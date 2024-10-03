龐德電影先鋒潛水員喬丹克萊因去世

攝影師老喬丹·克萊因 (Jordan Klein Sr) 於 1 月 98 日去世，享年 XNUMX 歲，他因在多部詹姆斯·邦德電影中開創性的水下工作而聞名，其中包括 雷霆萬鈞，他因此獲得了奧斯卡金像獎。他也是一位出色的水下攝影師、工程師和發明家。

克萊因於 1 年 1925 月 1938 日出生於俄亥俄州克利夫蘭，但很小的時候就隨家人搬到了佛羅裡達州邁阿密，他在那裡度過了大半生，並在家鄉奧卡拉去世。 XNUMX年，他對潛水產生了興趣。

在第二次世界大戰期間，克萊恩目睹了海軍在太平洋的行動，並在旅程開始三天后，作為原子彈投下時襲擊日本的第一波浪潮的一部分。

戰後，他借錢購買了一艘海軍 PT 船，並將其改裝成據稱是邁阿密海灘上第一批潛水船之一，同時也開設了第一家潛水店。 「每個人都認為我瘋了，」他說。 “沒有人會付錢讓你帶他們去船上浮潛或潛水！”

他還改裝了一台舊壓縮機，創辦了一家名為 Mako 壓縮機的公司，以滿足他確信的新興水肺潛水產業的需求。

克萊恩的水下工作 雷霆萬鈞 為他贏得了第一座奧斯卡獎

戈德溫致電

米高梅的塞繆爾·戈德溫 (Samuel Goldwyn) 看到了 生活 雜誌 克萊恩的水肺潛水活動的故事，並詢問他是否可以為他工作室的一台大型米切爾相機建造一個水下外殼。他誤導戈德溫相信他已經有攝影經驗，同時想：“我會讀書，而且街上有一個圖書館！”

他的電影生涯正是源於這種聯繫，當時製片人達裡爾·扎努克（Darryl Zanuck）向他提供了水下工程師和攝影師的角色。 20,000聯盟在海.

克萊恩最初使用黃銅板和銀設計和製造相機外殼，並繼續為包括以下品牌提供水下保護： 羅萊福克斯, 寶力士，阿古斯， 徠卡 和立體聲，涵蓋從 35 毫米靜態相機到 8 毫米和 16 毫米電影攝影機的所有內容，不僅適合專業人士，也適合業餘潛水員。

宣傳他的相機外殼

他的產品之一是塑膠水下靜態相機外殼，他聲稱該產品透過 Woolworth 商店售出了 19,000 件。

克萊恩參與了一些早期「大片」水下電影的製作，一生中製作了 78 部長片和許多電視劇。

作為水下工程總監和攝影師 雷霆萬鈞 他建造了所有的水下航行器，佈置了打鬥場景並拍攝了許多水下場景，並因道具、佈景和特效的設計和建造而共同獲得了奧斯卡獎。

幾年後，他於 2001 年獲得了奧斯卡最佳技術成就獎，以表彰他在開發和應用電影水下攝影機外殼方面所做的整體開創性努力。

冷凍肺

1967 年，克萊恩與雅克·庫斯托 (Jacques Cousteau) 共同開發了一種液態氧呼吸裝置，稱為 CryoLung，其設計為潛水員提供的支撐時間是傳統水肺裝備的三到四倍。

他還執導和拍攝新聞、宣傳片和紀錄片，例如他與兒子喬迪 (Jordy) 在 1980 世紀 XNUMX 年代末製作的鯊魚電視節目。休閒方面，他是一名飛行員、賽車手、划船運動員以及潛水員。

與動物一起工作

克萊因參與製作的其他著名電影包括 《黑湖生物》、《寶瓶座》、《鰭狀肢》、《你只能活兩次》、《生死關頭》、《永不言敗》、《海豚之日》、《水花》、《大白鯊》 、《繭》、《深淵》 百慕大三角.

電視劇包括長期播出且有影響力的 海上狩獵 從1954年到1963年， 《六百萬美元的男人》、《籌碼》、《邁阿密風雲》、《X 檔案》 和 海上探索.

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