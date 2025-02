珍妮·斯托克 (Jenny Stock) 深入樂高樂園探險

現任 年度英國水下攝影師,已在溫莎樂高樂園度假村潛入 3 公尺深,以記錄其樂高城深海探險潛艇的徹底改造。

這個受歡迎的景點將在 15 月 XNUMX 日星期六進行全面整修後重新開放,時間恰逢繁忙的半學期學校假期。

It features some 450 fish of 50 species, such as Pablo the blackchin guitarfish, Homer the Southern sting ray and Squeak the zebra shark, all present on the day. Lego displays including a giant 章魚, brightly coloured crabs and a giant treasure chest.

黑頦鰩 帕布羅

Diver with giant 章魚

海洋水箱內有 1.2 萬公升水,需要一周時間不斷運作才能補充、鹽化和加熱。

當首席水族館管理員羅西·大衛 (Rosie David) 為這些精心設計的模型添加最後的潤色時,斯托克拍下了這些場景。建造這些建築耗時 2,190 小時(91 天),共使用了 240,000 萬塊磚。

斯托克說:“在成長的過程中,我一直對水下生物和海底令人難以置信的隱秘世界著迷。”

首席水族館管理員 Rosie David 在寶箱旁觀察硬幣和螃蟹

南方魟魚荷馬

「我抓住了與溫莎樂高樂園度假村合作重新開放深海探險的機會,因為這完全符合我對海洋生物、創造力的熱情,也符合我想與他人分享這種奇蹟的願望。

「這個景點為孩子和家庭提供了一個獨特的機會,讓他們以一種引人入勝和互動的方式更多地了解海洋生物及其環境,讓他們體驗到他們可能沒有機會看到的生物。”

珍妮·斯托克開始工作

溫莎樂高樂園度假村是全球九個家庭主題樂園之一,提供互動遊樂設施、景點、現場表演、建築工作室和駕駛學校。

參觀方式多種多樣,包括過夜,但一日門票價格為每人 29 英鎊起,身高低於 90 厘米(3 英尺)的兒童免費。預訂應 提前做好的 網上.

