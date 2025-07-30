馬爾地夫照片紀念OBLU女性潛水月

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今年4月 迪韋爾內特 發送 照片- 記者理查德·阿斯皮諾爾 (Richard Aspinall) 來到馬爾地夫北馬累環礁，體驗在 OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO 度假村住宿期間可享受的水下體驗，並使用其潛水中心 TGI Maldives。

迪韋爾內特 揭開了由此產生的展覽 攝影 與 2025 月 19 日慶祝 PADI 女性潛水日 XNUMX 活動同時舉行——度假村將活動延長為整個女性潛水月，提供一系列以健康潛水為基礎的體驗。

照片度假村表示，畫廊也為潛水員和浮潛愛好者提供了教育平台，讓他們了解如何保護珊瑚礁。展覽由七位國際女記者和 馬爾地夫 TGI 營運經理格蕾塔·馬切利。

（OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO）

總部位於蘇格蘭邊境， 理查德·阿斯皮諾爾 接受過生態學和保育生物學的培訓，並從事野生動物保育和遺產管理工作。

從迷人的海鰻和雄偉的白鰭礁鯊到充滿活力的藍線鯛和小丑鱗魨，他的照片為人們提供了一個生動的窗口，讓我們了解海倫吉利周圍繁榮的珊瑚生態系統——正如他在 迪韋爾內特 文章 為什麼我永遠不會厭倦馬爾地夫，該書於 6 月首次出版。

（OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO）

傑出貢獻

去年，OBLU Helengeli 度假村成為第一個獲得 PADI榮獲女性潛水傑出貢獻獎，該獎項旨在表彰 10 年女性潛水日（女性潛水月的靈感來源）期間來自世界各地的 2024 名女性記者探索水肺潛水的風采。

「海倫吉利島有一種神奇的魔力，」度假村總經理阿蘭·特雷福瓦說。 “海洋生物令人嘆為觀止，這裡的活力也獨一無二。我們團隊精心打造的這場展覽，完美地捕捉到了這種精神，將海洋奇觀與令人振奮的力量感完美融合。”

「我們衷心感謝 Richard Aspinall 和 迪韋爾內特 感謝他們令人驚嘆的想像和通力合作，讓這次展覽栩栩如生。 」

（OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO）

OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO 是一家四星級度假村，擁有 4 間海灘和水上別墅及套房，分為八個類別。潛水員可以 鏈接在這裡 直接預訂即可享 20% 的折扣。

奧布魯的顏色是 Atmosphere Hotels & Resorts 的一部分，涵蓋四個馬爾地夫度假村：OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO、OBLU SELECT Lobigili、OBLU SELECT Sangeli 和 OBLU XPERIENCE Ailafushi。

Richard Aspinall 在 Divernet 上發表的其他文章： 擁抱夜潛：紅海探險, 船宿潛水：初學者的成功指南, 艾爾古納的奢華與冒險：獨一無二的潛水勝地, 需要幫助的人