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潛水員拍攝的照片揭示了礁石塊的運動

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備受讚譽的 UPY 珊瑚礁立方體中的螃蟹圖像（詹姆斯哈里斯）
備受讚譽的 UPY 珊瑚礁立方體中的螃蟹圖像（詹姆斯哈里斯）

那些研究最近 2025 年度水下攝影師 仔細觀察競爭者可能會注意到一個作品讚揚了“礁石立方體技術”，這是一種創造複雜、生物多樣性的人工礁石的方法。 

這張照片由英國潛水員詹姆斯哈里斯拍攝，展示了一隻螃蟹在德文郡託基附近的一塊礁石上活動。

託基的一組礁石立方體（詹姆斯·哈里斯）
託基的一組礁石立方體（詹姆斯·哈里斯）

這些礁石立方體是由西部鄉村的潛水員於 2015 年構思出來的，他們後來成立了一家名為 ARC Marine 的生態工程公司，專門生產這種無塑膠、碳中性的結構，其設計目的是為了模仿自然海岸線的複雜性，並且可以互鎖。

繼 2018 年在托貝 (Torbay) 進行試點計畫之後，首個潮間帶礁石立方體將於 2022 年在紐林 (Newlyn) 安裝。

這家總部位於布里克瑟姆的公司表示，哈里斯的攝影作品反映了其裝置為甲殼類動物、魚類和軟體動物等海洋生物提供庇護和安全所發揮的作用。

一隻在礁石立方體內休息的保育犬（詹姆斯·哈里斯）
一隻在礁石立方體內休息的保育犬（詹姆斯·哈里斯）

ARC Marine 聯合創始人兼首席執行官湯姆·伯貝克評論道：“這張圖片很好地展示了這些結構如何為海洋生物創造安全的空間，我們很自豪看到德文郡的海洋生物因其美麗而得到認可。” “我們經常忽視英國海岸線，但那裡的海洋生物令人難以置信，可以與世界上任何其他地方相媲美。”

本頁上可以看到哈里斯拍攝的該公司產品的其他水下照片。

ARC marine 的 1.5 公尺大型礁石立方體內部（James Harris）
ARC marine 的大型（1.5 公尺）礁石立方體內部（James Harris）

ARC 海洋 與潛水經營者、德文郡和康沃爾郡的議會以及環保組織合作，尋找創建可持續潛水地點的方法，以支持海洋生物和潛水產業。

伯貝克說，他希望看到潛水員不僅探索繁榮的珊瑚礁遺址，還能直接參與保育工作，監測珊瑚礁的健康狀況並學習如何利用科技來保護海洋。

他還希望 ARC Marine 啟動自己的珊瑚礁修復計劃，並讓「公民科學」潛水員協助收集數據。

Marine Matt，ARC Marine 的另一款產品（James Harris）
Marine Matt 是 ARC Marine 的另一款產品，用於保護海底電纜和管道（James Harris）

「ARC Marine 團隊的幾乎所有成員都是休閒潛水員，」伯貝克說。 「這就是我們進入珊瑚礁建設行業的原因。我們一直認為，公民潛水員是一種尚未充分利用的資源，可以啟動一場修復革命！ ” 

也在 Divernet 上： 人工魚礁經費公開, 潛水員在康沃爾郡的氣候故事中扮演主角, 母愛決定 2025 年度水下攝影師

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氣缸內的空氣可以保存多久？ #AskMark #水肺潛水

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18 月 26 日至 XNUMX 日：杜塞爾多夫 Boot（國際船舶展）
1 月 2 日至 XNUMX 日：Duikvaker
21 月 23 日至 XNUMX 日：歐洲潛水展 (EUDI)
21 月 23 日至 XNUMX 日：馬來西亞潛水度假村旅遊 (DRT) 展
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15 月 16 日至 XNUMX 日：ADEX 海洋節 / OZTek 澳大利亞
28 月 30 日至 XNUMX 日：地中海潛水錶演
4 月 6 日至 XNUMX 日：亞洲潛水博覽會 (ADEX)
22 月 25 日至 XNUMX 日：泰國潛水博覽會 (TDEX)
31 月 1 日 – XNUMX 月 XNUMX 日：水肺潛水錶演
13 月 15 日至 XNUMX 日：馬來西亞國際潛水博覽會（MIDE）
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00：00簡介
01:35 Scuba.com 廣告
02:35 杜伊瓦克
03:15 歐盟
04:23 德班時間
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2025 年即將舉行的潛水錶演 #scubadiving #diveshow

美國潛水員巴林頓·斯科特創造了一項已證實的吉尼斯世界紀錄，以最快速度橫跨七大洲。一位水下棲息地建造者剛剛刷新了水下停留時間最長的紀錄。 https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-37-continents-brings-brings-world-record/scuba-divernet.com/scuba-news/scuba-news/health-safety/spanish-safety/spanish-safety/scave-vlls-cal-lls-ca-lls-ca-lls-al-eal-lls-alal-lls-alal-dal tonation/.k-/-/-/-// Article18.html https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-completes-7-days-299289964-days-under-sea/ #scuba #scubascubaubaowwwst/wwwowiverkwww.wwwwwiverunttw /haffire.com/haffilers.comscy.comscy.comsc。以獲取所有裝備要素。考慮使用上面的附屬連結來支援該頻道。本影片中的資訊並非旨在或暗示替代專業的 SCUBA 培訓或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和資訊僅供一般參考，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。

美國潛水員巴林頓·斯科特創造了一項已證實的吉尼斯世界紀錄，以最快速度橫跨七大洲。一位水下棲息地建造者剛剛刷新了水下停留時間最長的紀錄。

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西班牙洞穴因人員死亡而關閉#scuba #podcast #news

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