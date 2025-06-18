在 Halcyon 攝影比賽中贏取 Symbios 手機

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Halcyon Dive Systems 邀請世界各地的潛水攝影師從現在起到今年 31 月 XNUMX 日期間透過這家佛羅裡達設備製造商的應用程式捕捉並分享他們最喜歡的水下影像。

照片 必須配備 Halcyon 設備，並需要直接郵寄到 Halcyon 應用程式，於今年稍早推出，使用標籤#MyHalcyon。

Halcyon 團隊將審查截止日期前最受歡迎的五篇帖子，並從中選出一位獲勝者，獲得 Symbios手機 電腦.

與 Halcyon 應用程式一起使用的 Symbios 手機（Arkadiusz Srebnik）

Halcyon 的新潛水電腦 可與應用程式配對，提供包括潛水模擬器、設定檔載入和跨裝置同步在內的功能。

該公司首席營運長 Orie J Braun 表示：“我們希望慶祝潛水社區的熱情和創造力，並成為其中的一部分。”

「Halcyon 應用程式不僅將我們與 Symbios 生態系統連接起來，而且還為潛水員提供了一個交流、獲得靈感的空間，現在，他們可以通過分享捕捉到的、激發他們靈感並創造持久記憶的瞬間來贏得精美的裝備。”

每兩個月將推出一項與以往相同但主題和獎品不同的新競賽。所有18歲及以上的Halcyon應用程式用戶均可參與競賽，具體條款和條件請見 點擊這裡.

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