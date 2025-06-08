聯合國世界日照片集錦中，悲傷的眼神閃閃發光

第 12 屆年度 照片 聯合國世界海洋日攝影比賽結果今日（8 月 XNUMX 日）公佈，作為在尼斯舉行的聯合國世界海洋日慶祝活動的一部分，評審團將從數千份業餘和專業攝影師的參賽作品中選出四位一等獎得主。

今年的比賽延續了往年的類別——大型和小型水下面孔、水下海景和水上海景，並新增了“奇蹟：維持我們賴以生存的一切”，這也是2025年聯合國世界自然日的主題。

該類別的獲勝者是 Andrey Nosik（俄羅斯）、Dani Escayola（西班牙）、Leander Nardin（奧地利）和 Rachel Moore（美國）。 Moore's 照片，榮登「奇觀」類別榜首，如上圖所示，是去年在法屬玻里尼西亞莫雷阿島拍攝的，照片中是一頭名為「甜心女孩」的座頭鯨的眼睛。

「在我拍下這親密瞬間的四天后，她被一艘快速行駛的船撞死了，」摩爾說。 “她的死令人心碎，提醒我們每年有20,000萬頭鯨魚因船隻撞擊而喪生。”

「我們正在用她的故事來倡導更強有力的保護，並呼籲在鯨魚季節在塔希提島和莫雷阿島實施更嚴格的限速法規。我希望『甜心女孩』的遺志能夠引發真正的變革，保護這些不可思議的動物，防止更多無謂的損失。」

比賽評審包括水下攝影師Ipah Uid Lynn（馬來西亞）、William Tan（新加坡）、Marcello Di Francesco（義大利）以及法國野生動物攝影師Vanessa Mignon。自2014年創辦以來，比賽一直由比利時水下和野生動物攝影師Ellen Cuylaerts策劃。

目錄 目錄 奇蹟：維持我們賴以生存的一切 大臉和小臉 水下海景 搬到尼斯

奇蹟：維持我們賴以生存的一切

（路易斯·阿爾帕·托里比奧 / www.unworldoceansday.org）

在「奇觀」類別中，僅次於摩爾的亞軍是西班牙攝影師路易斯·阿爾帕·托里比奧，他拍攝了印尼藍碧海峽一條羽狀蝙蝠魚幼魚的照片。這張照片採用了慢速快門、聚光燈和精心設計的搖攝鏡頭，營造出一種動態和戲劇效果。

幼年羽狀蝙蝠魚擁有醒目的黑色身軀，邊緣點綴著鮮豔的橙色，但隨著它們發育成熟，幾個月後就會褪色。 「拍攝這張照片需要耐心和毅力，潛水兩次，因為這些活躍的幼魚會不斷在縫隙中尋找掩護，這使得拍攝過程格外具有挑戰性，」托里比奧說。

該類別的第三名是一張在古巴雷納花園鯊魚保護區拍攝的照片。來自美國的史蒂文·洛佩茲拍攝了一條加勒比海礁鯊在水面附近穿梭於一群絲鯊之間。

當鯊魚急劇旋轉時，使用慢速快門和閃光燈，「運動模糊成頭部波浪狀的弧線，被夕陽的金色光芒照亮」。

（史蒂文·洛佩茲/www.unworldoceansday.org）

大臉和小臉

「大臉與小臉」類別冠軍安德烈·諾西克在距符拉迪沃斯托克約80公里的日本海發現了一條日本戰帽魚。 「我在一艘沉船船尾下約30公尺深處發現了這條華麗的魚，」他說。 「這種魚似乎不怕潛水員——相反，它似乎很享受被關注——它甚至試圖坐在我相機的圓頂鏡頭上。”

（安德烈諾西克 / www.unworldoceansday.org）

來自義大利的賈科莫·馬爾喬內（Giacomo Marchione）在本部分獲得第二名。 「我在菲律賓阿尼洛進行過多次黑水潛水，其中一次潛水時，我和我的嚮導在大約20米深的地方發現了一個東西在不規則地移動，大約10到15厘米大小。我們很快意識到那是一條罕見的毯狀生物。” 章魚.

（賈科莫·馬爾喬內 / www.unworldoceansday.org）

當我們靠近時，它掀開了美麗的“毯子”，露出了色彩繽紛的斗篷。在它離開之前，我設法拍了幾張照片。 」 據說，該物種展現出自然界中最極端的兩性體型差異，雌性體重可達雄性的40,000萬倍！

來自德國的拉爾斯·馮·里特·扎奧尼（Lars von Ritter Zahony）獲得第三名：「每次去南極半島，總能邂逅到令人驚喜的豹紋海豹，」他說。 「這隻海豹大膽地向我靠近，露出牙齒，彷彿在向我表明，南極洲的這片區域是它的領地。這張照片拍攝於黃昏時分，營造出一種頗具情調的氛圍。”

（拉爾斯·馮·里特·扎霍尼 / www.unworldoceansday.org）

水下海景

在“水下海景”類別中，獲獎者達尼·埃斯卡約拉 (Dani Escayola) 記錄了在印度尼西亞拉賈安帕特南部的船宿旅行中參觀水母湖的情景：“被數百萬隻水母包圍，這些水母由於沒有捕食者而進化得失去了刺痛能力，這是我經歷過的最驚險的體驗之一。”

（丹尼·埃斯卡約拉 / www.unworldoceansday.org）

獲得第二名的是來自毛里求斯的傑拉爾德·蘭伯特（Gerald Rambert）。他拍攝了一群鰩魚在清潔站休息，它們被那裡強勁的水流吸引過來。 「有些鰩魚已經習慣了潛水員，所以才有機會像這樣近距離接觸，」他說。

（傑拉爾德·蘭伯特 / www.unworldoceansday.org）

「可悲的是，自從去年這裡的珊瑚礁遭受嚴重白化之後，這種聚會就變得罕見了，我擔心自己可能無法再在同一個地方看到這樣的景象了。”

排名第三的西班牙選手佩德羅·卡里略 (Pedro Carillo) 表示，加那利群島特內裡費島北岸的拉拉帕杜拉 (La Rapadura) 直到 1996 年才被發現，但它是“世界上最令人驚嘆的水下景觀之一，一直位列全球最佳潛水地點之列。

「這些高聳的玄武岩柱是 500,000 萬到 XNUMX 萬年前火山活動的結果，」將模特兒 Yolanda Garcia 安置在場景中的卡里略說道。

（佩德羅·卡里略 / www.unworldoceansday.org）

「這片令人驚嘆的自然遺跡位於曾經普遍存在的非法捕魚行為對海洋生物造成影響的地區，它既有地質價值，也有生態價值，科學家和水下攝影師正在倡導對它的保護。”

水上海景類別的獲勝者 Leander Nardin 從飛機上拍攝了西澳大利亞鯊魚灣附近偏遠海岸上的一片寧靜湖泊，該湖泊被乾旱的沙丘環繞，由一條緩緩的小溪滋養。

納爾丹說：“這幅圖像揭示了陸地和海洋交匯處的強烈對比和隱藏的美麗，提醒我們海洋是所有生命的源泉，自然界中的一切都緊密相連。”

（利安德‧納爾丁 / www.unworldoceansday.org）

搬到尼斯

過去，聯合國世界日活動在紐約聯合國總部舉辦，但今年的活動移至法國，在 聯合國海洋會議，將於 9 月 13 日至 XNUMX 日在尼斯舉行。

獲獎攝影作品將於11月XNUMX日在La Baleine的Agora舉辦的研討會上現場展示。此外，獲獎作品還將在尼斯NEO VogelArtLab畫廊和紐約Explorer's Club畫廊展出一週。

此次比賽由聯合國海洋事務和海洋法司協調， 潛水攝影指南 (DPG)、全球海洋學和聯合國教科文組織政府間海洋學委員會。

該活動免費向公眾開放，每年邀請世界各地的攝影師傳播海洋之美以及聯合國世界海洋日主題的重要性。所有參賽者必須簽署一份包含14項道德承諾的憲章，承諾在攝影領域… 攝影.

每個類別中排名靠前的參賽作品以及往年的獲獎作品都可以在 比賽的虛擬畫廊.

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