野生動物電影製片人斯通去世，享年 66 歲

英國野生動物電影製片人維琪·斯通(Vicky Stone) 於17 月66 日去世，享年XNUMX 歲。紀錄片最初主要在水下拍攝，但近年來更多在水上拍攝。

這對夫婦在康沃爾郡一起生活和工作，並在主要是東非的長期拍攝地工作，據估計他們的電影已在 140 多個國家放映，觀看人數超過 600 億。

Deeble & Stone 的電影也憑藉藝術性和故事性贏得了 100 多項國際獎項，其中包括六項野生動物奧斯卡獎和一項艾美獎。他們最新的作品， 大象女王 從 2020 年開始，這是第一部由 Apple 購買和發行的長片，並獲得和平電影院獎。

「近 45 年來，我們形影不離——幾乎每天、每週、每個月的每個小時都在一起，」迪布爾在妻子去世後的第二天說道。 「我們走得很遠，飛得很高，因為我們是一個團隊。

「維姬意志堅定、公正、直率，而且在背後，還具有極強的創造力。她讓事情發生了。她從不追求出風頭，她讓她的作品、我們的電影自己說話。

墨魚暴露

在皇家藝術學院獲得碩士學位後，史東於 1983 年與迪布爾一起開始了她的職業生涯，當時他們一起製作了第一部電影， Yndan An Fala – 海底山谷.

這部關於康沃爾郡法爾河口的獲獎紀錄片於 1984 年由 Survival Anglia 在全球發行，標誌著首次在英國水域拍攝墨魚交配和產卵過程。據說這項工作有助於防止在河口建造貨櫃港口。

這部電影在當時因在攝影和場景構建方面將水下世界與地面世界一樣對待而聞名，也是與 Survival Anglia 長達 20 年合作的開始。

這對夫婦不僅是出色的水肺潛水員，也是飛行員，隨後搬到東非為 BBC 拍攝電影 這裡是龍 （1990）關於尼羅河鱷魚的，還有另一部得獎影片叫做 惡魔魚，基於巨型章魚。據說這兩部紀錄片的收視率異常高。

包括後續標題 深水中的小魚 （關於坦噶尼喀湖的慈鯛，攝於1996年）； 潮汐的故事：鬣狗與彈塗魚，1998 年，重點關注肯亞北部偏遠地區的沿海海洋生物，後來 基拉維拉潮汐，講述塞倫蓋蒂地區一條季節性洪水氾濫的河流（2019 年）。

外展計劃

專注於自己編劇、導演、拍攝和製作的電影， 迪布爾和斯通 他們的每部作品通常都會在叢林中與小團隊一起生活大約兩年，並撫養他們的兩個兒子弗雷迪和杰卡。

這對夫婦堅稱，他們的工作始終是出於對自然世界的保護和熱情。他們圍繞著電影制定了外展和教育計劃，將電影翻譯成當地語言，向電影製作國提供免費播放權，並與當地保護組織合作。

維姬·斯通 (Vicky Stone) 在與癌症抗爭了兩年後去世。 「她在家裡平靜地去世，俯瞰懸崖和她深愛的海洋，」迪布爾說。

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