風景，但要進入這些風景，甚至在拍照之前就需要大量的訓練、專業的潛水設備和真正的奉獻精神，」馬斯塔德評論道。

「我們收到了很多 灰岩坑 但這張照片確實脫穎而出，因為這間精緻房間的品質以及燈光和構圖的攝影品質。

（使用尼康 Z7 II + Nikkor Z 14-24mm 2.8s、Isotta 外殼、BigBlue COB 30.000 PII 拍攝。f/5.6、1/30、ISO 2000)

宏觀贏家

魔法背光© 保羅·邦達斯基 （義大利）/ UPY 2025

在菲律賓阿尼洛秘密灣潛水結束時，邦達斯奇發現了另外兩名水下攝影師，便示意他的嚮導檢查他們正在拍攝什麼。 「在意識到這是我最喜歡的拍攝對象之一——一隻毛茸茸的蝦後，我耐心等待輪到我，並利用這段時間為拍攝進行計劃和準備。

「我選擇從側面拍攝，並用聚光筒進行背光照明。我的嚮導和夥伴在熟練地管理聚光筒的光線方面發揮了重要作用。經過幾次試拍，找到正確的設定後，我終於得到了我想要的照片。

“完美的執行和形象！”弗里德里希說。 「我喜歡用簡約的方式來處理微小且不容易拍攝清晰的物體。

“毛蝦的完美姿勢幾乎好得令人難以置信，但這些動物非常膽小，我們認為這是自然的完美，攝影師精心選擇的燈光也最大限度地強調了這一點。”

（使用佳能 EOS R7 + EF-S60mm f/2.8 微距 USM + 濕鏡頭 AOI UCL-90 PRO、Marelux MX-R7 外殼、後向散射 MF-1 + 後向散射聚光筒 OS-1 拍攝。f/16、1/200、ISO 100）

宏觀亞軍

耀眼的甜甜圈Doto© 布萊恩·H·布勞維爾特 （美國）/ UPY 2025

Blauvelt 曾去過印尼的峇裡島，他想留下一張獨特的 綠斑鰺”，這是圖蘭奔最引人注目的主題之一。我使用閃光燈和聚光燈在裸鰓類動物身上創造了一種戲劇性的發光效果，並通過用微妙的藍光照亮宿主水螅體的背光來平衡構圖，從而完成了整個畫面。

「感謝我在 Alam Batu 的出色導遊 Rudolfi Sikome，他舉著手電筒拍攝了這張照片的背光效果，也感謝他度過了一個富有成效和有趣的一周 攝影！“

「這張照片中，只有透過精確的光線和構圖控制，才能呈現出這種裸鰓類動物的細緻圖案，」馬斯塔德說。 「海蛞蝓正棲息在一隻隨水流移動的精緻水螅上。要製作出如此完美的框架一定需要極大的奉獻精神。

（使用Sony A1 + FE 90mm f/2.8 Macro G OSS、Nauticam NA-A1 外殼、帶 OS-2 聚光燈的 Backscatter MF-1、帶藍色凝膠的手電筒拍攝。f/22、1/200、ISO 160）

沉船獲勝者

深海沉船© 亞歷克斯·道森 （瑞典）/ UPY 2025

海灣艦隊第31號 埃及烏姆卡馬爾 Shaabruhr 號的沉船位於水深約 104 公尺的珊瑚礁中。當船沉沒時，它被卡在礁石壁和一小塊礁石之間，所以在它下面有一個通道。道森說：“我們在水下待了 25 分鐘，然後減壓大約兩個半小時，才拍攝到這張照片。”

「毫無疑問，這是整個比賽中我最喜歡的照片之一，」馬斯塔德評論道，「而且，據我現在所知，也是我們最深刻的照片之一。這張圖像充滿了冒險的感覺，其精心製作的構圖從前景珊瑚到沉船上方的魚雲，層層吸引著你的興趣。

“一旦你知道這是去年的年度水下攝影師拍攝的，你就會明白其質量有多高！”

（使用 NikonZ9 + 8-15 魚眼鏡頭、Nauticam Z9 外殼、環境光拍攝。f/4.5、1/80、ISO 800）

殘骸亞軍

深海鳥類© 沃伊切赫·多皮耶拉拉 （波蘭）/ UPY 2025

「亞喀巴為大多數潛水員所熟知，多年來一直是我最想去的地方，」多皮耶拉拉在談到約旦的洛克希德 L-1011-500 TriStar 沉船照片時說道。 「最終，卡洛斯·迪塞爾（你可以在照片中看到的敏捷自由潛水員）與多元化潛水員潛水中心合作創造了一個絕佳的機會。

「我們很幸運能夠在這週自由潛水遊覽亞喀巴沉船周圍。這張照片是我們第二次到這個特定的潛水點時拍攝的。

「這個想法是在我們的時代即將結束時突然出現的。我們只嘗試拍攝了一次。幸運的是，卡洛斯做得非常出色。看著這個場景，甚至在按下快門之前，我就已經感覺到這可能是這次旅行中拍攝的最好的照片了。

「我喜歡自由潛水的新鮮畫面 攝影 正在帶來 水下攝影 作為一個整體，」馬斯塔德說。 “當攝影師和模特兒都屏住呼吸潛水時，創造如此完美的構圖和瞬間需要特別高超的技巧。”

（使用Sony A1 + 12-24 f4、SeaFrogs A1 外殼、環境光拍攝。f/6.3、1/125、ISO 250）

行為優勝者

面對面© 中野俊介 （日本）/ UPY 2025

這兩隻雄性亞洲羊頭瀨魚是在日本新潟佐渡拍攝的。中野說：“該物種的獨特形態是雄性的特徵，它們在繁殖季節組成妻妾，並宣稱領地。”

「左邊的是後宮之王，已經守護領地十多年，估計三十多歲了，右邊的是一位年輕的挑戰者。

「儘管我已經精心計劃拍攝這些圖像，但 2024 年的季節比往常更難預測，儘管在繁殖季節在那裡呆了一個星期，但我只觀察到一次這個場景，僅僅 10 秒鐘。

「這是我能拍攝的唯一一張照片。他們身著華麗的白色服裝戰鬥的情景是如此壯觀，我仍然記憶猶新。

羅蘭茲說：“時機把握得非常好，捕捉到了競爭者向國王挑戰的瞬間。” 「爭奪等級制度是最強硬的行為形式。光線充足，沒有分散注意力的背景，這張照片立即脫穎而出，繼續擊敗挑戰者。

（使用尼康 D850 + AF Nikkor 28-70mm f3.5-4.5d + Nauticam WACP-1、Nauticam 外殼、Inon Z330 拍攝。f/16、1/250、ISO 200）

行為類亞軍

此刻© 愛德華多·阿塞韋多 （西班牙）/ UPY 2025

11 月至 12 月在巴哈馬格達萊納灣 加利福尼亞州阿塞維多表示，墨西哥是邂逅藍槍魚的最佳月份。 “然而，在野生環境中拍攝這些魚的清晰圖像非常困難，因為它們以極高的速度攻擊沙丁魚和鯖魚。”

「這張照片記錄了藍槍魚猛撲上來，魚群驚恐地四散逃開的瞬間，」馬斯塔德說。 “我們很高興看到攝影師儘管拍攝機會很短暫，卻仍能將如此美麗的倒影融入構圖中。”

（使用佳能 5D MK IV + 15mm、Seacam 外殼拍攝。f/9、1/500、ISO 400）

肖像獲獎者

水合物© 阿卜杜勒阿齊茲·薩利赫 （科威特）/ UPY 2025

這張得獎照片是在科威特的瓦夫拉沙漠拍攝的。 「我大約有一年半的時間想要拍攝駱駝喝水的場景，」阿爾薩利赫說道，他之前從未見過這樣的照片。

「天氣非常關鍵，我花了好幾個星期才拍出最好的照片。第一周，當我的相機在水下時，駱駝有點不願意喝水，只有幾隻聚集在一起喝水，這不是我想要的。但幾天后，駱駝已經接受了我和我的裝備。

「拍攝駱駝的第一周之後，由於出現問題，我將閃光燈的電子同步線換成了光纖電纜，最後終於拍攝成功了。”

羅蘭茲說：“如此歡樂的圖像和駱駝肖像確實讓我們感到驚喜。” 「良好的眼神交流、精心選擇的角度和表面扭曲讓你有足夠的可看性，而下方那張孩子般俏皮的嘴巴為高質量的照片增添了溫暖的結局，這不僅僅是一個引人注目的主體。”

（使用尼康 Z8 + 尼克爾 8-15mm 魚眼鏡頭、Nauticam NA-Z8 外殼、兩個 Inon Z330 拍攝。f/18、1/100、ISO 100）

肖像類亞軍

亞馬遜河豚剪影© 侯賽因·阿迦汗（瑞士) / 2025 年 UPY

「我在巴西的馬瑙斯待了兩個星期，那裡大約有 10 名操作員餵養河豚，這對遊客來說很有吸引力。我們參觀了一座浮橋，有四位居民 博托斯 以及每天吸引約七位遊客的海灘。

“博托斯 與其他海豚相比，它們看起來非常不尋常，喙非常長，上面有退化的毛髮，眼睛很小，身體很粗。這裡的想法是嘗試以意想不到的方式觀察一種大多數人從未聽說過的令人驚訝的動物。我還想讓大家清楚地看到，它們生活在森林樹冠下的可口可樂色的水中。

「連續兩週每天都能看到這些海豚，讓我們熟悉了它們的形狀、動作和行為，甚至在一定程度上了解了它們的性格，給它們拍照變得容易多了。”

「引人注目的對稱性與簡約的圖形元素和有限的色調相結合，創造出強烈的構圖，清楚地傳達了河豚不尋常的解剖結構和棲息地，」馬斯塔德觀察到。 “這一切都在美麗的燈光下。”

（使用佳能 EOS R5 + EF8-15mm f/4L 魚眼 USM、Nauticam NA-R5 外殼、自然光拍攝。f/9、1/125、ISO 1250）

珊瑚礁獲勝者

萬花筒色彩© 凱瑟琳·霍姆斯 （英國）/ UPY 2025

福爾摩斯的所在地是印度尼西亞拉賈安帕特米蘇爾縣瓦伊爾巴坦島的戈爾戈尼亞通道。 「我很幸運地找到了完美的條件，水清澈見底，成群的餌魚在大型珊瑚礁峽谷中游動，周圍點綴著青翠的軟珊瑚。我的目標是捕捉充滿生機和色彩的珊瑚礁，以激勵我們所有人保護這個珍貴的棲息地。

“這張圖片簡直就是‘珊瑚’！”弗里德里希說。 「很少能看到效果如此出色的珊瑚礁垂直影像。影像上的光線分佈非常美麗，珊瑚礁色彩繽紛。

（使用尼康 D500 + 魚眼 8-15（3.5-4.5）@12mm、Nauticam 外殼、帶擴散器的 Retra Pro 閃光燈拍攝。f/11、1/160、ISO 320）

珊瑚礁亞軍

加勒比海花園礁鯊© 珍妮·斯托克 （英國）/ UPY 2025

斯托克說：“我用紫色海扇和多孔海竿填滿我的畫面，蹲在海床上，盡可能地隱藏自己和相機，希望能夠近距離接觸遊動的加勒比礁鯊。” 「我蹲下身子，等待完美的時刻。

「最後，這個生物優雅地遊進了我的畫面，它的顫抖在背景中清晰可見，為我的影像增添了戲劇性的深度。

「自 1996 年以來，古巴的 Jardines de la Reina 一直是受成功保護的國家海洋公園。如今，捕魚和遊客數量受到限制，其 90 英里長的珊瑚礁群島以原始珊瑚和繁茂的海洋生物而聞名。加勒比海礁鯊可以長到 3 公尺長，是珊瑚礁生態系統中最大的頂級掠食者之一。

羅蘭茲說：“這是頂級掠食者在受保護的海洋公園中繁榮發展的一個很好的例子。” “戲劇性的低角度強調了主要拍攝對象的力量，而額外的光線則定格了動作並呈現出健康的色彩。”

（使用佳能 5D IV + 16-35mm、Nauticam 外殼、Retra 燈拍攝。f/14、1/125、ISO 800）

黑白優勝者

追逐海豚© 恩里克·傑納 （西班牙）/ UPY 2025

吉納表示：“這張照片是在紅海北部一次尋找寬吻海豚的自由潛水探險中拍攝的。” 「這一刻描繪了一種親密的交配儀式，幾隻雄性——照片中可以看到四隻，但其他的就在附近——正在嬉戲地追逐一隻雌性。

「這是一種動態的、儀式性的展示，雄性動物會進行友好的小規模爭鬥，偶爾會與雌性動物進行交配，它們的身體接觸只會持續幾秒鐘。值得注意的是，雌性並沒有試圖逃跑；她積極參與，一起玩耍並等待他們。

“整個團隊以緩慢、從容的速度優雅地遊動，創造出令人著迷的水下場景。”

「這張圖片展示了黑與白的定義 攝影； 「經過深思熟慮後轉換為單色，構圖就變得生動活潑，」弗里德里希評論道。 “非常棒的圖像。”

（使用佳能 5D Mark IV + EF 16-35mm 1:2.8 L III USM、Seacam 外殼、自然光拍攝。f/4、1/500、ISO 160）

《黑白》亞軍

水禪 © 詹姆斯·羅科普 （美國）/ UPY 2025

這張照片是在洛杉磯博覽中心舉行的洛杉磯奧運會美國奧運花樣游泳隊歡送會上拍攝的。 「作為活動攝影師，我能夠在水下和陸地上拍攝團隊照片，」羅科普說。

「在這張照片中，這位游泳運動員正在為球隊展示 2024 年巴黎奧運會的比賽動作做準備，他站在泳池底進行呼吸練習。

「花式游泳選手的肺活量令人難以置信，他們可以毫不費力地完成一些不尋常的壯舉，例如站在泳池底部。這是唯一一位這樣利用泳池底部進行熱身的游泳運動員，這一不尋常的景象立即吸引了我的注意。這幅圖像喚起了一種平和與平靜的感覺。

「黑白色調的構圖非常精準，營造出一幅充滿水下世界寧靜氣息的美麗畫面，」馬斯塔德說。 “我們在評判時並不知道這一點，但我們特別喜歡這張照片是經過觀察拍攝的，而不是擺拍的。”

（使用佳能 R3 + 35mm、Ikelite 外殼、自然光拍攝。f/3.2、1/1000、ISO 125）

2025 年度新秀獎得主和年度新秀水下攝影師

水下極光© 瑠瑠香 （韓國）/ UPY 2025

「兩年前我第一次去墨西哥坎昆拍攝，從那時起我就被它的魅力所吸引，」Ruruka 說。 「這些天我發現自己經常去坎昆。從我住的地方到那裡需要很長的路程——坐飛機大約需要 24 個小時——但這個地方完全符合我的方向 攝影 並提供各種拍攝機會。

“為了拍攝這張特別的照片，我在夏季雨季來到這裡，並聘請了一位當地的韓國導遊作為我的模特兒。”

“非凡的圖像，高技術標準，完美的後製！”弗里德里希說。 「跳水選手的位置恰到好處，符合黃金比例，同時又不處於任何物體的前方。從外面射進洞穴的光線形成了平衡，這是一種極好的重複，展示了圖像的全部內容。

（使用Nikon Z8 + Z 24-50mm F4 + Nauticam WACP-1、Nauticam 外殼、自然光拍攝。f/9、1/60、ISO ISO 800）

亞軍

巨人的親密接觸© 基督教小屋（新加坡) / 2025 年 UPY

「拍攝湯加的座頭鯨一直都在我的願望清單上，而這次的拍攝絕對沒有讓我失望。」赫特說。 「每次下水都會有不一樣的感覺，每頭鯨魚都有獨特的個性，而且它們對游泳者的態度也會在一天當中不斷改變。

「當然，最令人興奮的是鯨魚的好奇心與你自己的好奇心相匹配的遭遇，這對母鯨和小鯨魚顯然就是這種情況。在它們環遊瓦瓦烏群島的途中，我們與它們一起度過了幾個小時，既旅行，又休息，還玩耍。

“這張照片是在這對情侶穿越淺礁時拍攝的，至今仍是那美妙一天裡我最喜歡的照片之一。”

“母牛和小牛的邂逅真是一場夢幻之旅！”芥末說。 「珊瑚礁讓鯨魚有了奇妙的規模感，真正展示了它們的大小，同時也增加了構圖的趣味性和視覺深度。談論所有事情的進展…”

（使用Sony A1 + 16-36 f2.8 @ 16mm、Nauticam 外殼、自然光拍攝。f/11、1/250 ISO 800）

緊湊型優勝者

沼澤之美© 布萊恩特夫斯 （美國）/ UPY 2025

特夫斯在大沼澤地國家公園他最喜歡的地方之一拍攝了這張照片，他被這裡令人生畏的環境所吸引，「清澈的海水、透過柏樹透射出的光線，以及本地和引進的魚類」。

他說：“我多次回到這個地方，試圖捕捉各種主題以及恰到好處的光線。” 「在一年中的不同時間，水位變化很大，有時會完全乾涸。

「魚類種類不斷變化，這個地方通常以外來魚類為主。諷刺的是，這一次，我並沒有花太多心思，而是在欣賞風景，這時這只佛羅裡達雀鱔完美地出現在了我的 GoPro 鏡頭中。

「這幅令人驚嘆的三維構圖將這種罕見的佛羅裡達雀鱔置於沼澤棲息地中，」馬斯塔德說。 “坦白說，這張照片竟然是用一台簡單的 GoPro 相機拍攝的，這真是太神奇了，這表明很多人已經擁有了拍攝美麗水下照片所需的所有裝備。”

（使用 GoPro Hero 7 Black + AOI 0.73x 超廣角鏡頭、GoPro Supersuit 外殼、自然光拍攝。f/2.8、1/180、ISO 791）)

緊湊型亞軍

巨躄魚© 恩里科·索莫吉 （德國）/ UPY 2025

索莫吉說：“我們在菲律賓阿尼洛潛水時，在水深約 15 米的地方發現了這種美麗的巨型躄魚。” 「我嘗試拍攝一張有彩色背光、以小魚和太陽為背景的照片。拍了幾幀之後，我得到了這張照片，非常高興。

“小巧的機身帶來大的圖像，光線完美，高光恰到好處，又不會太過花哨”，羅蘭茲總結道。 “一縷陽光灑落，小魚的叮噹聲，形成了令人印象深刻的組合，為我們的現任緊湊型冠軍錦上添花。”

（使用 Sony RX100vii + Nauticam Emwl 160-Wetlens、Fantasea 外殼、兩個 Backscatter MF2 閃光燈拍攝。f/7.1、1/1000、ISO 125）

2025 年英國水域廣角攝影比賽冠軍和英國年度水下攝影師

好奇的海豹© 大衛·阿爾珀特 （英國）/ UPY 2025

阿爾珀特認為北德文郡「無疑是英國最美麗的海岸線之一」。無情的海水衝擊著高聳的鋸齒狀懸崖。隨著出現世界上第二高的潮汐變化，外流與從北大西洋湧來的海浪和風發生激烈碰撞。退後一步，驚嘆不已。

「潛水時間有限，所以去年我在該地區待了兩個月，探索不同的地點。這張照片顯示，蘭迪島附近的一隻灰海豹自 1973 年以來就被列為海洋保護區。

「海豹是一種令人愉悅的好奇心動物，與我在世界各地潛水時見過的任何其他物種相比，它們的互動性更強。簡而言之，我成為少數有特權的人之一，跨過橋樑，進入了有意識的野生動物的世界。

弗里德里希說：“在 UPY 比賽中，我們通常會看到很多海豹圖像，尤其是在英國類別中。” 「我以前對這些圖像很挑剔，但現在看過這麼多了，我的標準已經很高了。

「這張照片確實令人驚嘆！海藻的框架如此完美，光線從淺水區後方射進來。海豹向攝影師好奇的目光使得構圖更加完整。一幅出色的肖像畫。

（使用佳能 5D MKiii + EF 16-35mm f/2.8L iii USM、Nauticam 外殼、兩個 Inon Z330 閃光燈拍攝。f/8、1/200、ISO 200）

英國水域廣角亞軍

捲曲章魚 (Eledone cirrhosa) 與軟珊瑚© 西蒙·坦普爾 （英國）/ UPY 2025

「我在英國與章魚的邂逅通常都是無緣無故的，」坦普爾說道，這次在蘇格蘭洛克卡倫的邂逅也不例外。 「當時是五月初，能見度很差。我選擇了最廣角的鏡頭，並計劃隨著漲潮沿著珊瑚礁漂流，捕捉軟珊瑚中一切我能捕捉到的景色。

「在潛水的中途，水流突然猛然湧起，使我們平穩的漂流變成了急速的航行。然後我看到了它：一隻章魚高高地棲息在礁石壁上。我用力逆流而上，舉起相機，它平靜地觀察我。

「潮水非常無情，我只打了四次就被潮水沖走了。當我漂流的時候，我回頭看了最後一眼。章魚仍然停留在那裡，似乎沒有被我們的遭遇嚇到，但它已經超出了我們的範圍。

羅蘭茲評論道：“這是一張精彩的照片，展現了英國的一個標誌性主題，在我們的海岸上越來越多地出現。” “柔和的燈光凸顯了柔和的色彩，風景從畫面中逐漸退去，通過良好的眼神接觸和經典的姿勢營造出完美的深度。”

（使用Nikon D500 + 10.5mm、Aquatica 外殼、Inon Z-240 Type 4 閃光燈拍攝。f/8、1/125、ISO 400）

英國水域宏觀冠軍

搭便車的人© 丹·博爾特 （英國）/ UPY 2025

「我偶爾會碰到這種水母 大葉新突蘚 in 開放水域 但沒有拍到一張像樣的照片，」博爾特談到他在蘇格蘭的這次遭遇時說。 「然而，這次，我和我的夥伴專門以它們和其他類似的生物為目標，試圖探索英國『黑水』攝影的機會。

「在那天我拍攝的眾多照片中，這張照片展示了水母鐘形結構內的一隻甲殼類動物幼蟲。這張照片兩側的畫面顯示，幼蟹（或龍蝦）實際上是在鐘的外面，但在這一瞬間，它正好在我的對立面——因此產生了被包含在透明體內的效果。

「這是一種美麗且罕見的水母，但真正令人驚嘆的是當你透過透明的鐘形罩發現這只搭便車的蝦子時，」馬斯塔德說。 “令人震驚、驚訝而且新奇。”

（使用 OM Systems OM-1 + Panasonic 45mm 微距、AOI 外殼、兩個 Sea&Sea YS-D3 Duo 閃光燈拍攝。f/13、1/250、ISO 250）

英國水域微距攝影亞軍

Fluo 刺蹲龍蝦 © 詹姆斯·萊諾特 （英國）/ UPY 2025

這張照片是在蘇格蘭因弗雷里芬湖 (Noch Fyne) 拍攝的。 「該地點因淺水區有許多美麗的煙火海葵而聞名，但它也有一個被混凝土塊覆蓋的舊管道，裡面是許多生命的家園，包括刺蹲龍蝦。

「這些蹲著的龍蝦通常倒掛在巨石/懸垂物上，按下相機快門後就會立即消失。然而，在這次夜間潛水中，它們在空曠的地方徘徊，似乎並不介意拍攝幾張照片。

「這些蹲式龍蝦呈現出的螢光是我在甲殼類動物中見過的最明亮的螢光，我很高興在這次潛水中能夠拍攝到整個動物。我在閃光燈上使用了激發濾光片，並在鏡頭前面使用了黃色屏障濾光片來捕捉螢光。

馬斯塔德說：“詹姆斯對英國水域進行的螢光探索在使用這種技術拍攝時發現了另一個令人驚嘆的主題。” “在處理時增加一點對比度，稍微裁剪一下，然後旋轉到垂直位置，這張真正令人難忘的照片就可以了……”

(使用 OM System OM-D E-M1 MkIII + M Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ、AOI 外殼、兩個 Sea&Sea YS01-Solis + Nightsea 濾鏡拍攝。f/6.3、1/50、ISO 500)

英國水域共同生活優勝者

生鏽的避風港© 丹·博爾特 （英國）/ UPY 2025

博爾特說，這張在蘇格蘭洛克卡倫拍攝的照片「展示了大自然在惡劣環境下創造美好結果的能力」。 「鐵滑輪和沈重的鏈條實際上是將一艘小駁船固定在水面上，當地的扇貝潛水員將他們的裝備存放在那裡。

「駁船本身就是一個浮動的珊瑚礁系統，錨塊也吸引了許多物種。

「我當時其實是在為另一個 水下攝影 當我拍攝這張照片時，我正參加比賽。在當天的「濺水」比賽前的幾天裡，這隻螃蟹一直處於這個位置，或者非常接近這個位置。可惜的是，當天它卻不見蹤影。不過讓我高興的是，這意味著我能夠將我的練習照片用於 UPY！

羅蘭茲說：“精心選擇的角度能夠包含足夠的背景，從而將視覺深度與位置結合起來。” 「鏈條從前景中強有力的部分開始，然後慢慢地從場景中退去，最後，好奇的小魚進入畫面頂部。當之無愧的勝利者。

（使用 OM Systems OM-1 + Olympus 14-42mm + Nauticam WWL-1、AOI 外殼、兩個 Sea&Sea YS-D3 Duo 閃光燈拍攝。f/7.1、1/50、ISO 640）

英國水域共存獎亞軍

深呼吸© 蓋伊樹 （英國）/ UPY 2025

「當我們周圍的海藻進行光合作用時，我們會逃離海浪之下快節奏的日常生活，到那裡去尋求庇護，那裡很安靜，」特里斯在談到這張在波特蘭巴拉克拉瓦灣拍攝的照片時說道。 「我們放鬆，心率減慢；對許多人來說，海洋是尋找平靜的地方。

「沒有任何事先設置，只有環境光，這張照片捕捉到了自由潛水員在海帶中穿梭時的寧靜時刻。很快，我們就浮出水面呼吸空氣了。

「美麗的風景與非常好的模特姿勢完美融合，」弗里德里希總結道。 「照片的氛圍和構圖非常好，模特兒的笑容和穿著也非常漂亮。只有魚鰭也可以在框架內，其他的就沒什麼可批評的了！

（使用Nikon D850 + 14-24mm f2.8、Nauticam 外殼、自然光拍攝。f/2.8、1/640、ISO 200）

拯救我們的海洋年度海洋保護攝影師

1 / 200,000,000 © 羅伯特·馬克·萊曼 （德國）/ UPY 2025

萊曼在談到這張在印尼拍攝的照片時說道：“每年死於人類之手的約 200 億條鯊魚中，這條虎鯊只是其中的一條。” 「自從我六歲（35歲以上）以來，我一直在深入研究鯊魚。這些年來，幾乎沒有什麼改變，這令人沮喪。

「鯊魚透過其作為『健康警察』的生態功能來保護它們的棲息地——海洋。每天有超過十億人依賴海洋，我們呼吸的氧氣大部分是由海洋產生的。如果我們繼續消滅守護我們最大和最重要棲息地的動物，我們就是在奪走我們自己的生計。

「這就是為什麼我一直在努力讓人們透過我的眼睛看到並了解鯊魚。每次拍這樣的照片我都很傷心，但透過這些圖像我可以激勵數百萬人了解鯊魚及其處境並做出改變。

亞歷克斯·馬斯塔德將這張照片描述為「一張令人震驚、充滿故事的照片，四名男子將這個巨大的海洋掠食者拖上陸地。光線很美，構圖引人入勝，時機掌握得也非常完美，捕捉了漁夫的姿態。

「儘管這是每天都會發生的事情並且在大多數地方都是合法的，但這名男子伸手阻止拍照，表明了他的良心對他們所做之事的判斷。強大的 攝影“

（使用佳能 CANON R5 + EF 24mm f/1.4L II USM + EF 至 RF 卡口拍攝。f/5.6、1/6400、ISO 1000）

拯救我們的海洋年度海洋保護攝影師亞軍

船隻撞擊受害者© 亨利·斯皮爾斯 (英國) / UPY 2025

這張照片是在墨西哥巴哈州拍攝的 加利福尼亞州 南海，一隻海龜的屍體為我們提供了一扇觀察公海生與死的窗戶。斯皮爾斯說：“海龜甲殼上的傷口明確證明它是因船隻撞擊而死亡——這是一種非自然死亡，也深刻地提醒我們，這些動物必須與不斷增長的人類共享海洋。”

「然而，即使死了，烏龜仍然是生命的載體。在遙遠的海上，每一塊漂浮物，無論是天然的還是人造的，都成為一種倒置的救生筏。小魚會利用它們能找到的任何結構來躲避掠食者。在這裡，海龜腐爛的屍體很快就被幼魚當作了避難所。

羅蘭茲說：“這本身就是一個鮮明的、傳達信息的主題，但向上的角度創造了視覺上令人印象深刻的反射，精緻的表面顯露也錦上添花。” 「這張圖像包含如此多的視覺細節，但只傳達一個訊息。完美與糟糕並存。

（使用Nikon D850 + Nikonos 13mm、Nauticam 外殼、自然光拍攝。f/22、1/500、ISO 800）

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