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亞歷克斯·穆斯塔德 (Alex Mustard) 被任命為 BSoUP 第五任主席

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亞歷克斯·穆斯塔德 (Alex Mustard) 與 BSoUP 主席努爾·塔克 (Nur Tucker)
亞歷克斯·穆斯塔德 (Alex Mustard) 與 BSoUP 主席努爾·塔克 (Nur Tucker)

Alex Mustard MBE 博士被任命為英國水下攝影師協會 (BSoUP) 的新任主席，填補了該協會第四任主席 Brian Pitkin 於 2021 年去世後一直空缺的職位。 

BSoUP 成立於 1967 年，旨在分享水下攝影知識，幫助其成員克服追求的挑戰並創造令人難忘的影像。其他前任總統是彼得·斯庫恩斯、大衛·喬治和彼得·羅蘭茲。 

BSoUP 主席 Nur Tucker 表示：“我們很高興歡迎 Alex 擔任我們的總裁，我們將繼續激勵水下攝影師並為他們提供信息，並推動水下攝影卓越的界限。” 「我們非常自豪亞歷克斯不僅成為我們的會員，而且現在也成為我們的主席。 

「亞歷克斯是一位經驗豐富、精力充沛且無私的導師，所有成員都將從他的奉獻精神中受益，幫助我們在水下創造強大的圖像。作為水下攝影領域的領先創新者，他非常適合幫助提升 BSoUP 在英國乃至全世界的聲譽。 

“BSoUP 會員資格向所有水下攝影師開放，每月的線上會議吸引了來自世界各地的觀眾和演講者，主題比賽中評委會對您的照片提供反饋。”會員費每年 35 英鎊。

“本來會有一個球”

芥末已經上了 BSoUP 在該委員會工作了近 25 年，並​​與協會的許多名人一起潛水和拍照，其中包括前主席（喬治除外）。他最出名的也許是他的書 水下攝影大師班，他將其獻給 BSoUP 創始人 Scoones 和 Colin Doeg。

BSoUP 的第一任主席 Doeg 於 2024 年去世，並在 潛水員 2017 年雜誌：「今天，BSoUP 繼續蓬勃發展，尤其是像 Alex Mustard 這樣的大使，在我看來，他是世界上最傑出的攝影師之一。 

「他的形像不斷提高，但他總是像最初的成員一樣慷慨地提供自己的知識和建議。如果他一開始就和我們在一起的話，他一定​​會玩得很開心。

在皇宮被封為MBE
芥末與潛水員查爾斯在皇宮

Mustard 擁有海洋生態學博士學位，但自 2004 年以來一直是一名全職攝影師。在過去15 年來獲獎照片的20 本作品集中。 

2013年，他被評為歐洲年度野生動物攝影師總冠軍，也是當時唯一獲得此頭銜的水下攝影師。他也是著名企業的創辦人 年度水下攝影師 比賽。 

Mustard 目前為《水下攝影》撰寫兩篇關於水下攝影的每月插圖專欄。 潛水員 雜誌（英國和澳洲）和 運動潛水員 （美國）和共同主持人 水下攝影展 在YouTube上。 

2018 年，他獲得了國家認可，因其在水下攝影方面的貢獻而被英國女王伊麗莎白二世授予 MBE 稱號。

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