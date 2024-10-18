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兩場探險紀錄片中生動的耐力影像

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2022 年發現的 Endurance 號影像 (FMHT)
2022 年發現的 Endurance 號影像 (FMHT)

極地探險家歐內斯特·沙克爾頓爵士 (Sir Ernest Shackleton) 在英國標誌性沉船萬神殿中建立了 耐力 – 最近在倫敦首映的一部紀錄片不僅涵蓋了這艘船的最後一次航行，還講述了它於 2022 年在南極冰層下 3 公里處重新發現的故事。

耐力 1914 年，沙克爾頓登上了穿越南極洲的帝國遠徵航程，但被困在威德爾海的浮冰中，並於21 年2015 月27 日沈沒。沙克爾頓一直保留著他的船員XNUMX 人還活著。

2022 年 22 月，EnduranceXNUMX 探險隊由福克蘭群島海洋遺產信託組織 (FMHT），發現了沉船並獲得了非常詳細的鏡頭和圖像。

沙克爾頓的副官弗蘭克·懷爾德 (Frank Wild) 與其中一隻狗蘇 (Sue) 在耐力號的狗圈裡玩耍 (RGS / 弗蘭克·赫爾利 (Frank Hurley))
沙克爾頓的二把手弗蘭克·懷爾德與其中一隻狗蘇玩耍（RGS / 弗蘭克·赫爾利）
一張 2022 年的海底照片顯示了弗蘭克懷爾德 (FMHT) 曾經穿過的靴子
一張 2022 年的海底照片揭示了弗蘭克懷爾德 (FMHT) 曾經穿過的靴子

FMHT 受託人 Mensun Bound 是這次探險的總監，探險隊由 John Shears 博士領導，Nico Vincent 擔任海底經理，歷史廣播員 Dan Snow 提供現場故事講述。

國家地理電影 耐力 將精心修復的原始探險檔案片段與現代尋找船隻的任務結合。

該片由奧斯卡獎得主Chai Vasarhelyi 和Jimmy Chin 以及英國電影和電視藝術學院(BAFTA) 提名者娜塔莉·休伊特(Natalie Hewit) 執導，於上週（12 月XNUMX 日）在BFI 倫敦電影節期間首映。

放映繼續於 精選英國電影院 10 月期間以及 11 月初開始與 Snow 進行面對面的問答 耐力 上可以看到 國家地理頻道, Disney+ 和 Hulu 在英國。

疏散期間，船員和幾隻狗在梯子上合影（RGS / Frank Hurley）
疏散船上時，船員和一些狗在梯子上合影（RGS / Frank Hurley）
沙克爾頓船員使用的梯子（FMHT）
沙克爾頓船員使用的梯子（FMHT）

「國家地理紀錄片的發布對於該信託基金來說是一個里程碑，」FMHT 主席唐納德·拉蒙特 (Donald Lamont) 說。 「除了定位、勘測和拍攝沉船之外，我們的目標是將沙克爾頓和他的船的故事帶給新一代。 

「這些都是關於勇氣和決心的故事，我們希望這些故事能激勵世界各地的人們在逆境中發揮領導力和堅持不懈的品質。兩次探險的故事都發生在南極洲的惡劣環境中，這片大陸不斷變化的面貌影響著我們所有人。 

船員（左起）James Wordie、Alfred Cheetham 和 Alexander Macklin 清潔廚房的油氈地板（RGS / Frank Hurley）
船員（左起）James Wordie、Alfred Cheetham 和 Alexander Macklin 清潔廚房的油氈地板（RGS / Frank Hurley）
耐力號沉船殘骸：油氈地板 (FMHT)
沉船殘骸：油氈地板 (FMHT)

正如 FMHT 所指出的那樣，沙克爾頓在前往南極洲的途中避開了福克蘭群島，因為他擔心第一次世界大戰正在進行中，衝突可能會讓他偏離自己的目標。 1 年 8 月 1914 日，當他進入威德爾海時，福克蘭群島海戰正在進行中。

2019年，Mensun Bound帶領探險隊找到了SMS 沙恩霍斯特，在那場戰鬥中沉沒了。另一部紀錄片， 失落的船隻－尋找凱撒的超級艦隊, 講述了那次搜尋的故事。 

船員們在「堅忍號」上坐下來享用一頓仲冬盛宴，此時距離該船被困在冰中五個月後，距離他們撤離還有四個月。他們吃了烤豬肉、燉蘋果、豌豆和李子佈丁（RGS / Frank Hurley）
船員們在「堅忍號」上享受了一頓仲冬盛宴，此時距離該船陷入冰層五個月後，以及撤離前四個月。他們吃了烤豬肉、燉蘋果、豌豆和李子佈丁（RGS / Frank Hurley）
船員使用的盤子和其他餐具（FMHT）
船員使用的車牌（FMHT）
YouTube視頻
耐力紀錄片預告片

也在 Divernet 上： 沙克爾頓的堅忍號沉船殘骸被發現完好無損, 深海尋寶者的耐力, 保護耐力免受尋寶者的侵害, 追尋追尋：失落的沙克爾頓船發現D

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