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鯊魚信託基金會推出免費攝影比賽

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拍攝礁鯊
水下攝影師與礁鯊

位於普利茅斯的慈善機構鯊魚信託基金發起了一項 攝影 比賽要求潛水員和其他人提交他們最喜歡的照片，主題不限，不僅包括鯊魚，還包括鰩魚、鰩魚、銀鮫魚甚至卵鞘。 

不要與 大鯊魚快照每年夏天，基金會都會運行該資料庫，以獲取新的圖像，並將其儲存在鯊魚基金會資料庫中 攝影 比賽針對的是可以在任何時間拍攝的影像。 

鰩

找到真正的鯊魚——照片 冠軍，基金會邀請水下攝影師在接下來的六週內提交最多四張照片。 

從參賽作品來看，這是一項單一類別的比賽，但是，不僅有總冠軍可獲獎項，還有不列顛群島及海外獎、最佳卵殼獎、年輕鯊魚攝影師獎（18 歲以下），以及與鯊魚信託組織的地中海獎、與鯊魚共存獎和海洋學獎等項目相關的參賽作品。

評審 Charles Hood、Nick Robertson-Brown 和 Simon Rogerson 將選出入圍者，他們的作品將被印刷並在普利茅斯的 Ocean Studios 展出 皇家威廉庭院 七月是「鯊魚月亮」。來訪的公眾將有機會投票選出他們最喜歡的圖像。

大鎚頭鯊邂逅
大鎚頭鯊邂逅

大獎是拿騷雙人「鯊魚潛水和住宿」套餐，包括在 Breezes 住宿以及與 Stuart Cove 的 Dive Bahamas 一起潛水。這是巴哈馬旅遊和多元化部提供的 旅遊交通資訊 （不包括航班）。 

其他獎品包括兩輛 Mares Quad 2 電腦、Scapa Joe 海灘垃圾鯊雕塑、Shark Trust Teemill 商品、在 Haven Diving Services 的陪同下在彭布羅克郡進行的雙人鰩魚和貓鯊紫外線夜間潛水以及在普利茅斯進行的雙人 In Deep 夜間潛水之旅。

攝影師必須在今年 15 月 XNUMX 日之前提交參賽申請，參賽地點為 鯊魚信託網站 入場免費，但歡迎捐款。得獎名單將於七月底公佈。

也在 Divernet 上： Diverse Travel 成為鯊魚信託贊助人, 通緝：潛水員的海洋和姥鯊目擊事件, 巴哈馬的大鯊魚三連勝, 潛水員拍攝 2,000 隻鯊魚和鰩魚

最新 水肺潛水員雜誌的播客片段
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雙缸上的閥門如何運作？ #詢問標記
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氣缸內的空氣可以保存多久？ #AskMark #水肺潛水

Full List of Dive Shows with Links: https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/ JANUARY 18-26: Boot Düsseldorf (International Boat Show) FEBRUARY 1-2: 21: 23 ing Resort Travel (DRT) Show, Malaysia MARCH 21-23: GO Diving Show (The UK Dive Show) MARCH 1-2: ADEX Ocean Festival / OZTek Australia MARCH 15-16: Mediterranean Diving Show APRIL 28-30: Asia Dive Expo (AD4 JUNE 6-22: Malaysia International Dive Expo (MIDE) SEPTEMBER 25-31: GO Diving ANZ Show OCTOBER 1-13: Diving Talks NOVEMBER 15-6: DEMA Show #scuba #scubadiving #scubadiver Become a fan:://www.come https /dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- OUR WEBSITES Website: https://www.scubadivermag.com ➡️ Scuba Diving, Underwater Photography, Hints & Advice, Scuba Gear Reviews Website: https://www.divernet.com ➡️ Scubagraphy Photoocoat - 組合 Travelp. Only Dive Show in the United Kingdom Website: https://www.rorkmedia.com ➡️ For advertising within our brands ----------------------------------------------------------------------------------- FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTERTER www.scuba.com and https://www.mikesdivestore.com for all your gear essentials.考慮使用上面的附屬連結來支援該頻道。本影片中的資訊並非旨在或暗示替代專業的 SCUBA 培訓或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和資訊僅供一般參考，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。 7:17 介紹 19:11 Scuba.com 廣告 14:00 Duikvaker 00:01 EUDI 35:02 DRT 35:03 GO Diving Show UK 15:04 ADEX OZTek 23:05 Mediterranean 04:06 24:07 06:07 Mediterranean 34:08 21 Diving ANZ 08:51 潛水講座 09:36 DEMA

完整潛水節目列表及連結：
https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/

18 月 26 日至 XNUMX 日：杜塞爾多夫 Boot（國際船舶展）
1 月 2 日至 XNUMX 日：Duikvaker
21 月 23 日至 XNUMX 日：歐洲潛水展 (EUDI)
21 月 23 日至 XNUMX 日：馬來西亞潛水度假村旅遊 (DRT) 展
1 月 2 日至 XNUMX 日：GO Diving Show（英國潛水展）
15 月 16 日至 XNUMX 日：ADEX 海洋節 / OZTek 澳大利亞
28 月 30 日至 XNUMX 日：地中海潛水錶演
4 月 6 日至 XNUMX 日：亞洲潛水博覽會 (ADEX)
22 月 25 日至 XNUMX 日：泰國潛水博覽會 (TDEX)
31 月 1 日 – XNUMX 月 XNUMX 日：水肺潛水錶演
13 月 15 日至 XNUMX 日：馬來西亞國際潛水博覽會（MIDE）
6 月 7 日至 XNUMX 日：GO Diving ANZ Show
17 月 19 日至 XNUMX 日：潛水講座
11 月 14 日至 XNUMX 日：DEMA 展會

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00：00簡介
01:35 Scuba.com 廣告
02:35 杜伊瓦克
03:15 歐盟
04:23 德班時間
05:04 GO 潛水秀英國站
06:24 ADEX OZTek
07:06 地中海
07:34 阿德克斯
08:21 TDEX
08:51 水肺表演
09:36 中
10:06 GO 潛水 澳新
11:09 潛水講座
11:58 德馬

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43OTNDNTk0OUNGMDA1MUNG

2025 年即將舉行的潛水錶演 #scubadiving #diveshow

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