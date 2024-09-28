Sunbursts 在首屆澳洲水下獎中得分

首屆 2024 年澳洲水下獎 (UWAA) 攝影比賽已經評出，獲獎作品於今天（28 月 XNUMX 日）在澳洲水下大獎賽的舞台上揭曉。 澳新潛水展 在悉尼。

新的水下成像比賽由 潛水攝影指南 （DPG）， 水下澳大利亞 華盛頓大學圖像， 誰在六月初呼籲 迪韋爾內特 以及其他地方，來自世界各地的水下射擊者可以提交他們最優秀的作品 迷人且引人注目的圖像和視頻 來自澳洲地區。

評審團由專家 Tobias Friedrich、Jayne Jenkins、Brett Lobwein、Ross Long、Matty Smith 和 William Tan 組成。

參賽者分八個類別進行角逐，爭奪度假村和船宿潛水假期獎品以及價值超過 50,000 澳元（約合 37,400 英鎊）的攝影和視頻裝備。

目錄 項目組合 悉尼 上下 智能手機 環境建議 澳大利亞的 國際水域 捲軸展示

項目組合

總冠軍——“最佳展示”——是加布里埃爾·古茲曼（Gabriel Guzman），他的旭日圖像集在作品集類別中名列前茅。

「旭日攝影是一種利用太陽作為焦點元素來增強水下影像視覺效果的技術，」古茲曼說。 「透過將主體放置在太陽前面，產生的光線會產生自然的光暈效果，增加場景的深度和戲劇性。這種方法強調光與海洋環境之間的相互作用，使主體以引人注目的方式脫穎而出。

「這個作品集包括六張圖片：黃貂魚、獅子魚、蝠鱝、海龜、駝頭瀨魚和泰坦砲彈魚。這些物種是透過計劃拍攝和自發性機會的結合來捕捉的。

「雖然大多數影像都具有經典的旭日效果，但黃貂魚的照片（以上）是獨一無二的。它是在黃金時段拍攝的，捕捉到陽光透過水面發出溫暖的金色色調，營造出不同但同樣迷人的氛圍。這項技術多年來一直讓我著迷，我投入了大量的時間來練習。

金： 太陽和海洋生物 （加布里埃爾·古茲曼，智利/澳大利亞）。 Lionfish，珊瑚灣，西澳大利亞（1/200th，f/16，ISO 200，Canon EOS 5DSR，Aquatica 外殼，2 個 Ikelite DS160 閃光燈）。這張照片也獲得了澳洲組銀獎

金獎：太陽和海洋生物（Gabriel Guzman，智利/澳洲）。蝠鱝，珀尼達島，印尼（1/200th、f/9、ISO 320、Canon EOS 5DSR、Aquatica 外殼、2 個 Inon Z-330 閃光燈)

金： 太陽和海洋生物 （加布里埃爾·古茲曼，智利/澳大利亞）。綠海龜、撒克遜礁、大堡礁（1/200th、f/14、ISO 250、Nikon D500、Aquatica 外殼、2 個 Ikelite DS160 閃光燈)

金： 太陽和海洋生物 （加布里埃爾·古茲曼，智利/澳大利亞）。蘇眉魚，諾曼礁，大堡礁（1/250th、f/14、ISO 250、佳能 EOS 5DSR、

Aquatica 外殼，2x Ikelite DS161 閃光燈)

金： 太陽和海洋生物 （加布里埃爾·古茲曼，智利/澳大利亞）。泰坦砲彈魚，摩爾礁，大堡礁（1/200th、f/13、ISO 250、Canon EOS 5DSR、Aquatica 外殼、2 個 Inon Z-330 閃光燈)

「要達成完美的旭日照片並不容易。它需要理想的條件，包括平靜的水面以便陽光清晰地穿透、充足的陽光以及拍攝對象盡可能靠近水面。該生物必須處於完全正確的位置，並且需要完美地設置相機和閃光燈才能捕捉這一瞬間。

「這個過程涉及許多失敗的嘗試，因為所有這些因素的結合很少見。這個作品集代表了這些努力中最好的成果——所有東西最終都聚集在一起的一組圖像。

其他類別獲獎者包括 Talia Greis（雪梨）、Jenny Stock（上下）、Selanie Waddilove（智慧型手機）、Emma Turner（環境）、Lewis Burnet（澳洲）、Luc Rooman（國際水域）和 Ste Everington（Reels Showcase） ） 。金、銀名次如下：

悉尼

金： 噴雲吐霧 （塔莉婭·格雷斯，澳洲）。克利夫頓花園。 「即使是最熟練的專門研究躄魚/琵琶魚行為的科學家也無法解釋這種不尋常的、未記錄的行為。當我在當地的一個潛水點嘗試大光圈攝影時，這條條紋鮟鱇魚（顯然已經吃了一頓大餐）吐出了一種類似煙霧的物質。我從未親眼目睹過這種情況，所以我坐下來觀察了一個多小時。專家只能推測釣魚者（有意或無意）蠶食了卵囊。這可能會導致胃部腫脹，導致患者一次咳出大塊胃部。自然處於最佳狀態。 （1/250th、f/5、ISO 320、Sony A1、Isotta 外殼、Inon Z-330 閃光燈、反向散射束光筒)

銀： 深度感知 （羅文·迪爾，英國）。捲心菜樹灣水生保護區。 「過去三年，每年都會看到數百隻這些水母聚集在雪梨最受歡迎的海灘之一的海灣。今年的情況比我見過的還要多，有些地段深達數米，人口密集。遊進水母中，向下拍攝到水母最集中的地方，我希望能創造出這張具有足夠深度的超凡脫俗的圖像，展示出水母的數量。 （1/200th、f/14、ISO 320、Sony A7 Mark IV、Ikelite 外殼、2 個 Inon Z-330 閃光燈)

上下

金牌：平靜的湯加苗圃（Jenny Stock，英國）。 「這裡，一隻座頭鯨媽媽和她剛出生的小鯨魚正在瓦瓦烏平靜溫暖的水面下休息。每年七月，懷孕的雌性座頭鯨都會來到這裡。產後，它們會一直待在這個保育環境中，直到小牛長大到可以第一次前往南極洲。拍攝分割影像時，明智的做法是使用通氣管而不是潛水，因為這樣可以減少表面產生的氣泡，從而分散影像的注意力。 （1/125th、f/14、ISO 320、Canon EOS 5D Mark II、Nauticam 外殼、2 個 Inon Z-240 閃光燈)

銀： 小海龜 （加布里埃爾·古茲曼，智利/澳大利亞）。昆士蘭。 「這張分鏡頭拍攝於海龜重要的築巢地蒼鷺島，揭示了小海龜孵化後第一次游泳的時刻。影像在淺水區和廣闊的地平線之間優雅地過渡，展示了海龜從出生地到遠處廣闊海洋的旅程。我小心翼翼地避免使用閃光燈或人造光，尊重這些新生兒嬌弱的天性。拍了幾張照片後，我讓剛孵化的小海龜繼續它的旅程，沒有額外的壓力。 （1/250th、f/7.1、ISO 320、佳能 EOS 5DSR、

Aquatica 外殼)

智能手機

金： 我可以幫忙嗎？ （塞拉妮·瓦迪洛夫，澳洲）。 「有時有人要求拍照……這隻小狗頑皮的姿勢與廢棄的繩子形成鮮明對比，既對抗又美麗。巴蘭古巴的新西蘭毛皮海豹幼崽經常會與漂流的海藻進行拔河和追逐，讓海藻潛入水中並在你周圍旋轉，然後在另一隻幼崽偷走它之前再次將其撿起。四月初的這個早晨，幼崽們沒有玩海藻，而是玩一些繩子和其他塑膠碎片，這些碎片是前一周被海浪和大風沖走的。我拍了幾張照片來捕捉他們的樂趣，並輕輕地拉動繩子的末端，希望透過遊戲分散他們的注意力，這樣我最終就能收集到它。當海豹玩耍時，我逐漸將它卷在手中，並將其藏在潛水衣中，以便我們返回岸上時妥善處理。 （1/120th、f/1.5、ISO 50、Apple iPhone 13 Pro、Aquatech 外殼、AxisGO 藍牙快門手柄)

銀： 站立躄魚 （塞拉妮·瓦迪洛夫，澳洲）。 「在納魯馬瓦貢加灣的夏季浮潛期間，人們發現這條黑色條紋琵琶魚在海草中緩慢移動。午後的陽光提供了完美的照明，凸顯了這個奇怪的小生物令人驚嘆的紋理和細節。從下垂的大嘴到迷人的“誘餌”和用於在海底“行走”的胸鰭，這些魚的觀賞和拍攝都非常有趣。 （1/100th、f/1.8、ISO 32、Apple iPhone 13 Pro、Aquatech 外殼、AxisGO 藍牙快門手柄)

環境建議

金： 搭便車 （艾瑪·特納，澳洲）。菲律賓阿尼洛。 「黑水潛水是我快樂的地方。這個女阿爾戈英雄其實是一隻長著蛋殼「殼」的章魚，從黑暗中出現，從我身邊飛馳而過。這是我的機會。它真的像我希望的那樣騎著水母嗎？當我的眼睛和相機聚焦時，我想知道它實際上騎的是什麼。金屬色？塑膠?兩個都？保險套包裝紙？天哪，優格蓋！我們倆多麼悲傷。這位阿爾戈英雄是在從人類的垃圾中衝浪離開它的公海家園，還是看到污染而被誤認為是有機物變得如此“正常”？ （1/250th、f/22、ISO 320、Nikon D850、Seacam 外殼、Seacam 160D 閃光燈)

銀： 狗玩具或塑膠陷阱 （Andrii Slonchak，澳洲）。昆士蘭。 「在北斯特德布羅克島潛水時，我突然注意到一隻蠕蟲從浮起的沉積物雲中全速向我衝來。後來我發現，我們的導遊發現鯊魚被困在塑膠狗飛盤中，並試圖取出玩具，但受到驚嚇的鬚鯊迅速逃走了。在鯊魚消失之前，我只花了不到一秒鐘的時間就抓住了這張照片。我再也沒有見過這隻蠕蟲，一直想知道它是成功地把玩具拿走了還是遭受了嚴峻的命運。沃比貢在狩獵時依賴於融入環境，而明亮的飛盤會損害這種能力。 （1/125th、f/8、ISO 200、Canon EOS M50 Mark II、Ikelite 外殼、帶圓頂柔光罩的 Ikelite DS160 II)

澳大利亞的

金： 橢園形 （劉易斯·伯內特，澳大利亞）。達令山脈懸崖，西澳大利亞。 「在水下拍攝奇異而美妙的蛇頸龜一直是我西南潛水的願望清單。這些迷人的爬行動物分佈在該地區的淡水水體中，最常見於繁殖季節尋找配偶的陸地上。我在該地區第一次淡水潛水時就發現了這個人，我很高興能有如此貼心的拍攝對象。 （1/320th、f/13、ISO 500、Sony A1、Ikelite 外殼、2 個 Inon Z-330 閃光燈)

國際水域

金獎：蠑螈（Luc Rooman，比利時）。 「每年我都會潛入我心愛的淡水湖之一，即安特衛普附近的德梅勒湖，拍攝睡蓮中的高山蠑螈。今年7月份，我又去看了。在嘗試拍攝幾個標本後，我發現一個棲息在睡蓮上，蠑螈的身體透過葉子形成了有趣的輪廓。拍攝了一系列照片後，我離開了這個生物，小心翼翼地繼續前行。 （1/125th、f/22、ISO 100、Nikon Z7II、Isotta 外殼、反向散射迷你閃光燈 MF-2、反向散射光學束光筒 OS-1)

銀： 兩棲樹 （馬西莫·贊尼尼，義大利）。博洛尼亞。 「春天，在義大利北部的山區，蟾蜍像許多其他兩棲動物一樣在小水池中交配。我正在拍攝這種交配行為的照片，有幾秒鐘，一隻青蛙跳到了它們的背上，可能誤以為它們是一塊石頭。令我驚訝又好笑的是，我只來得及拍了三槍，公蟾蜍就把青蛙彈到了母蟾蜍身上。 （1/50th、f/14、ISO 320、Nikon D850、Nauticam 外殼、反向散射迷你閃光燈 MF-1、反向散射光學束光筒 OS-1)

捲軸展示

影片組冠軍由澳洲人 Ste Everington 贏得 前布里斯班皇家海軍艦艇上的光芒 位於陽光海岸，以斑點鷹、鏟鼻鷹和大理石鰩魚為特色。 「我非常喜歡這個沉船作為潛水地點——這是我快樂的地方。

「在這段影片中，我想重點介紹一次特定的潛水——光線在船尾與我們相處的時間高於平均水平的一次。但我也無法抗拒在這個地點的其他潛水中遇到的一些令人驚嘆的射線遭遇。

冠軍和亞軍的金屬印刷品在 Go Diving 展會上展出並可供購買，其中一半收益將捐贈給比賽的環保合作夥伴 拿3去海邊.

有關比賽和所有獲獎者（包括銅獎和高度讚揚獎）的完整詳細信息，請訪問 2024 年澳洲水下獎 (UWAA) 網站。

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