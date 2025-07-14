年度鯊魚攝影師：獲獎者

英國慈善機構鯊魚信託基金會選擇在鯊魚意識日（14 月 2025 日）宣布 XNUMX 年度鯊魚攝影師大賽的獲獎者。

參賽作品來自 34 個國家，涵蓋了 76 種鯊魚、鰩魚、鰩魚和嵌合體中的 1,200 種，入圍作品展覽將在 XNUMX 月剩餘的「鯊魚月」期間在鯊魚信託基金會所在地普利茅斯展出。

2025 年度鯊魚攝影師稱號被授予朱利安·赫本斯特雷特 (Julian Hebenstreit)，他拍攝了一張豹紋鯊的照片，這張照片是在澳大利亞新南威爾士州拜倫灣附近的一個熱門潛水點拍攝的。

「我記得外面狂野、令人不適的景象與水下平靜、安寧的世界形成了鮮明對比，」他談到這張照片時說道。 「那天我正在自由潛水，鯊魚在大約15米深的地方遊過我，那時我決定盡我所能，捕捉這隻動物的美麗。”

「我選擇這張照片是因為它提醒了我為什麼要做我所做的事情......這不僅僅是記錄野生動物；而是以一種讓人們關心的方式傳達海洋脆弱的美麗。”

「這張照片乍看之下很簡單，但卻具有值得反覆觀看的深度，」西蒙·羅傑森 (Simon Rogerson) 評論道，他與查爾斯·胡德 (Charles Hood) 和尼克·羅伯遜·布朗 (Nick Robertson-Brown) 是三位評委之一。

印度太平洋豹鯊的金色身影與深色岩石和白色沙灘形成鮮明對比。將它置於畫面中較小的位置，營造出一種戲劇感而非距離感。對我來說，它暗示著我們現存鯊魚的岌岌可危的生存狀態，這種金色物種在黑暗時期象徵著寶藏。

赫本斯特雷特贏得了巴哈馬群島旅遊部和多元化旅行社提供的巴哈馬鯊魚潛水和住宿套餐以及一座獎杯。

不列顛群島冠軍

（© Hector Clarke / 鯊魚信託）

赫克托·克拉克 (Hector Clarke) 憑藉在蘇格蘭卡倫湖 (Loch Carron) 20 米深處拍攝的一隻小型斑點貓鯊躺在大量蛇尾上的照片，榮登不列顛群島類別的榜首。

「它似乎對我的存在很適應，允許我靠得特別近，」他說。 “我喜歡這張照片捕捉到的這片區域生命的密度和多樣性，從色彩斑斕的蛇尾到花紋精美的貓鯊。”

湖泊與大西洋交會處附近的水道變窄，迫使大量富含營養的水流經一條狹窄的水道。 「儘管潮水湍急，但這些狹窄的水道是我在英國最喜歡遇到小斑貓鯊的地方，」克拉克說。

海外得獎者

（© 馬丁·布羅恩 / 鯊魚信託基金）

克拉克和海外組冠軍馬丁·布羅恩分別贏得了母馬跳水冠軍電腦 感謝他們的努力。 Broen 的單色分鏡頭描繪了墨西哥蝠鱝的遷徙。

每年，成千上萬條以花樣游泳和空中跳躍而聞名的鰩魚聚集在營養豐富的加利福尼亞灣。鰩魚的遷徙被視為至關重要的生態事件，近年來，保育工作不斷加強，以減少兼捕、保護關鍵棲息地並規範旅遊行為。

「在水面之下，密集的鰩魚群構成了一場璀璨的幾何芭蕾，它們的身軀捕捉著透過海面灑下的陽光，」布羅恩如此描述這幅畫作。 “上方，一艘載著觀景者的小船靜靜地漂浮著，默默地見證著大自然最壯麗的奇觀之一。”

海洋計畫獲獎者

（©拜倫康羅伊/鯊魚信託）

鯊魚信託基金會在全球範圍內致力於改善鯊魚、鰩魚和鰩魚的保護狀況，並向與其當前項目密切相關的參賽作品授予了額外的榮譽。

其海洋計畫的目標是保護海洋鯊魚和鰩魚，它們被認為是最具標誌性和功能性的重要物種之一，但卻極度受到過度捕撈的威脅。

拜倫康威 (Byron Conway) 憑藉一張古巴雷納花園國家公園水面上的絲鯊照片贏得了這一類別的冠軍，他使用慢速快門為照片增添了自然的運動感。

「這也讓我能夠在日落時利用斯內爾窗，將頭頂落日的絢麗色彩融入其中，展現這些鯊魚與水面的互動，」他說。 “這是一次難忘的經歷，是我經歷過的最棒的大型動物邂逅之一。”

與鯊魚共存獎得主

（© Gillian Marsh / 鯊魚信託）

「與鯊魚共存」是一個新的跨學科鯊魚信託項目，旨在發現新出現的問題並與受影響的社區共同創造公平的解決方案，重點關注海灘遊客、休閒垂釣者以及鯊魚和鰩魚生態旅遊活動（如水肺潛水或浮潛）的參與者。

得獎照片由吉莉安·馬許拍攝，照片中一條藍鯊正與一位水下攝影師在康沃爾海岸遠處游弋。這張照片是在自然光下浮潛時拍攝的。

「藍鯊既大膽又好奇，我們四個浮潛者與它們進行了很多精彩的互動，但我尤其喜歡這張照片的互動，」她解釋道。 “很容易想像鯊魚在問攝影師：’你拍到我最美的一面了嗎？’”

地中海計畫獲獎者

（© Linda Mazza / 鯊魚信託）

鯊魚基金會表示，地中海是近80種鯊魚和鰩魚的棲息地，其中至少有53%面臨滅絕的危險。地中海被三大洲22個國家包圍，擁有超過77,000萬艘小型船隻，面臨各種各樣的漁業壓力。

該信託基金表示，透過區域合作夥伴網絡，其地中海計劃涵蓋政策參與、特定物種恢復計劃和社區參與。

類別冠軍琳達·馬扎 (Linda Mazza) 實際上並沒有在地中海拍攝到極度瀕危的貓鯊的照片，因為在那裡找到它們已經變得非常困難，但她正確地賭了一下，指出這一點可能會給評委留下深刻印象。

她在加那利群島蘭薩羅特島北部的一個小島附近發現了這個標本，並希望她真實的描繪能凸顯它們的脆弱性和被誤解的本質。

「我住在加那利群島，潛水時經常能看到天使鯊，但我從未像這樣近距離地與它們面對面。那真是一個特別的時刻，」她解釋道。

「我喜歡這個 照片 它的缺點在於，它沒有捕捉到最常見的經典天使輪廓——通常從上方拍攝，以展現它們獨特的標記、偽裝和進化的完美性。相反，這是一張純屬偶然拍攝的特寫肖像。

我正在觀察另一條鯊魚，突然發現自己和這條鯊魚面對面了。幸好我的相機已經準備好了。我迅速放大鏡頭，捕捉了這一刻，然後悄悄地走開，以免驚擾到它。

最終的圖像呈現出一種不同尋常、或許也不太討人喜歡的視角。它清晰地展現了扁平的頭部、眼睛、微張的嘴巴、觸鬚和皮膚紋理，甚至連傷口和瑕疵都清晰可見。

「對我來說，這 照片 打破了觀眾與鯊魚之間慣常的隔閡。它營造出一種意想不到的親密感。那一刻，我感到無比榮幸──我能感受到鯊魚的感知力和靜謐的表達力。

偉大的蛋殼狩獵獲勝者

（© Grant Evans / Shark Trust）

「大卵鞘搜尋」是鯊魚信託基金的旗艦公民科學項目，呼籲人們在世界各地的海灘上行走時保持警惕，同時，至關重要的是，呼籲潛水員和浮潛者在水下尋找活的、正在發育的卵鞘。

格蘭特·埃文斯在南非開普敦的英國皇家海軍沉船上拍攝了這張照片，照片中睡衣鯊卵鞘纏繞著一隻海扇。 彼得馬里茨堡，一艘軍艦於 1994 年在福爾斯灣沉沒，作為人工魚礁。

他說：“我拍下這張照片是因為我覺得這是一個奇怪的景象，而且了解鯊魚在完全發育之前的生命階段非常重要，這種鯊魚經常在附近的海帶森林中滑行。”

「這也凸顯了海底對這些動物的重要性，因為它們需要這些海扇來安全地保護它們的卵鞘。底拖網捕撈威脅著這些珊瑚以及南非貓鯊的產卵地。”

年度青年鯊魚攝影師獎得主

（© Panitbhand Paribatra Na Ayudhya / Shark Trust）

最後，2025 年度青年鯊魚攝影師稱號被授予 14 歲的 Panitbhand Paribatra Na Ayudhya，因為他在今年早些時候拍攝了一張鯨鯊在馬爾地夫水面覓食的照片。

這是帕尼特班德第一次接觸這個物種：“能夠親眼看到世界上最大的魚以海洋中一些最小的生物為食，我非常激動。對我來說，享受這一刻並非全部；我們必須採取行動，幫助這些不可思議、溫和的海洋巨獸生存下去。”

“我相信，只要我們共同努力，就能幫助鯨鯊在海洋家園中自由生活和暢遊，讓它們在未來的歲月裡與我們共享這個星球。”

這些獲獎照片以及亞軍和高度讚揚的作品可以在 網上 在 鯊魚信託網站，而免費 打印 展覽仍在普利茅斯的海洋工作室舉行 皇家威廉庭院 直到 31 月 XNUMX 日。

該慈善機構表示，這些圖像將在未來幾年用於支持鯊魚和鰩魚的保育工作。

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