蝌蚪群捕捉到年度野生動物攝影師

年度野生動物攝影師再次由水下攝影師——加拿大人肖恩·格羅斯 (Shane Gross) 奪得，他的 生命之群 在今年享有盛譽的活動中贏得了濕地：大局獎和總獎。昨晚（8 月 XNUMX 日）倫敦自然歷史博物館現場宣布了獲獎者名單。

這位海洋保護攝影記者此前曾在比賽中取得過成功，他在不列顛哥倫比亞省溫哥華島的雪松湖中浮潛了幾個小時，透過睡蓮地毯，看到睡蓮下面有大量的西部蟾蜍蝌蚪遊過。他需要小心，防止對覆蓋湖床的細細淤泥層和藻類造成任何干擾。

由於棲息地破壞和捕食，西部蟾蜍蝌蚪是一種近乎威脅的物種，它們從更安全的湖深處游上來，躲避捕食者，試圖到達淺灘進食。它們在孵化後 4-12 週內長成蟾蜍，但估計只有 1% 能活到成年。

（使用 Nikon D500 + Tokina 魚眼 10-17mm f/3.5–4.5 鏡頭拍攝，焦距為 11mm，Aquatica 外殼，兩個 Sea & Sea 閃光燈。1/200th @ f/13，ISO 640）

生命之群 年度野生動物攝影師比賽從來自 59,228 個國家和地區的 117 幅參賽作品中破紀錄地脫穎而出，該競賽由自然歷史博物館 (NHM) 開發和製作。

「評審團對環境與蝌蚪之間的光線、能量和連結性的結合著迷，」評審團主席兼編輯凱西·莫蘭 (Kathy Moran) 在談到獲勝鏡頭時說道。 「我們同樣對年度野生動物攝影師檔案中增加了一個新物種感到興奮。

「在過去的幾年裡，比賽重點關注了經常被忽視的環境和物種，但當與更常見的野生動物和野生地點分享時，卻會引起同樣的驚奇和喜悅。”

水下影像

在 18 個類別的獲獎者中，有 XNUMX 個可以說是水下圖像。每個參賽作品均由國際專家小組對原創性、敘述性、技術卓越性和道德實踐進行匿名評審。

水下類別本身由英國/澳洲攝影師 Matthew Smith 贏得 水線以下圖中展示了天堂港南極冰層下一隻充滿好奇心的年輕豹海豹。

《水線之下》，Matthew Smith 拍攝/年度野生動物攝影師

史密斯使用了他為水下外殼前部設計的特製擴展件來獲取裂像。

這是他第一次見到豹海豹，他​​親眼目睹它多次近距離飛過。 「當它直視鏡筒時，我知道我有一些好東西，」他說。目前，豹海豹仍然分佈廣泛且數量眾多，但過度捕撈、海冰消融和海水變暖意味著它們的主要食物來源——磷蝦和企鵝——都在減少。

（使用Nikon Z 7 II + 14–30mm f/4 鏡頭、中性密度漸變濾鏡、Aquatica AZ6/7 外殼+ Matty Smith 12 英寸分鏡頭圓頂端口、Sea & Sea YS-D3 MKII 閃光燈拍攝。1/200th @ f/11，ISO 640)

森林中的海豚，作者：Thomas Peschak / 年度野生動物攝影師

森林裡的海豚 Thomas Peschak（德國/南非）的攝影作品榮獲攝影記者故事獎。它展示了一隻亞馬遜河豚，它是生活在亞馬遜和奧裡諾科盆地的兩種淡水海豚之一，也是唯一為了探索季節性淹沒的森林棲息地而進化的海豚。

瀕臨滅絕的鯨類動物，也被稱為 博托斯 佩沙克說，粉紅河豚與人類有著複雜的關係。根據亞馬遜人的傳統信仰，它們可以呈現人類形態，既受人尊敬又令人恐懼，但也有人認為它們是從網中偷魚的賊，值得殺死。

佩沙克在巴西和哥倫比亞地區拍攝了這些照片，當地社區正在為遊客創造與海豚相遇的機會，但這帶來了額外的複雜性：當人類餵食海豚時，它們往往會變得不健康，而年輕的個體則不會學會自己捕獵。

（使用Nikon Z 9 + 14–30mm f/4 鏡頭@ 16mm 拍攝。1/320th @ f/6.3，ISO 1250）

塞倫蓋蒂之海 由 Sage Ono / 年度野生動物攝影師拍攝

海上的塞倫蓋蒂 美國攝影師 Sage Ono 的作品榮獲新星攝影作品獎。這張照片是在蒙特利灣國家海洋保護區的巨大海帶森林中拍攝的 加利福尼亞州.

隨著胚胎的發育，管吻魚卵的顏色會褪色，但小野發現它們在海帶金色、發光、充氣的浮力旁邊閃閃發光，就像紅寶石一樣。海帶葉的綠色鋸齒狀邊緣完成了簡單的構圖。

（使用 Nikon D850 + 60mm f/2.8 鏡頭、Nauticam NA-D850 外殼、兩個 Sea & Sea YS-D2J 閃光燈拍攝。1/160th @ f/14，ISO 250）

濕地摔角 / Karine Aigner / 年度野生動物攝影師

第五張水影像雖然是在水面以上拍攝的，但 濕地摔角 由美國攝影師 Karine Aigner 拍攝，並在行為：兩棲動物和爬行動物類別中獲勝。當她帶領一個旅遊團在巴西馬托格羅索州的跨潘塔內拉高速公路上行駛時，她停下來拍攝一些沼澤鹿，這時她注意到水中漂浮著一個奇怪的形狀。

透過雙筒望遠鏡，她認出一條黃色水蟒盤繞在雅卡雷凱門鱷的鼻子上，並看著兩者掙扎，儘管她說很難知道哪一個是攻擊者。

凱門鱷會吃蛇，而隨著蟒蛇變大，它們也會吃其他爬蟲類。蛇的背上有兩隻虻，一種以爬蟲類為目標的吸血虻。

（使用Sony α1 + 200-600mm f/5.6–6.3 鏡頭拍攝。1/400 @ f/16，ISO 800）

“我們星球的倡導者”

NHM 主任 Doug Gurr 博士表示：“年度野生動物攝影師的長壽證明了我們對自然世界的重要性和日益增長的欣賞能力。”

“我們很高興在今年的作品集中展示如此鼓舞人心的照片——這些照片不僅鼓勵進一步的野生動物保護工作，而且激發了在全球範圍內為我們的星球創造真正的倡導者。”

為慶祝其成立 60 週年，WPotY 旗艦展覽將於本週末（100 月 11 日星期五）在博物館開幕，展出 XNUMX 張獲獎圖像

為了紀念週年紀念，展覽重點介紹了比賽歷史上過去的大獎得主，包括照片、獎盃和相機技術亮點。它還包括 視頻 顯示對野生動物的影響 攝影 可以在全球範圍內獲得評審團成員、攝影師和 NHM 科學家的見解。

倫敦自然史博物館

該展覽將在 NHM 舉辦至明年 29 月 XNUMX 日，並將在英國各地以及澳大利亞、加拿大、丹麥、法國、德國、義大利和瑞士舉辦，更多場館即將公佈。

開放時間為每天上午 10 點至下午 5.50，成人票價 18 英鎊起，兒童 11 英鎊起（非尖峰時段票價分別為 15.50 英鎊和 9.25 英鎊）。 可以在這裡預訂.

年度野生動物攝影師作品集 34 該書由 Keith Wilson 編輯，於今日（9 月 28 日）出版，售價 XNUMX 英鎊。

參加第 61 屆年度野生動物攝影師比賽 第61屆WPotY大賽 開放報名 14 月 11.30 日截止，5 月 25 日格林威治標準時間上午 30 點 35 分結束。攝影師最多可提交 28 張照片，費用為 XNUMX 英鎊，從 XNUMX 月 XNUMX 日起最後一周費用將增加至 XNUMX 英鎊。 居住在非洲、東南亞和中南美洲的成年人可免收此費用。 18-26歲的參賽者最多可以免費參賽25張圖片，而17歲及以下的參賽者最多可以免費參賽10張圖片。

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