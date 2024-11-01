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UPY 和 DPG 攝影比賽現已開放

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去年 UPY 亞歷克斯·道森 (UPY) 的總冠軍擊球
去年年度水下攝影師 Alex Dawson (UPY) 的總冠軍作品

兩場大型水下攝影比賽將於 2025 月初啟動：英國的 2024 年年度水下攝影師 (UPY) 比賽和來自大西洋彼岸的 XNUMX 年 DPG 大師水下攝影比賽，該比賽更加重視大獎，其中包括攝影。

UPY 競賽強調聲望和回饋，從即日起至 4 月 XNUMX 日開放參賽。 「UPY 是水下攝影師最重要的比賽，總是充滿了首次曝光的令人驚嘆的圖像，」評委主席亞歷克斯·穆斯塔德 (Alex Mustard) 說道。 

「2025 年是 Phil Smith 首次榮獲年度水下攝影師稱號 60 週年。如今，這場比賽真正成為國際性的比賽，獲獎圖片來自世界各地。我們的最後三名總冠軍是在北冰洋的冰下、亞馬遜河被單寧酸污染的水域以及馬爾地夫赤道附近的夜間拍攝的。 

UPY標誌

「本次比賽對所有風格的選手開放 水下攝影;在被淹沒的礦井到游泳池拍攝的照片之前已經獲得過獎勵。

新增加的是珊瑚礁類別，反映了可以說是「我們星球上最豐富多彩、生命最集中的棲息地，但也存在於氣候危機的邊緣」。 

其他 12 個類別分別是廣角、微距、沉船、行為、肖像、黑白、緊湊、新興和未來以及三個英國水域部分，即廣角、微距和共同生活，以及拯救我們的海洋基金會海洋保護。

該比賽採用了定制的結果系統，向攝影師提供有關每張圖像在比賽中取得了多大進展的反饋，以便所有參賽者都能從參與中受益。詳細的評審評論也與獲獎作品一起發布。

評審團一如既往地由攝影師 Mustard、Peter Rowlands 和 Tobias Friedrich 組成，獲獎者將在倫敦梅費爾舉行的頒獎典禮上宣布。

各類別最多 20 張、35 張或 45 張圖像的參賽費分別為 10 英鎊、20 英鎊或 XNUMX 英鎊（海洋保護除外，最多 XNUMX 幅參賽作品免費）。 在這裡找到如何進入的詳細信息，

DPG大師水下成像大賽

2023 年 DPG 廣角大師賽冠軍 (Suliman Alatiqi)
2023 年 DPG 大師賽總冠軍是 Suliman Alatiqi（DPG 大師賽）

同時，2024 年 DPG 大師水下成像大賽也已開放，接受各級水下攝影師和攝影師的參賽——由潛水基金資助——節日 以及價值超過 80,000 萬美元的相機裝備獎品。

本次比賽的參賽者可以參加九個類別的比賽：傳統、微距、廣角、上下、保護、黑水、作品集、緊湊型和短片。

類別獲獎者中頂級作品背後的形象製作者現在將被加冕 2024 年 DPG 大師（該獎項以前是“最佳表演獎”）。此人同時獲得了頂級旅行獎品和頂級裝備獎品。

DPG 大師賽標誌

競賽組織者 Joe Tepper 和 Ian Bongso-Seldrup 表示：“總獎金池是我們有史以來最大的，有令人難以置信的潛水旅行和成像設備可供爭奪。” 「我們創紀錄的九個類別為業餘愛好者和專業人士提供了獲勝的機會，無論他們的專業或相機系統如何。 

“我們也很高興能夠為總冠軍授予新頭銜——DPG 特級大師——我們毫不懷疑，我們的評委將很難從所有才華橫溢的參賽者中選出他或她。”

對於那些眼尖的跳水運動員來說，他們認為除上述照片之外的照片才是 2023 年的冠軍，那是因為 Marco Gargiulo 沒有遵守比賽規則。後來他的形象 取消資格 該獎項被撤銷，蘇利曼·阿拉蒂奇 (Suliman Alatiqi) 和 祝好 踏入突破口。

由於這次事件，對於最新的比賽 DPG (DivePhotoGuide) 任命了一位評審團主席，與評審一起「比以往更仔細地審查圖像」。

和以前一樣，參賽收入的 15% 將捐贈給海洋保護工作。每張圖片或影片的參賽作品費用為 10 美元（7.80 英鎊），參賽作品競賽將於 31 月 XNUMX 日截止，詳細資訊請參見 2024 年 DPG 大師賽 網站。

也在 Divernet 上： 冰下鯨魚骨骼拍攝為UPY帶來勝利, UPY 慶祝攝影比賽十週年, The Passenger 在 DPG 大師賽中奪得金牌, 《海洋星球：潮汐正在改變》獲獎者

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