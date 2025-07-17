Jayne Jenkins – “在自家後院潛水”

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水下攝影師 Jayne Jenkins 將在 照片工具 舞台位於 澳新GO潛水展 她將於 9 月在雪梨與大家討論「在她自己的後院」當地水域中絕佳的潛水機會。

傑恩·詹金斯 她在威爾斯出生長大，在 1973 年移居澳洲之前，她學會了在崎嶇的威爾斯海岸線的寒冷海水中潛水。四十多年來，她一直積極參與潛水產業的許多方面。

Jayne 是 澳洲和紐西蘭水肺潛水員她的水下攝影作品為她贏得了許多獎項。

身為探險傢俱樂部的驕傲國際會員，傑恩是僅有的三位入選女性潛水員名人堂的澳洲人之一。

她曾擔任過許多 照片 比賽，包括 照片工具 聯合國舉辦的世界海洋日競賽。

Jayne Jenkins——「在自家後院潛水」2

GO 潛水展 ANZ

這項一年一度的活動於今年舉行 6-7九月 在 雪梨展覽場 位於奧林匹克公園，旨在向所有人展示我們最好的水下世界，從正在考慮進入潛水或已完成入門級課程的新手，到高級潛水員，一直到技術潛水員和經驗豐富的 CCR潛水員。

有一系列的舞台－主舞台、 照片工具 舞台、澳洲/紐西蘭舞台、靈感舞台和科技舞台——將接待來自世界各地的數十位演講者，以及一系列適合年輕人和老年人的互動功能，包括 VR 潛水體驗、示範池、試潛池等等。

圍繞舞台和特色的將是各種各樣的參展商，從旅遊局和旅行社到度假村、船宿、 訓練 機構、零售商、製造商和保護組織。

立即獲取門票！

GO Diving Show ANZ 的門票現已開始發售，您可以利用 買一送一早鳥優惠 直到 9 月 XNUMX 日 – 你和你的夥伴/朋友/伴侶/配偶可以參觀 $1216歲及以下兒童免費入場，是完美的家庭一日遊選擇。現場停車位充足，交通便利，交通選擇多元。現在就把日期記在你的日記裡，準備好迎接一個精彩的週末，體驗各種潛水樂趣吧！