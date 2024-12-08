水肺潛水員最大的線上資源
檢索
關閉此搜索框。

野生動物電影製片人斯通去世，享年 66 歲

在 Google 新聞上關注我們
訂閱我們的每週通訊
野生動物電影製片人馬克迪布爾和維琪斯通
馬克·迪布爾和維琪·斯通

英國野生動物電影製片人維琪·斯通(Vicky Stone) 於17 月66 日去世，享年XNUMX 歲。紀錄片最初主要在水下拍攝，但近年來更多在水上拍攝。 

這對夫婦在康沃爾郡一起生活和工作，並在主要是東非的長期拍攝地工作，據估計他們的電影已在 140 多個國家放映，觀看人數超過 600 億。 

Deeble & Stone 的電影也憑藉藝術性和故事性贏得了 100 多項國際獎項，其中包括六項野生動物奧斯卡獎和一項艾美獎。他們最新的作品， 大象女王 從 2020 年開始，這是第一部由 Apple 購買和發行的長片，並獲得和平電影院獎。

「近 45 年來，我們形影不離——幾乎每天、每週、每個月的每個小時都在一起，」迪布爾在妻子去世後的第二天說道。 「我們走得很遠，飛得很高，因為我們是一個團隊。

「維姬意志堅定、公正、直率，而且在背後，還具有極強的創造力。她讓事情發生了。她從不追求出風頭，她讓她的作品、我們的電影自己說話。

墨魚暴露

在皇家藝術學院獲得碩士學位後，史東於 1983 年與迪布爾一起開始了她的職業生涯，當時他們一起製作了第一部電影， Yndan An Fala – 海底山谷.

這部關於康沃爾郡法爾河口的獲獎紀錄片於 1984 年由 Survival Anglia 在全球發行，標誌著首次在英國水域拍攝墨魚交配和產卵過程。據說這項工作有助於防止在河口建造貨櫃港口。 

這部電影在當時因在攝影和場景構建方面將水下世界與地面世界一樣對待而聞名，也是與 Survival Anglia 長達 20 年合作的開始。

這對夫婦不僅是出色的水肺潛水員，也是飛行員，隨後搬到東非為 BBC 拍攝電影 這裡是龍 （1990）關於尼羅河鱷魚的，還有另一部得獎影片叫做 惡魔魚，基於巨型章魚。據說這兩部紀錄片的收視率異常高。

包括後續標題 深水中的小魚 （關於坦噶尼喀湖的慈鯛，攝於1996年）； 潮汐的故事：鬣狗與彈塗魚，1998 年，重點關注肯亞北部偏遠地區的沿海海洋生物，後來 基拉維拉潮汐，講述塞倫蓋蒂地區一條季節性洪水氾濫的河流（2019 年）。

外展計劃

專注於自己編劇、導演、拍攝和製作的電影， 迪布爾和斯通 他們的每部作品通常都會在叢林中與小團隊一起生活大約兩年，並撫養他們的兩個兒子弗雷迪和杰卡。

這對夫婦堅稱，他們的工作始終是出於對自然世界的保護和熱情。他們圍繞著電影制定了外展和教育計劃，將電影翻譯成當地語言，向電影製作國提供免費播放權，並與當地保護組織合作。 

維姬·斯通 (Vicky Stone) 在與癌症抗爭了兩年後去世。 「她在家裡平靜地去世，俯瞰懸崖和她深愛的海洋，」迪布爾說。 

也在 Divernet 上： Colin Doeg：u/w 攝影界元老的過世, Martin Edge：撰寫 U/W 攝影師聖經的潛水員, 史丹沃特曼：熱愛鯊魚的人, 泰坦尼克號攝影師埃莫里·克里斯托夫去世

最新 水肺潛水員雜誌的播客片段
體驗 Freebreath，這是水下探索領域的首創。一種個人便攜式浮潛設備，可讓您透過自身身體運動的力量在水面下 15 英尺處獲得無限的空氣供應。 #scuba #scubadiving #scubadiver 成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join 裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------- - ------------------------------------------------- - --------------------- 我們的網站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論網站：https://www.divernet.com ➡️水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告網站：https://www.godivingshow.com ➡️英國唯一的潛水秀網站：https:/ /www .rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告------------------------------------ ---------------- ---------------------------------- --------- 在社群媒體Facebook 上關注我們： https://www.facebook.com/scubadivermag 推特：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram. com/scubadivermagazine 我們與https://www.scuba.com 和https: //www.mikesdivestore.com 提供您所有的裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺潛水訓練或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和訊息，僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。

體驗 Freebreath，這是水下探索領域的首創。一種個人便攜式浮潛設備，可讓您透過自身身體運動的力量在水面下 15 英尺處獲得無限的空氣供應。
#水肺 #scubadiving #scubadiver

成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join

裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
我們的網站

網址：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論
網址：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告
網址：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀
網址：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒體上關注我們

臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。

本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺潛水訓練或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和訊息，僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5GMzY4RDIwMjU1MkMwOTRB

#DEMA 的 Freebreathe 水下浸泡包

Scuba.com 附屬連結：https://www.scubadivermag.com/affiliate/ktsa #scuba #scubadiving #scubadiver 成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join 裝備購買：https://www.scubadivermag . com/affiliate/dive-gear ------------------------------------------ - -------------------------------------------------- -- 我們的網站網站：https://www .scubadivermag.com ➡️水肺潛水、水下攝影、提示和建議、水肺裝備評論網站：https://www.divernet.com ➡️水肺潛水新聞、水下攝影、提示和建議、旅行報告網站：https://www.scubadivermag.com godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水展網站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告- -------------------- ------------------------------ -------------------- ------------ 在社群媒體上關注我們臉書：https://www.facebook.com /scubadivermag 推特：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram .com/scubadivermagazine 我們與https://www.scuba.com 和https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。 00:00 介紹 01:20 Scuba.com 02:20 穿線凸輪帶 04:15 BowLine 06:42 拆除鰭帶 08:19 滑動鉛 10:16 後拉鍊 12:56 折疊調節器 14:26 濕脖子

Scuba.com 附屬連結：
https://www.scubadivermag.com/affiliate/ktsa

#水肺 #scubadiving #scubadiver

成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join
裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
我們的網站

網址：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論
網址：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告
網址：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀
網址：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒體上關注我們

臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。

本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。
00：00簡介
01:20 潛水網
02:20 穿線凸輪帶
04:15 鮑林
06:42 拆除鰭帶
08:19 滑動鉛
10:16 後拉鍊
12:56 折疊規則
14:26 濕脖子

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FN0MwOEIwNDJFMDI5RDhB

潛水員遇到的更多問題 w/@scubacom #scuba #tips #howto

Divolk 水下直播智慧型手機外殼 #scuba #scubadiving #scubadiver 成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join 裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---- - ------------------------------------------------- - ---------------------------------------- 我們的網址：https://www .scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論網站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告網站：https ://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀網站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告----------------- --------------- ----------------------------------- ---------------在社群媒體上追蹤我們臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag 推特：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https ://www.instagram.com/scubadivermagazine 我們與https://www 合作.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 提供您所有的裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺潛水訓練或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。

Divolk 水下直播智慧型手機外殼
#水肺 #scubadiving #scubadiver

成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join

裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
我們的網站

網址：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論
網址：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告
網址：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀
網址：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒體上關注我們

臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。

本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺潛水訓練或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和訊息，僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4yQUYyOTAwNjkwNDE5QjlE

#DEMA 的 Divolk 水下直播智慧型手機外殼

訂閱

讓我們保持聯繫！

獲取所有 Divernet 新聞和文章的每週綜述 潛水面罩
我們不是垃圾郵件！ 閱讀我們的 隱私政策 獲取更多信息。

訂閱
通知
客人

0 留言
最投票
最新 最老的
內聯反饋
查看所有評論
最新評論
巴蒂爾: 突發新聞：水肺潛水員雜誌即將轉移到 Divernet！
約翰福音: 潛水員獨自外出發現康沃爾沉船
埃爾克·博雅諾夫斯基: 《海洋故事》失蹤的英國潛水員被命名
卡斯帕爾: CCR滑板車潛水員被吸入大壩入口
拉斐爾·諾維·塞蒂亞: 如何正確運送潛水氣瓶
最近的消息
水凝膠可以阻止沉船木材腐爛 水凝膠可以阻止沉船木材腐爛
潛水慈善機構 Diveheart DEMA 2024 年白金潛水社區冠軍 潛水慈善機構 Diveheart DEMA 2024 年白金潛水社區冠軍
大堡礁上的珊瑚產卵 大堡礁上的珊瑚產卵
讓青少年在第一次潛水時獨自一人的公司創下了罰款記錄 讓青少年在第一次潛水時獨自一人的公司創下了罰款記錄
Bonaire TeK 2024 取得巨大成功 Bonaire TeK 2024 取得巨大成功
威爾斯和奧克尼群島的潛水員搜尋工作仍在繼續 威爾斯和奧克尼群島的潛水員搜尋工作仍在繼續
與我們聯繫
Facebook X-推特 Instagram Youtube
本網站未註明出處的圖片版權歸攝影師所有。
聯絡潛水員雜誌 有關詳細信息。
Facebook X-推特 Instagram Youtube
版權所有2024 洛克傳媒有限公司。 版權所有。