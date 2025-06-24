u/w 攝影教練的另一天

身為獨立潛水員，感覺如何？ LISA COLLINS 是潛水員的首選 水下攝影 大開曼島的教練，但她從英國來的路並不總是一帆風順，正如她解釋的那樣

「哇！你做什麼工作？這肯定是一份理想的工作！」我經常聽到這樣的話——幾乎每週都會聽到——以至於我有點不以為然，下意識地回答：“是的，我很幸運！”

但坐在這裡寫這篇文章，藍天白雲，周圍是熱帶植物，幾百公尺外就是美麗平靜清澈的大海，我正在花時間認真思考我作為一名 水下攝影 講師。

我記得大約30年前，當我走進倫敦斯特蘭德的海洋光學商店時，心裡既緊張又興奮，因為我即將購買我的第一台水下相機。當時我並不知道那一天對我的未來有多重要。

我在埃塞克斯郡瑟羅克採石場獲得了 PADI 開放水域潛水員資格，我決定在假期去的時候帶我的兩個年幼的女兒去欣賞海底世界的美麗。

光學公司的史蒂夫沃倫賣給我第一台相機，讓我愛上了它。潛水和 水下攝影 很快就上癮了，假期的安排取決於我能在哪裡潛水到最清澈、最溫暖、海洋生物最豐富的水域。

Lisa 在 INON UK 教練課程中獲得了技能

快進 15 年——在有幸遊歷世界各地潛水之後，我的技能和知識得到了提升 水下攝影，我參加了 INON UK 水下攝影 課程之後是其講師課程，並開始在英國教授該課程。

我也有我的 PADI 數字 水下攝影 教練評級，但我發現該課程教我更多關於如何使用相機潛水而不是如何在水下拍照，這是 INON UK 課程已經涉及的內容。

許多客戶要求更長的課程和更先進的技術，因此我開始舉辦海外研討會，前往埃及、蘭薩羅特島、菲律賓和印尼——同時在薩裡郡的一所大學做著一份「正常」的工作。

常常有人告訴我：「水下攝影師賺的錢永遠不夠做全職工作！」我決心，總有一天，無論如何，都要證明那些質疑者是錯的。

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顛覆了我的生活

我在教書 水下攝影 我在英國兼職，但渴望更多，所以當我被邀請去開曼群島加入 Cathy Church 的 照片工具 中心作為其 水下攝影 教練，我幾乎只用了一天的時間就決定放棄我和我伴侶的生活，並簽訂了為期三年的合約搬到那裡。

最後，我的夢想是成為全職 水下攝影 教官已經實現了！

大開曼島的岸潛地點

事實上，一旦安裝在 照片工具 中心多年來一直被譽為加勒比地區最佳學習場所之一 水下攝影，我每週會教學生幾次，但大部分時間都在店裡工作，銷售 照片 的設備。

飯店位於開曼群島首都喬治城南部的日落之家飯店，我的所有課程都在那裡美麗的珊瑚礁上進行，在商店營業時間內進行。

經過一兩個小時的「課堂」教學後，我和我的學生將進行岸潛，在此期間，我將藉助一塊白色石板在水下教導他們。

當我看到日程安排，意識到那天有課時，我的心就會歡呼起來。我對 水下攝影 分享這些知識讓我非常開心。在加勒比海清澈溫暖的海水中分享這些知識，更是讓我特別特別。

Lisa（右）在「教室」環境中教學

然後新冠疫情爆發了。我於2019年2020月搬到了大開曼島，但到18年XNUMX月，該島就對遊客關閉了。接下來的XNUMX個月，都是漫長的封閉期。

幸運的是，我負責行銷，能夠透過Zoom為本地和國際客戶授課。許多人因為無法潛水，只能在陸地上學習。 攝影並預約了我的課程，學習拍攝風景、鳥類、昆蟲和花卉。

潛水產業被迫關閉了六個月，但一旦重新開放，我就能夠教導許多當地潛水員 水下攝影.

他們中的一些人創辦了CaySoup（開曼群島水下攝影師協會），至今仍在蓬勃發展。能夠把我的知識傳授給他們，感覺很棒。

現在，每個週末，有時甚至是工作日的晚上，你都可以看到水下攝影師聚集在大開曼島的大多數海岸潛水點，分享他們當天發現的海洋生物。

許多海豹會以四到六隻為一組進行潛水，在一些潛水點的白色沙灘底部生長的藻類斑塊中搜尋海底的大型生物，他們的想法是「眼睛越多越好」。

超微距 攝影 在藻類斑塊上

我非常重視良好的浮力和觀察 水下攝影 禮儀並將其教給我的學生，因此看到在與“背包”一起潛水時發生這種情況真是太好了。

從另一邊出去

島嶼重新開放後，一切恢復了相對正常。我的合約即將到期，我開始思考如何教得更多，而且教得更好。幸運的是，一位開曼人找到我，讓我創辦一家公司，提供各種 攝影.

Capture Cayman Ltd 的主要重點是教學 水下攝影，但有土地 攝影 以及攝影作為副業。我有一個同床共枕的伴侶，但實際上我自己在工作，因此擁有更大的自由度，可以隨時隨地按照學生的要求進行教學。

不用再被困在一家店裡，也不必受限於店裡營業時間和單一的岸潛地點，我可以自由地拓展業務。透過業餘時間的潛水，我知道島上有一些潛水地點，地形和主題各不相同，因此可以為客戶提供更全面的體驗。

從美麗的珊瑚礁到游泳通道和洞穴，從黃貂魚、海龜和鷹鰩，到極端微距生物、沉船和水下雕像，大開曼島為水下攝影師提供了很多東西——在溫暖、清澈的海水中，條件很方便。

開曼群島色彩繽紛的珊瑚礁

現在，我有一些客戶每年都會來，有的客戶甚至一年會來好幾次，花一周的時間與我一起拍攝水下照片。

總有新東西要學，技巧要調整，不同的拍攝對像要尋找，最新的設備要掌握，有時可能只是提供燈光和對焦方面的幫助。另一個常見的需求是後製指導，學習使用 Lightroom 或 Photoshop 來增強照片效果。

有一位客戶每年冬天都會從加拿大來這裡待三個月，享受「雪鳥」般的生活，避開嚴寒，享受開曼群島完美的氣候，每週都會向我預訂 3-5 節課程。

四年前，他開始和我一起拍攝傻瓜相機，現在已經進步到擁有一台配有各種鏡頭和閃光燈的頂級數位單眼相機。

去年冬天，我們潛水尋找小動物，用束光筒拍攝微距照片。我發現自己學到的東西幾乎和我的學生一樣多。 Jay Goldman 今年的水下照片 可以在這裡被看作.

無壓力

我深知教學技巧至關重要，因此我盡量以友好且資訊豐富的方式進行教學，避免用專業術語讓學生感到不知所措。根據我的經驗，很多學生只想拍出始終如一的好照片，我會盡量簡化教學流程，並用他們容易記住並能繼續學習的方式進行講解。

沒有壓力去追求完美 照片 當我教書的時候——畢竟你可以擁有一個技術上完美的 照片 那太糟糕了，因為構圖不好。我教的是拍出始終如一的賞心悅目的照片，讓學生們感到開心。

了解學生的技能水平和進度至關重要——每個人學習技能的速度不同，這完全沒問題。不必有壓力。

開曼群島有很多海龜

水下攝影 潛水的意義在於以輕鬆的方式享受潛水，創造值得分享的回憶。這並非只是比賽，也並非比誰的相機最大、最酷。每個學生都不一樣，但如果他們在我的課堂上都能拍出讓他們開心的照片，我就很開心了。

通常我會從七個岸潛地點中選擇，除了偶爾西北風吹來海浪拍岸的情況外，我幾乎總能從其中一個地點潛入水中。在與客戶討論潛水計畫後，我通常會檢查潛水條件，並根據潛水主題、能見度和水流等因素，最終確定最佳潛點。

每週七天，從清晨到夜間，每天的任何時間都可以進行授課，從而可以靈活地根據學生的時間表安排最好的課程。

如果需要的話，我也會和他們一起乘船潛水，並與當地的潛水包船公司合作，他們自己也是水下攝影師，以確保找到最適合潛水的地點。這樣我就可以欣賞黑水 攝影 還有學費。

個別學生可能會預訂我 4-5 小時的初學者課程，但大多數客戶來到大開曼島是為了進行為期一周的潛水和 水下攝影 和我一起。他們既有 GoPro 新用戶（我教授兩小時的 GoPro 課程），也有輕便相機用戶，甚至無反光鏡和數位單眼相機的高級攝影師。

我喜歡看到學生們臉上的表情，他們之前一直在努力避免照片模糊、灰暗或發藍，而現在他們不僅擁有了清晰多彩的照片，而且發現自己能夠重複這一壯舉——後來他們還給我發來了他們後來潛水旅行的美麗照片。

在辦公室閒逛

或者，客戶會因為購買更大或更先進的相機而感到準備好邁出下一步。大多數人對花費巨額資金感到緊張，並被各種「按鈕和輪子」嚇到，但看到他們逐漸了解自己的新寶貝，並開始拍攝值得參賽和發表的照片，我感到非常滿足。

理想職業？

最後，教學的目的是分享水下世界的美麗，讓其他人意識到保護和珍惜我們的珊瑚礁和海洋生物的重要性。

所以，當我下次被告知我的工作是一份理想的工作時，我完全可以承認自己很幸運。這份工作花了我多年的努力、學習、奮鬥和犧牲，但每一刻都值得。

截至目前，凱西教堂的永久關閉令人悲傷。 照片工具 中央， 我是唯一的水下攝影教練 在大開曼島。我擁有15年的經驗，其中六年在開曼群島水域潛水數千次，教授數百節課程，每一天都是一種祝福，我對此深表感激。

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