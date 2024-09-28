Sunbursts 在首屆澳洲水下獎中得分

首屆 2024 年澳洲水下獎 (UWAA) 攝影比賽已經評出，獲獎作品於今天（28 月 XNUMX 日）在澳洲水下大獎賽的舞台上揭曉。 澳新潛水展 在悉尼。
新的水下成像比賽由 潛水攝影指南 （DPG）， 水下澳大利亞 華盛頓大學圖像， 誰在六月初呼籲 迪韋爾內特 以及其他地方，來自世界各地的水下射擊者可以提交他們最優秀的作品 迷人且引人注目的圖像和視頻 來自澳洲地區。
評審團由專家 Tobias Friedrich、Jayne Jenkins、Brett Lobwein、Ross Long、Matty Smith 和 William Tan 組成。
參賽者分八個類別進行角逐，爭奪度假村和船宿潛水假期獎品以及價值超過 50,000 澳元（約合 37,400 英鎊）的攝影和視頻裝備。
項目組合
總冠軍——“最佳展示”——是加布里埃爾·古茲曼（Gabriel Guzman），他的旭日圖像集在作品集類別中名列前茅。
「旭日攝影是一種利用太陽作為焦點元素來增強水下影像視覺效果的技術，」古茲曼說。 「透過將主體放置在太陽前面，產生的光線會產生自然的光暈效果，增加場景的深度和戲劇性。這種方法強調光與海洋環境之間的相互作用，使主體以引人注目的方式脫穎而出。
「這個作品集包括六張圖片：黃貂魚、獅子魚、蝠鱝、海龜、駝頭瀨魚和泰坦砲彈魚。這些物種是透過計劃拍攝和自發性機會的結合來捕捉的。
「雖然大多數影像都具有經典的旭日效果，但黃貂魚的照片（以上）是獨一無二的。它是在黃金時段拍攝的，捕捉到陽光透過水面發出溫暖的金色色調，營造出不同但同樣迷人的氛圍。這項技術多年來一直讓我著迷，我投入了大量的時間來練習。
「要達成完美的旭日照片並不容易。它需要理想的條件，包括平靜的水面以便陽光清晰地穿透、充足的陽光以及拍攝對象盡可能靠近水面。該生物必須處於完全正確的位置，並且需要完美地設置相機和閃光燈才能捕捉這一瞬間。
「這個過程涉及許多失敗的嘗試，因為所有這些因素的結合很少見。這個作品集代表了這些努力中最好的成果——所有東西最終都聚集在一起的一組圖像。
其他類別獲獎者包括 Talia Greis（雪梨）、Jenny Stock（上下）、Selanie Waddilove（智慧型手機）、Emma Turner（環境）、Lewis Burnet（澳洲）、Luc Rooman（國際水域）和 Ste Everington（Reels Showcase） ） 。金、銀名次如下：
悉尼
上下
智能手機
環境建議
澳大利亞的
國際水域
捲軸展示
影片組冠軍由澳洲人 Ste Everington 贏得 前布里斯班皇家海軍艦艇上的光芒 位於陽光海岸，以斑點鷹、鏟鼻鷹和大理石鰩魚為特色。 「我非常喜歡這個沉船作為潛水地點——這是我快樂的地方。
「在這段影片中，我想重點介紹一次特定的潛水——光線在船尾與我們相處的時間高於平均水平的一次。但我也無法抗拒在這個地點的其他潛水中遇到的一些令人驚嘆的射線遭遇。
冠軍和亞軍的金屬印刷品在 Go Diving 展會上展出並可供購買，其中一半收益將捐贈給比賽的環保合作夥伴 拿3去海邊.
有關比賽和所有獲獎者（包括銅獎和高度讚揚獎）的完整詳細信息，請訪問 2024 年澳洲水下獎 (UWAA) 網站。
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