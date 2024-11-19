水下景點提高巴利阿里意識 

第五屆年度 MARE 巴利阿里海和地中海海洋攝影大賽於 15 月 XNUMX 日公佈了獲獎者名單。 「保護巴利阿里海視聽大賽」的組織者在梅諾卡島的梅卡達爾舉行了頒獎典禮。

1,400 名水下攝影師在成人專家組、成人業餘組和青少年組的子類別中進行角逐，提交了約 10,000 張照片，角逐價值 26 歐元的現金和水下設備獎品。共有 XNUMX 名獲獎者獲獎，其中包括其他海洋保護區和水質類別的榮譽獎獲獎者。

評審團由自然資源保護主義者 Debora Morrison、攝影記者兼紀錄片製作人 Pep Bonet 以及水下攝影師 Rafael Fernández Caballero 組成，他們選擇的作品將成為 2025 年巴利阿里群島巡迴展覽的一部分。

梅諾卡島議會永續項目總監托尼·佩里亞諾(Toni Periano) 告訴參賽者和贊助商：「當我們的海洋面臨的環境挑戰日益明顯時，你們每個人的承諾都具有獨特的相關性。 “這次比賽不僅是藝術才華的展示，也是對保護和尊重自然世界的強烈呼籲。”

目錄 專家成人 業餘成人 青年 海洋保護區 水質 大眾投票

專家成人

鸕鶿和鯧魚 （維克多·德·瓦列斯·伊巴涅斯）

伊維薩島的景色 （艾諾亞·埃茲庫拉）

拯救波西多尼亞 （克勞迪奧·帕爾米薩諾）

海的瑪格麗達 （內斯托·卡達·阿羅卡）

業餘成人

雞毛撣子 （伊凡·魯伊斯·洛貝拉）

魚屍檢 （塞薩爾·維森特-加西亞）

海馬 （何塞·薩爾梅隆·佩雷斯）

把手工匠 （費爾南多·埃斯塔雷拉斯·卡爾德龍）

天線 （亞歷克斯·莫雷爾）

青年

荊棘森林 （卡蒂無頭，10）

海鰻共生 （高田賢三·塞古拉·巴拉哈斯，12 歲）

藤壺 （盧娜·馬斯·埃斯坎德爾，13 歲）

龍翼 （瓊·桑斯·托斯，13）

新生活 （巴勃羅·安赫爾·溫納姆·馬丁內斯，15 歲）

海洋保護區

現在你看到我，現在你看不見我 （塔托·達米亞尼）

交叉的眼神 （托尼·胡安）

海浪之下 （澤維爾·馬斯·費拉）

水質

沙廊 （維克多·德·瓦列斯·伊巴涅斯）

水母黃昏中的對話 （西奧·貝拉方特）

巴利阿里海的色彩綠洲 （佩德羅·里拉·隆帕特）

大眾投票

獲得最多公眾投票的照片（350 票中的 3,376 票）並未出現在評審團的選擇之列——它是 夏末 作者：米克爾·戈米拉。

夏末 （米蓋爾·戈米拉）

MARE 的構想和財務支援是 馬裡萊斯基金會 旨在提高人們對保護巴利阿里海必要性的認識，據說得到了大多數巴利阿里群島保護機構及其九個潛水中心的支持。

MARE 表示，自 2020 年競賽開始以來，已收到 5,000 多張圖像，其中近一半已捐贈用於保護目的。

馬裡萊斯基金會主任阿尼奧爾·埃斯特萬(Aniol Esteban) 表示：「有數百張照片向我們展示了海底一切的美麗，但也提醒我們這個生態系統面臨的壓力越來越大，迫切需要聯合起來保護它。

「我們去年就已經說過了，不幸的是我們無法更新這些數據，因為保護並沒有增加：我們周圍的海洋只有 0.07% 受到高度保護，而諸如 埃斯卡托 或吉他魚最近已經消失，而海馬等其他魚類則非常罕見。

「MARE 以熱情和承諾來慶祝海洋生物，同時也挑戰我們採取行動。現在是我們共同努力為子孫後代注入生命和希望的時候了！ 瞭解更多 關於一年一度的 MARE 競賽。

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