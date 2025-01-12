海洋之聲比賽正在進行中

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ADEX 海洋之聲標誌

ADEX 海洋之聲是 照片與新加坡年度亞洲潛水博覽會 (ADEX) 活動相關的影片和藝術比賽，據稱是亞洲規模最大、持續時間最長的潛水展。 

4 年 ADEX 海洋節將於 6 月 2025 日至 XNUMX 日舉行，評審團將在舞台上現場選出各個競賽類別的優勝者和亞軍，最終達到高潮。他們還選出了最佳表演總冠軍。

今年的節日以頭足類動物為主題，被稱為“海洋生物行為的慶典”，而 ADEX 2025 年海洋之聲的類別包括頭足類動物和動物行為，其他類別包括水景、藝術品和短片。 

評審團成員包括 Berkley White、Erin Quigley、Kay Burn Lim、Nicolas Remy、Robert Stansfield 和 William Tan，海洋生物學家、珊瑚礁世界基金會執行董事 Chloe Harvey 擔任動物行為特別顧問。

大獎是價值高達 10,000 美元的 Seacam 水下外殼。有關競賽的更多資訊可透過以下方式提交，每個參賽作品的費用為 10 美元： 潛水攝影指南 網站截止今年1月XNUMX日。

也在 Divernet 上： 後院巴巴科姆, 墨魚永遠不會忘記一頓飯或一個伴侶, 章魚知道自己最適合這份工作的手臂, 章魚花園是深海產卵加速器

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