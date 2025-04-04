鯊魚信託基金會推出免費攝影比賽

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位於普利茅斯的慈善機構鯊魚信託基金發起了一項 攝影 比賽要求潛水員和其他人提交他們最喜歡的照片，主題不限，不僅包括鯊魚，還包括鰩魚、鰩魚、銀鮫魚甚至卵鞘。

不要與 大鯊魚快照每年夏天，基金會都會運行該資料庫，以獲取新的圖像，並將其儲存在鯊魚基金會資料庫中 攝影 比賽針對的是可以在任何時間拍攝的影像。

鰩

找到真正的鯊魚——照片 冠軍，基金會邀請水下攝影師在接下來的六週內提交最多四張照片。

從參賽作品來看，這是一項單一類別的比賽，但是，不僅有總冠軍可獲獎項，還有不列顛群島及海外獎、最佳卵殼獎、年輕鯊魚攝影師獎（18 歲以下），以及與鯊魚信託組織的地中海獎、與鯊魚共存獎和海洋學獎等項目相關的參賽作品。

評審 Charles Hood、Nick Robertson-Brown 和 Simon Rogerson 將選出入圍者，他們的作品將被印刷並在普利茅斯的 Ocean Studios 展出 皇家威廉庭院 七月是「鯊魚月亮」。來訪的公眾將有機會投票選出他們最喜歡的圖像。

大鎚頭鯊邂逅

大獎是拿騷雙人「鯊魚潛水和住宿」套餐，包括在 Breezes 住宿以及與 Stuart Cove 的 Dive Bahamas 一起潛水。這是巴哈馬旅遊和多元化部提供的 旅遊交通資訊 （不包括航班）。

其他獎品包括兩輛 Mares Quad 2 電腦、Scapa Joe 海灘垃圾鯊雕塑、Shark Trust Teemill 商品、在 Haven Diving Services 的陪同下在彭布羅克郡進行的雙人鰩魚和貓鯊紫外線夜間潛水以及在普利茅斯進行的雙人 In Deep 夜間潛水之旅。

攝影師必須在今年 15 月 XNUMX 日之前提交參賽申請，參賽地點為 鯊魚信託網站 入場免費，但歡迎捐款。得獎名單將於七月底公佈。

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