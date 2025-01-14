水下模特兒拍攝剛進入裝飾階段

繼最近在 50m 深處拍攝照片後，一位攝影師帶著他愉快地放鬆下來的模特重新載入了記錄冊，而史蒂夫·海寧 (STEVE HAINING) 的工作還遠未完成。他與史蒂夫溫曼談論了一個變成技術性的水肺笑話

在新冠病毒大流行期間，最初只是一個“玩笑”，現在已經發展成為一次全面技術性的水下模型拍攝潛水——在佛羅裡達州技術團隊的支持下，加拿大專業攝影師史蒂夫·海寧和模特席亞拉·安托斯基已經站穩了腳跟。

他們最新的最深水下模型照片拍攝是在 大西洋水電公司 19 月 8 日，該船在佛羅裡達州龐帕諾海灘附近發生沉船事故，並於上週（XNUMX 月 XNUMX 日）得到了 GWR 的證實。

安托斯基曾是海寧原始且樸素的 6.4m 深的屏氣模特 世界紀錄 2021 年拍攝。 第二筆記錄 兩年後，她的潛水成績達到了 30m，但從那時起，她的潛水（無論是屏氣潛水還是水肺潛水）已經取得了長足的進步。

最新紀錄是美國技術潛水員韋恩·弗萊曼 (Wayne Fryman) 負責保證安托斯基的安全並為其提供空氣，他的名字也出現在了 全球水利 讚揚。

新紀錄深度為49.8m，總潛​​水時間為52分14秒。為了算得上拍攝世界紀錄，GWR 現在規定在完整的製作設定下至少需要 15 分鐘的底部時間。任何低於此的東西都只是一張照片。

對安托斯基來說，12 月的潛水溫度比之前記錄的拍攝溫度高得多。海寧和他的團隊透過使用寒冷的五大湖場地對模型進行了嚴格的測試，但記錄條款並沒有規定必須在低溫下進行切分。

目錄 目錄 “無需深入” 挑戰者 大西洋水電公司 在沉船上 果凍歡迎 天空工作室

“無需深入”

史蒂夫海寧 他不僅是一位水下攝影師，也是一位領先的水上專業攝影師、電影攝影師和電影導演。他一開始拍攝搖滾音樂家、運動員和其他名人，然後轉向廣告工作和藝術風景攝影。

史蒂夫海寧

2021 年的紀錄起源於新冠疫情期間，當時他與團隊開玩笑說，有可能穿著水肺潛水裝備執行水上任務，以滿足加拿大的健康和安全規則。 「深度從來都不是第一張唱片的初衷，」他說。 “這更像是一個我一直想探索和拍攝的地方——而它恰好就在那個深度。”

地點是 WL韋特莫爾 在休倫湖沉船，但這個故事直到 2023 年夏天才引起關注，包括 迪韋爾內特，它繼續監測打破這一神秘但有趣的記錄的成功嘗試。

2023年30月，當團隊在休倫湖上近五次深入XNUMXm，歷時半小時 尼加拉二號 在沉船中，衣著暴露的模特兒是專業潛水員 Mareesha Klups，她是第一次拍攝時的潛水安全協調員和空氣捐贈者。這次安托斯基是她的模特兒導師。

後來海寧告訴 迪韋爾內特 除非他聽說“在更溫暖的條件下在 120 英尺（36 m）或更高的地方進行拍攝的令人難以置信的地方，否則我認為我不需要再深入了！”

但其他跳水運動員自然也對挑戰紀錄產生了興趣，事實證明，海寧在比賽結束後不久就已經決定繼續採用更具技術性的方法。 尼加拉二號 射擊。

「讓我們看看我們能把這件事推到什麼程度」（史蒂夫·海寧）

「最終的結果是：讓我們看看我們能把這件事推到什麼程度，」他說。 「第一張唱片有點意外，但它開始了這件事，每個人都說：『哦，我能做到！』當我們進行 100 英尺（30 m）的潛水時，對於許多潛水社區來說，這似乎是一場 130 英尺（40 m）底部的競賽。

「有人在空中潛水到 130 英尺（39m）的高度，但當他們降落時，他們已經到達了 NDL，所以他們會拍攝六到七分鐘，然後再轟炸回來，只是為了爭分奪秒。

「我們當時想，人們想嘗試一下，這很酷，但我們會設定更遠的標準。我們總是很忙，我們都在旅行，但這是我們的談話。

挑戰者

事實上，在海寧完成 40.2m 的努力後的一個月，吉尼斯世界紀錄在巴哈馬溫暖的水域被重置為 30m，儘管這次潛水本身存在爭議。

加拿大水肺潛水員和自由潛水員 Kim Bruneau 與智利攝影師 Pia Oyarzun 合作， 模型屏氣 海上貿易商 油船。沉船的最大深度約為​​ 26m，但船頭懸在懸崖上。

「他們對沉船進行拍攝，然後將模型帶到沉船下方 120 英尺 (36 m) 的地方，」海寧說。 「他們的證據表明，在 NDL 警報響起之前，攝影師迅速下降到 130 英尺（40 m），以達到最大娛樂限制。

“我知道他們必須在底部至少經過八分鐘才能算拍攝，但我聽說他們和吉尼斯在這件事上反复爭論。”最終該記錄得到了驗證，但吉尼斯的條件也同時得到了澄清。

另一個出價 去年八月報道 迪韋爾內特 奧地利自由潛水員 Christin Gerstorfer 和比利時攝影師 Filip Blommaert 參與其中，他們選擇了波蘭封閉式人工潛水設施 Deepspot（深度 45.4m，水溫 34°C）作為拍攝場地。該說法並未得到 GWR 的證實。

海寧和他的妻子莫莉在佛羅裡達州奧蘭多有一個住處，允許他在一小時內到達海岸潛水，除非他想利用內陸洞穴和泉水的機會。他與當地的潛水學校和 Trimix 地點建立了聯繫 潛水島，其團隊熱衷於透過拍攝涉及減壓的模特兒照片來幫助他開闢新天地。

「所以我有一群比我更有經驗的潛水員，他們成了我的朋友。我們正在沉船上進行逆流潛水，有很多海流和其他東西，我開始和他們一起為這次拍攝進行訓練。

與休倫湖相比，熱挑戰較小，但氦氣仍然很冷（史蒂夫海寧）

席亞拉（發音為 內華達）安托斯基很快就加入了向科技的轉變。她通常會以休閒水肺潛水為目標，無論她去哪裡做模特，她已經是比2021 年更高級的潛水員了。與他們一起進行IANTD trimix擴展範圍和所有這些東西。

「所以當我們看到蒙特利爾（布魯諾）的這個女孩打破了我們的記錄時，我們就已經準備好了。我們想，我們可以立即去把她推出去，但我們會給它一點時間。儘管海寧早些時候表示自己很放鬆並歡迎對紀錄的挑戰，但他的競爭本能顯然已經開始發揮作用。

大西洋水電公司

當他和 Antoski 努力獲得 IANTD 高級休閒混合料認證時，團隊考慮了位置問題。

「有一艘沉船，名叫 阿拉伯 五大湖的深處非常深，所以我們認為這將是另一項挑戰的涼爽黑暗，」海寧說。 「但後來我們認為，對於我們所有穿著乾衣或潛水衣的人來說，在進行減壓停留之前，溫度並不重要，但我們只會給模型帶來更多的痛苦。

「我開始關注佛羅裡達群島，但我想要的是相對未受破壞的沉船殘骸——而且 大西洋水電公司 是真正的沉船。這艘 90m 挖泥船建於 1905 年，於 1987 年在拖曳打撈時沉沒，位於博卡拉頓群島以北。

「它恰好位於正確的位置。那裡還有其他幾個深海，但它們讓你就在墨西哥灣流中，所以我們選擇了這個，因為它看起來非常漂亮，但也是一次更安全的旅程。

來自 Isla Divers 的 Ray Marciano 將擔任海寧的安全潛水員，他裝備精良，可以協助制定計劃，因為他知道 大西洋水電公司 太好了。 「在做這些記錄時，這是我第一次有一位能夠真正幫助我的特定潛水地點的專家，」海寧說。

馬西亞諾和另一名島潛水員道格一樣，都會使用循環呼吸器，隨時待命，以防弗萊曼必須跳傘或海寧需要額外的支撐。他還會幫忙安裝各種洞穴火把作為提示燈，讓安托斯基的皮膚恢復顏色。

「當我們下來時，她掌握著資訊」（史蒂夫·海寧）

瑪莉莎·克盧普斯 (Mareesha Klups) 從電影特技工作中休息一下，這次她將擔任救援潛水員，從無裝飾深度進行觀察，以防需要快速緊急幹預。作為空氣供應商和模特，她作為安托斯基的直接支持，向弗萊曼傳授了他需要知道的一切。

「在嘗試之前的兩週內，我們進行了大量的練習潛水，」海寧說。由於波濤洶湧的海水，拍攝推遲了一天，直到 19 月 XNUMX 日，他和馬西亞諾在早上進行了半彈跳偵察潛水。這是他第一次登上 大西洋水電公司。

在沉船上

他們在殘骸上綁上繩子，並在繩子上放置了一些氧氣罐。一條虎鯊在附近徘徊，儘管在下午潛水時他們除了看到奇怪的梭魚之外什麼也沒有。

「這只是為了看到我在所有照片中看到的結構部分，」海寧說。 “沉船的某些部分曾是我的第一選擇，但已經倒塌了，這肯定是在颶風過後不久發生的。”這是去年十月的颶風米爾頓。

最初的計劃是向船尾射擊，以駕駛室為背景，但它已經部分側向倒塌，留下了許多碎片。 “沒有一個地方可以真正把她放在那裡，所以我們朝左舷的船頭走去，這成為了主要鏡頭，該結構的一部分出現在她身後。”

水溫為 24°C，經過 7°C 的休倫湖後，對安托斯基來說，這將是溫暖的。 「當我們在偵察潛水中找到地點時，我可以在照片上向她展示我們要去的地方- 這是背景，我的相機有這種光，所以要注意，聚焦在你身體的這一側，因為我要拍攝這邊走。

“當我們下來時，她掌握了信息並且已經知道如何擺好姿勢，這對我來說更容易。”

海寧使用帶有廣角鏡頭的 Fujifilm X-H2S 相機進行拍攝——「我總是在水下進行廣角拍攝，以獲得更多背景結構」——並使用燈光和運動燈以及 Ikelite 作為備份。

氣體很簡單。 「最初的計劃是在 32 至 100 英尺 (30 m) 的高氧高度進行拍攝，然後切換到 21/21 進行拍攝，然後在返回時切換到 100% O 2 高度為 20 英尺（6 公尺），但我們最終只是取消了高氧，全程以 21/21 的速度行駛。

果凍歡迎

海寧的潛水開局不利。當他進行消極進入時，他側騎上的凸輪帶斷裂了。當他掛起相機並試圖修復它時，一隻路過的水母刺傷了他的手。道格看到了這一切的發生，並試圖追上來幫忙，但當海寧到達沉船頂部時，一切都恢復了原樣。

之後的拍攝就順利進行了。 Antoski 背著雙鋁製 80 鞋來上下，她的隱藏式配重帶上有 7 公斤的重量。 「這是一個完美的量，因為如果你觀看視頻，有時你會看到她完全呼吸而舉起，但重量仍然使她下降。這看起來很容易，但事實並非如此。

“我們不去下一個地方嗎？” （史蒂夫海寧）

海寧原計劃從最初的位置移動到殘骸另一側的第二個位置，該位置的門框完好無損，但在拍攝了他需要的照片後，他決定不這樣做。

「我們讓 Ciara 的 BC 非常鬆，沒有胯帶，因為她需要能夠非常快速地擺脫它，所以我們是否必須在她呼吸頻繁的情況下再次將其拉回來，並引導她到在必須一路回到我們繫船的船中間之前先到另一邊嗎？

「我們要花 15 分鐘才能把她送到那裡並做好準備，所以我想：讓我們繼續在這個地方拍攝。

「我們的時間遠遠超出了我們需要的時間，席亞拉玩得很開心。當我們結束時，你可以在影片中看到她問：“我們不去下一個地點嗎？”

“當她被告知我們要在上去之前再進行一次拍攝時，她問：‘你為什麼取消潛水？’我想她並沒有意識到自己已經在下面待了多久了。

「最後的O 2 裝飾時間大約 16 分鐘，我們等待所有人離開，除了席亞拉，因為她穿著裙子，當你呼吸氦氣時，你會感到寒冷。所以她一清除，他們就讓她上去。

天空工作室

「最後，這一天感覺很輕鬆，」史蒂夫海寧說。 「這是歷史上第一次超越免減壓限制的拍攝——不是照片，而是舞檯燈光和沒有潛水的模特，所以這真的很酷。

「標準就在這裡，我們是第一個將它推到那麼遠的人，所以能擁有一個明確的記錄真是太好了。看起來我們開始了一場非常酷的比賽。

那麼是這樣嗎？毫不猶豫：「我已經與 Isla Divers 討論過我們挑戰自己的記錄 - 我不會透露到什麼程度，但相當顯著。如果其他人現在確實擊敗了它，那就太棒了，因為我知道這對我們來說有多少工作。這是幾個月的計劃，甚至更多個月的訓練和練習，所以他們值得。

目前，對於海寧來說，一切都是為了和 Isla 的傢伙們一起在佛羅裡達群島享受潛水的樂趣，攜帶一台不比 GoPro 更大或更分散注意力的相機。

但他過去也提到過「高度」挑戰，當我詢問時，席亞拉·安托斯基似乎是這一上升軌蹟的驅動力。

男友開著滑翔傘，她則立志在滑翔傘上做模特，海寧和他的相機開在動力傘上，燈光組開在自己的車上，組建了一個“空中工作室”，創造了最高的模特拍攝記錄。

「我說，如果他們能解決這個問題，我就很沮喪，我們會繼續努力，」海寧告訴我。 “金氏世界紀錄問道：‘你會同時追求最高紀錄和最低紀錄嗎？’

「我總是會為挑戰而沮喪，但從邏輯上講，我知道在水下 - 我不太了解從天上掉下來！”

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