水下攝影師必訪的 GO Diving Show ANZ

就職 澳新GO潛水展，於 28 月 29 日至 XNUMX 日在雪梨展覽場舉行 – 並與 完全免費入場 – 被描述為水下攝影師的必備品，無論您是剛開始您的旅程，還是經驗豐富的「攝影師」。

眾多世界知名的水下攝影師和教育家將出席 上載照片 舞台，以及著名的獲獎者 2024 年澳洲水下獎 比賽將於週六下午舉行。以下是週末舞台上的一些表演：

Nigel Marsh 是水肺潛水員 ANZ 獨特的澳洲海洋生物背後的人

奈傑爾·馬什

奈傑爾‧馬許 (Nigel Marsh) 在《澳洲與紐西蘭潛水員》中所寫的《獨特的澳洲海洋生物》深受讀者喜愛。 上載照片 舞台位於 澳新GO潛水展 在9月。

Nigel 是布里斯班的自由水下攝影師和攝影記者。他的作品發表在澳洲和海外的眾多雜誌、報紙和書籍上。

他在澳洲廣泛潛水，特別是大堡礁和珊瑚海，他的旅行足跡遍及亞洲、太平洋、印度洋、大西洋和加勒比海。他的水下照片也贏得了許多國際攝影比賽。

奈傑爾 (Nigel) 對潛水和海洋環境的熱情從很小的時候就開始在他的家鄉澳洲雪梨附近的海灘浮潛。 1983 年學習水肺潛水增加了他對海洋生物的興趣，他很快就與他人分享自己的經驗，展示幻燈片並為雜誌撰寫文章 - 他的第一篇文章於 1983 年發表。

此後，奈傑爾為世界各地的潛水、旅行和機上雜誌撰寫了數千篇文章，重點關注他最喜歡的主題——魚類、潛水、鯊魚、沉船、海洋生物和旅行。

Nigel 也與 Neville Coleman 合著了兩本潛水指南書籍：《大堡礁和珊瑚海潛水點》（New Holland，1996 年）和《澳洲潛水》（Periplus Editions 1997 年）。他還自行出版了一本書——HMAS布里斯班昆士蘭珊瑚戰艦（奈傑爾·馬什 攝影 2011）。

在過去的十年裡，奈傑爾一直忙於編寫一系列與海洋相關主題的兒童讀物（從頭到尾的鯊魚和鰩魚、探索沉船、螃蟹和甲殼類動物、怪異和古怪的魚）以及一系列潛水指南與海洋書籍。

Brett Lobwein 將提供一些見解 水下攝影 技術

布雷特·洛布溫

屢獲殊榮的水下攝影師 Brett Lobwein 將在 上載照片 開幕式舞台 澳新GO潛水展 在9月。

Brett 是一位來自雪梨的熱情且具有環保意識的攝影師，他在雪梨南郊哈金港河(Port Hacking River) 的水道上長大，在2000 年代初在一家水肺潛水公司工作時，他發現了自己對水肺潛水的熱愛。

2010年，他開始對 水下攝影 並購買了他的第一套數位單眼相機住房。

從他第一次在東加與座頭鯨一起游泳開始，他就完全被迷住了。

他的熱情 攝影 唯一能與他對異國旅行的渴望相媲美的。

無論是在古巴女王花園拍攝絲鯊、在南極洲拍攝企鵝、在北極拍攝北極熊、在挪威拍攝逆戟鯨，或是在納魯馬拍攝海豹，布雷特始終確保以自然元素呈現海洋生物，而不是為了獲得利益而妖魔化或聳人聽聞。

出於對海洋及其居民的熱愛，布雷特也大力倡導透過提高人們對過度使用和一次性塑膠需求的認識來保護我們的海洋和環境。

布雷特是索尼的驕傲 數字 影像倡導者、伊索塔水下房屋大使、探險傢俱樂部成員、海洋藝術家協會成員以及海洋地理雜誌前副/常駐攝影師。

布雷特也是 UW Images 的所有者，該公司是 水下攝影 的設備。

他的作品贏得了無數國際獎項 攝影 獎項並在全球出版。

唐·西爾科克將談論與大型動物的遭遇

唐·西爾科克

水肺潛水員澳洲和紐西蘭高級旅遊編輯 唐·西爾科克 將前往 上載照片 開幕式舞台 澳新GO潛水展 九月談論他對大動物的迷戀。

Don 是一位居住在印尼峇裡島的澳洲水下攝影師和攝影記者，他於 2020 年加入 Scuba Diver ANZ 團隊，擔任資深旅遊編輯。

Don 來自英國，於 1980 世紀 XNUMX 年代初開始潛水，當時他在波斯灣的巴林生活和工作，後來成為 BSAC 高級會員 講師 和潛水官。

1991 年，他與年輕的家人移居澳大利亞，在那裡他對藝術產生了持久的熱情 水下攝影 潛水旅行.

過去 25 年來，Don 在巴布亞新幾內亞和印尼進行了廣泛的潛水，他相信這兩個國家擁有世界上最好的熱帶潛水。 Scuba Diver ANZ 最近發布了 13th 關於潛水 PNG 的系列文章，以及下一篇 問題 將有 5th 在類似的系列中，唐正在撰寫有關印尼潛水的文章。

大約 15 年前，Don 第一次去南澳大利亞拍攝大白鯊時發現了他所說的“大動物蟲”，去年，他拍攝了 15 張照片。th 那裡旅行…

在此期間，他拍攝並撰寫了有關巴哈馬老虎、大鎚頭鯊和遠洋白鰭鯊的照片；墨西哥的海洋蝠魟、藍鯊、鯨鯊、美洲鱷魚和條紋馬林魚；阿根廷的南露脊鯨、東加的南座頭鯨和亞速爾群島的抹香鯨。

疫情期間，Don 開始涉足技術潛水領域，最近完成了TDI 擴展航程認證，使他的潛水深度達到55m，為在所羅門群島和比基尼環礁拍攝沉船的專門技術旅行做好準備，這些旅行將出現在即將出版的《Scuba Diver ANZ》雜誌中。

麥克蘇格蘭將談論澳洲海洋生物

麥克蘇格蘭

澳洲潛水日誌編輯兼水下攝影師麥克蘇格蘭將專注於「野外」海洋生物學 上載照片 開幕式舞台 澳新GO潛水展 在9月。

Mike 於 1976 年開始潛水並成功獲得 PADI 講師 1982 年獲得評級。 Mike 已完成 1,000 次潛水，並因其 U/W 照片而獲獎。

他的兩個主要愛好是 水下攝影 和海洋生物學。他撰寫了有關海洋生物與冒險潛水相結合的慶祝活動。麥克出版了他的書《野外海洋生物學》，為想要更多了解海洋的潛水員提供服務。它具有經過深入研究的明信片標準照片。目前，他正在撰寫有關魚類和鯊魚生物學的系列文章，並將於明年將其納入新書中。

野外海洋生物學

點燃您對潛水熱情的最佳方式是更多地了解我們遇到的奇妙海洋生物。在他任職期間 上載照片 在舞台上，麥克將揭示他在 48 年的活躍潛水生涯中觀察到的許多令人難以置信的見解，這些見解將激勵您潛水。

麥克是一位專業教育家，也是澳洲出版最多的華盛頓大學攝影師之一。本次演講將得到他從 100 多次大堡礁和太平洋探險中收集的最精彩照片的支持。

Talia Greis 將談論抽象 水下攝影

塔莉亞·格雷斯

自學成才、享譽國際的水下攝影師 Talia Greis 將在 上載照片 舞台位於 澳新GO潛水展 談論抽象的水下圖像。

她在雪梨東郊的沿海城市地區出生長大，在華盛頓州寧加洛礁潛水時，她對海洋生物的熱愛爆發了。

「了解我國水下世界的豐富多樣性和豐富性後，我必須盡快在水下拍攝相機，」她說。

「不僅能夠重現大自然所提供的一些美好時刻，而且能夠完全理解我所目睹的事物的真實色彩和複雜性」。

總是喜歡捕捉瞬間的人，塔莉亞意識到她在潛水中的角色已經發生了變化，在當今時代，不透過鏡頭凝視就不可能潛水。

Talia 榮獲海洋藝術 2019 緊湊組獎、海洋地理雜誌 2023 年度新銳攝影師獎、Head On 獎 上載照片 節日，景觀類別 2023，水下北部海灘 上載照片 2023 年大賽，以及 2024 年微距類年度水下攝影師 (UPY)。

抽像水下攝影

Talia 將談論抽象 水下攝影 – 簡要介紹了她作為雪梨潛水員為​​什麼喜歡進行實驗，並討論了她用來鑽研這項技術的幾種不同方法和技術。

她將給出一些使用不同技術拍攝的鏡頭範例，並討論執行這些鏡頭的設定和設備要求。

尼古拉斯·雷米 (Nicolas Remy) 將提供以下建議 照片 技術

尼古拉斯·雷米

現居雪梨的法裔澳洲水下攝影師尼古拉斯·雷米 (Nicolas Remy) 將前往 上載照片 GO Diving Show ANZ 舞台 九月.

Nicolas 的圖像獲得 40 多個國際獎項，其中包括著名的海洋類別獲獎者 攝影 獎項、海洋藝術、DPG 大師、年度海洋地理圖片和世界自然 攝影 獎。

他的照片曾在 BBC、CNN、福布斯等主流媒體以及頂級潛水媒體和 攝影 媒體。

他是 水下俱樂部，安 網上 攝影 學校和社區，目前成員遍布 12 個國家。俱樂部會員可以參加尼古拉斯和其他著名攝影師授課的自定進度課程、支援論壇和每月網路研討會 攝影 大師班。

在他對教學的熱情的推動下 攝影尼古拉斯是一位經驗豐富的公眾演說家。除了水下俱樂部每月舉行的網路研討會外，他還定期受邀在潛水錶演中發表演講， 水下攝影 社團和水肺俱樂部。

一個有成就的 照片- 記者，尼古拉斯撰寫了數十篇在國際潛水媒體上發表的文章。他是以下公司的現場編輯 DivePhotoGuide.com，以及 Plongez! 的定期撰稿人！ 雜誌 （法國）和水肺潛水員 雜誌 （英國和澳洲/紐西蘭），他撰寫有關海洋生物、旅行、攝影技術和設備的文章。

尼古拉斯與潛水裝備合作 攝影 用於產品測試和現場審查的品牌。他以撰寫詳細、富有洞察力的文章而聞名，曾與 Nauticam、Mares、Nikon Australia 和 Retra UWT 等品牌合作。

Nicolas 是 Nauticam 大使。他目前使用配備 Nauticam NA-Z9 外殼的Nikon Z9 進行拍攝，他最喜歡的光學元件是 Nauticam EMWL 系統和 Nauticam FCP-1，不過當尺寸和重量至關重要時，他也會使用 WWL-C。

循環呼吸器是 Nicolas 潛水裝備的另一個重要組成部分：他在 rEvo CCR 或 Mares Horizo​​n SCR 潛水時花了 1,300 多個小時拍照，並在水中停留了三到四個小時的長時間潛水。尼古拉斯對這些機器充滿熱情，他認為這些機器在潛水產業中佔據著越來越大的空間。

水下攝影師必訪的 GO Diving Show ANZ 8

GO 潛水展 ANZ

這項一年一度的活動於今年舉行 28-29九月 在 雪梨展覽場 位於奧林匹克公園，旨在向所有人展示我們最好的水下世界，從正在考慮進入潛水或已完成入門級課程的新手，到高級潛水員，一直到技術潛水員和經驗豐富的 CCR潛水員。

有一系列的舞台－主舞台、 上載照片 舞台、澳洲/紐西蘭舞台、靈感舞台和科技舞台——將有來自世界各地的數十位演講者，以及一系列適合年輕人和老年人的互動功能，從 VR 潛水體驗、嘗試潛水、示範池、美人魚等等。

圍繞舞台和特色的將是各種各樣的參展商，從旅遊局和旅行社到度假村、船宿、 訓練 機構、零售商、製造商和保護組織。

2024 年英國 GO 潛水展現已進入第五個年頭，週末吸引了超過 10,000 名與會者，展覽空間面積達 10,000 平方米，澳大利亞和新西蘭的展會希望在未來幾年達到這一水平。

首屆 GO Diving Show ANZ 入場完全免費 – 註冊 請點擊這裡 取得 2024 年澳洲跳水賽事門票。現場有充足的停車位，而且交通便利，交通便利，所以現在就在日記中記下日期，為慶祝各種形式的潛水活動的史詩般的周末做好準備。