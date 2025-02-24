拍攝鱂魚的技巧

擁有最好的水下相機設定並不是拍攝鱂魚（Synchiropus splendidus）精彩照片的關鍵。這是關於使用你所擁有的並知道如何使用它。

在 DSLR 或無反光鏡（全片幅或 APSC）上，首選鏡頭為 50 至 60mm 微距鏡頭。對於三分之四來說，30 至 45 毫米的微距鏡頭就足夠了，因為您可以非常接近。焦距較長的 Marco 鏡頭可以勝任這項工作，但即使在 F/32 下，景深也不大。

在這種場景下，我自己的相機設定往往是這樣設定的：

快門速度：1/125 至 1/200 秒

光圈：F/19 至 F/22

ISO：從 200 開始。

頻閃功率： 3/4 功率是一個很好的目標設置，因為您需要快速的回收速度。

後焦：如果您的外殼有後焦按鈕或控制桿，請設定您的相機以使用它。這樣，當您透過觀景窗追蹤魚時，請將食指放在快門上，拇指放在後對焦按鈕上，以獨立追蹤魚以使其保持對焦。

如果您的系統的自動對焦功能無法在低光源條件下快速對焦即使是緩慢移動的拍攝對象，請將焦點預設在小手指大小且適合取景框內的物體上。這樣做時，您只需稍微向內或向外移動即可使像鱂魚這樣的物體保持焦點。是的，這是老派，但在自動對焦之前就是這樣做的。

在太陽落山之前，您應該尋找最佳的落腳點並儘量減少移動，以免攪動海底和/或驚嚇魚。鱂魚通常很害羞。

從那裡，留意你能找到的最大、最肥的鱂魚，並跟踪它的去向。

使用裝有 Nikon D850 和 60mm 微距的 Nauticam 進行拍攝。相機設定：1/180 秒。 f/22，ISO 200。

此時，照明是關鍵。 像大多數在黃昏到夜間高度活躍的小魚一樣，鱂魚不喜歡白光照射。使用僅具有白光功能的造型燈很可能會使小魚留在珊瑚中，從而抑制它們的自然行為。

為了不那麼突兀，使用具有紅色模式的造型燈，或者至少是可以在前面安裝紅色濾光片的造型燈，是最理想的，因為鱂魚不會注意到它，這樣你就可以更多地關注它。

如果您在戲劇開始上演之前成功找到了正確的位置，則不需要離開該位置，因為鱂魚的求偶行為往往會在更垂直的方向上進行。提前了解這一點可以幫助您更好地透過觀察器追蹤魚。

請記住，當鱂魚即將交配時，它們會上升到珊瑚上方一英尺或更多。為了抓住行動的頂峰，你需要耐心等待他們達到上升的頂峰。此時，它們通常已經緊密相連，無法在交配真正發生之前分開。這就是開始注射的時刻，因為卵子和精子同時釋放的時間不會超過 2 到 3 秒。從那裡開始，結局以它們突然退回珊瑚中為標誌。

拍攝愉快。