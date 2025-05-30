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澳洲水下藝術獎再次回歸

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去年最佳作品，來自 Gabriel Guzman 的作品集
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第二屆澳洲水下攝影比賽將於六月初開始接受報名。本次比賽由三方合作舉辦，分別為 水下澳大利亞, 網上 水下 照片 和視頻資源 潛水攝影指南 以及水下成像設備和潛水裝備經銷商 威斯康辛大學圖像.

此次活動將在 澳新銀行潛水秀 今年 9 月，英國非常成功的 Go Diving Show 將在第二屆澳洲舉行。

評審團成員包括攝影師 Tobias Friedrich、Jayne Jenkins、Matty Smith、Tanya Houppermans、Scott Portelli 和 William Tan；以及視頻評委菲利普·漢密爾頓 (Philip Hamilton) 和羅斯·朗 (Ross Long)。

獎品價值超過 70,000 澳元（33,000 英鎊），包括度假村和船宿潛水旅行以及水下 照片 和視訊設備，以及水下 照片 無人機和帶有攝影平台的DPV。

澳洲水下藝術獎海報

參賽者將角逐九個類別的獎項：鯊魚、雪梨、保護、澳洲、國際水域、Tough TG（使用 OM 系統或 Olympus Tough 緊湊型相機）、作品集（六張圖片）、智慧型手機/運動相機和 Reels Showcase 影片類別。此類別獲獎者中的最佳圖像或影片將獲得“最佳展示”的稱號。

參賽者可以來自世界任何地方，但除國際水域類別外，他們還必須提交在澳洲地區進行的最引人入勝、最引人注目的作品。 

每張圖片或影片的報名費為 10 美元（7.40 英鎊），比賽將於 20 月 XNUMX 日結束。結果將於 水下競賽.com，獲獎者將於 迪韋爾內特.

也在 Divernet 上： SUNBURSTS 榮獲首屆澳洲水下攝影比賽

最新 水肺潛水員雜誌的播客片段
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