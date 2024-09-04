Colin Doeg：u/w 攝影界元老的過世

這位傑出的英國先驅去世，享年 96 歲，留下了一筆遺產 水下攝影 史蒂夫沃倫 (STEVE WARREN) 表示，這一數字很難被高估

科林·多伊格出生於 23 年 1928 月 2 日，二戰期間是一名男記者，在埃及服完兵役後轉向全職新聞工作。

1960 年代初在法國嘗試潛水後，他立即看到了向全國媒體出售水下照片和專題文章的機會。回國後，他加入了英國潛水俱樂部倫敦分會並開始學習水肺潛水 教訓.

此時，水肺運動還不到十年，他就已經是一位出色的陸地攝影師，對拍攝競技運動特別感興趣。

科林與後來的BSAC 主席邁克·布蘇蒂利(Mike Busuttilli) 和另外兩名潛水員組成了一個財團，該財團將攜帶他們的充氣式舷外發動機沿著蜿蜒的小路探索當時尚未潛水的英國海岸附近的水域。

身為拍攝電影的水下攝影師，科林會在露營地的畫布下處理底片。

除了向報紙和雜誌提供照片外，他還進入了新興行業 水下攝影 由水肺雜誌和潛水俱樂部組織的比賽，包括由 Brighton & Worthing BSAC 於 1959 年創辦的會議，該會議在與 潛水員 雜誌.

上線：封面 海衛一 （後來成為 潛水員）在1965年

小鱈魚，1966 年

潛水社群仍然很小，水下攝影師只佔其中的極少數。他們也彼此隔絕，分散在英國各地——但一個偶然的錯誤將改變這一切。

圖片錯誤

比賽結束後，當照片被退回時，科林錯誤地收到了另一位參賽者的照片。他得到了攝影師的地址，並親自將它們交給了他。

另一位進入者打開了他的前門，兩人開始交談，據說，他們變得如此全神貫注，以至於他們幾個小時後仍然在門廊上。

另一位潛水員是彼得·斯庫恩斯（Peter Scoones），當時他是艦隊街的印刷工，但注定會成為他這一代最優秀、獲獎最多的水下電視電影攝影師之一。

兩人開始著手將 水下攝影 社區在一起。 1967年，他們共同創立了 英國水下攝影師協會 在他們的家鄉倫敦，BSoUP 開始了一段持續的創新時期，並因其在世界各地的成功而受到認可。

彼得以及當時都在柯達工作的早期成員蒂姆·格洛弗和傑夫·哈伍德帶來了富有想像力的工程解決方案，以改進當時的水下外殼、光學器件和閃光燈。

先驅者重聚：Geoff Harwood、Tim Glover、Mike Busuttilli、Phil Smith 和 Colin Doeg 在 2014 年倫敦國際潛水展上

這對於克服英國潛水常見的能見度極低和光線昏暗的問題至關重要。如果沒有他們的技術突破，推動藝術發展的創造性進步 水下攝影 本來是不可能的。

儘管 BSoUP 成員競爭激烈，但矛盾的是，他們也熱衷於為了集體利益分享想法。科林是經常透過潛水雜誌專欄向其他人傳遞來之不易的秘訣的人之一。

1972 年，肯德爾·麥克唐納(Kendall McDonald) 與科林(Colin)、彼得(Peter)、傑夫(Geoff)、托尼·巴弗斯托克(Tony Baverstock)、菲爾·史密斯(Phil Smith ) 和約翰‧利思高(John Lythgow) 共同創作 觀魚& 攝影 幫助他人進步。

科林 (Colin) 一直保持著作為水下攝影師的競技勢頭，直到 1980 世紀 1968 年代因帶狀皰疹被迫中斷。那時，他已經累積了令人印象深刻的獎牌，甚至在 XNUMX 年在布萊頓贏得了年度水下攝影師的稱號。

這項成就之所以如此引人注目，是因為科林在一項國際比賽中憑藉專門在英國水域拍攝的作品集獲勝。這除了被命名之外 業餘攝影師年度體育攝影師。

1968 年年度水下攝影師從 BSAC 主席 Harry Gould 手中接過獎項

科林是第一個在野外拍攝姥鯊的人。他還與老朋友 David Bellamy 在海帶研究計畫上密切合作，並在海洋保護協會主要委員會任職多年，並在 90 年代擔任東南 MCS 小組成員。

生態學家兼電視名人大衛貝拉米和柯林多伊格（史提夫沃倫飾演）

他離開新聞業從事公關工作，並為茶葉品牌布魯克邦德 (Brooke Bond) 製作了著名的 PG Tips 黑猩猩廣告。

1974 年，科林還在布魯克邦德(Brooke Bond) 的促銷活動中與記者肯德爾(Kendall) 重聚。裡面放置50 張圖卡中的一張來鼓勵茶葉銷售。

每盒 PG Tips 都附有跳水收藏卡 - 有人集齊了全部 50 張嗎？

每張卡片都涵蓋了一段潛水歷史，並且可以將它們收集在一張5p 相冊中，其中包含進一步的水肺潛水背景和BSAC 插件，科林與BSAC 有著長期的聯繫- 儘管它的做法並不總是適合他身為水下愛好者的喜好攝影師。他為俱樂部 1970 年手冊提供了封面照片。

1970 年的 BSAC 手冊，封面為 Colin Doeg 吉尼斯水下生活指南

1975 年，科林被聘為英文版的技術顧問。 吉尼斯水下生活指南 由法國跳水運動員克里斯蒂安·佩特隆（Christian Petron）和讓-伯納德·洛澤特（Jean-Bernard Lozet）創作。

1997年，他與他人共同創立了Visions in the Sea 水下攝影 會議。該活動連續十年每年舉辦一次，由 Colin 擔任主持人，邀請了 David Doubilet、Kurt Amsler、Amos Nachoum、Alex Mustard、Tom Peschak、Michael AW 和 Douglas David Seifert 等著名主持人。

大衛杜比萊特在他的書上簽名 魚臉 對於科林來說，他引用了他的水下攝影文章作為個人靈感（沃倫威廉斯）

2002 年，科林因水下攝影傑出貢獻而榮獲首屆“海洋願景獎”，並在 2017 年潛水展上，保羅·羅斯 (Paul Rose) 向他頒發了 潛水員 雜誌 終身成就獎。

Colin Doeg 在 2017 年伯明罕潛水展上榮獲潛水員終身獎（史蒂夫沃倫）

水下攝影師 Dan Beecham 為慶祝這項榮譽而慶祝，他以拍攝《鰺魚》中的食鳥鰺魚等鏡頭而聞名。 藍色星球2，寫道：「當我回想起像您這樣的有遠見的人必鬚麵臨的挑戰時，我既充滿了一種壓倒性的嫉妒感，因為我沒有參與那些發現和創新的日子，當然也充滿了感激之情。

「如果沒有你們這一代先驅者的聰明才智、冒險精神和決心，我們在製作圖像和自然歷史電影方面根本不會取得今天的成就。以一種非常真實的方式，你現在是、將來也將永遠是構成我們水下圖像製作集體知識的命脈的一部分。

Colin Doeg 剪綵開啟水下攝影 訓練 2009 年，故事發生在艾塞克斯（史蒂夫沃倫）

今年一月，BSoUP 主席 Nur Tucker 代表協會向 Colin 頒發了水下攝影終身服務獎。

2024 年 BSoUP 水下攝影終身服務獎（Nur Tucker）

努爾在向會員宣布他去世的消息時寫道：「科林是水下攝影界的先驅人物，以其對藝術和科學的熱情、奉獻精神和貢獻而聞名，他用自己製造的設備捕捉海浪下的奇觀。他在 BSoUP 的領導幫助塑造了該組織並激勵了無數攝影師。

隨時準備提供幫助 尼基·馬丁內斯和科林的雙管 儘管科林·多伊格取得瞭如此多的成就，但他始終保持著謙虛和謙虛的態度。 六年前，尼基馬丁內斯 (Nicky Martinez) 決心進入法爾茅斯大學 (Falmouth University) 學習自然歷史、水下攝影和電影製作。但他對自己為提交的作品集缺乏信心。 相隔八個十年，他與科林坐下來，科林向他保證他擁有真正的才華。尼基贏得了他的位置，科林寫信給他：“夢想吧，尼基。沒有夢想，我們什麼都不是。世界是你的，你已經取得了許多成就。夢想可以變成現實。 這位年輕的攝影師說：“對他來說，沒有什麼問題是太愚蠢的，或者是太微不足道的人來分享他的經歷的。” 「這個謙虛謙遜的男人願意傾聽並與一個過於興奮的 18 歲年輕人分享他所有的知識，他試圖追求水下攝影的生活。 「但我和其他許多人都同意，遇見科林對我們的生活產生了巨大影響，為此我感謝他。我真的會想念他的。

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