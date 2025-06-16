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精彩鯊魚快照與鯊魚周和大白鯊相遇

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鯊魚信託橫幅“鯊魚週”

英國慈善機構鯊魚信託基金總是樂意接受 照片 以及潛水員和浮潛者貢獻的影片來增強其鯊魚和鰩魚資料庫，但在過去的三個夏天，它透過宣布「大鯊魚快照週」正式確定了這一流程——2025 年也不例外。

第四次公民科學活動定於 19 月最後一周（27-20 日）舉行，恰逢探索頻道的“鯊魚週”，該活動將於 XNUMX 月 XNUMX 日（ 發現+ 在英國），而且同一天也是這部備受爭議的電影上映 50 週年 大白鯊.

鼓勵潛水員、俱樂部、潛水中心、包船和船宿運營商透過在一周內組織潛水和活動來表示支持，這既是為了收集信託基金鯊魚日誌的數據，也是為了慶祝周圍可供觀賞的任何物種。 

YouTube視頻
大鯊魚快照

自 2008 年以來，全球鯊魚日誌一直在穩步增長，據說它可以幫助科學家了解物種分佈情況，同時更容易記錄族群隨時間發生的任何變化。

無論是在家附近潛水還是在長途旅行中潛水，鯊魚信託基金會都要求參與者「讓每一次潛水都有意義」。

有益的觀察延伸到鰩魚種類，對於非潛水員和年齡較小的參與者來說，卵鞘照片和海灘上的觀察都能豐富知識庫。您可以將這些資訊輸入 鯊魚信任鯊魚日誌 網站或下載 鯊魚信託應用程式 適用於 iOS 或 Android 裝置。

該信託還創建了一個 數位指南 收集參與所需的所有信息，可從網站下載。

也在 Divernet 上： 鯊魚信託基金會推出免費攝影比賽, Shark Trust 推出 5 個專案應用程式, 潛水員要求簽署大鯊魚誓言, 潛水員拍攝 2,000 隻鯊魚和鰩魚

最新 水肺潛水員雜誌的播客片段
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@jaketarren
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我怎麼才能將閃光燈安裝到自己身上以便我的朋友可以看到我？ #askmark #潛水

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