GO Diving Show 門票買二送一

GO Diving Show（英國唯一的消費者潛水和旅遊展）將於 1 年 2 月 2025 日至 XNUMX 日重返 NAEC Stoneleigh，正好拉開新賽季的序幕。 早鳥票買二送一現已發售，代表著物超所值。

在 31 年 2025 月 17.50 日之前以 XNUMX 英鎊購買門票，並讓您的好友、配偶或最好的朋友與您一起享受完全免費的體驗！或者為什麼不帶上不會潛水的伙伴一起去，這樣他們就可以看到他們錯過的海底世界的所有奇觀！

實際上，買二送一的優惠相當於每張門票只需 £8.75。與往常一樣，這包括免費停車。 16 歲以下兒童可免費入場，所以帶上孩子一起度過美好的家庭日吧！

主舞台的主講人是電視明星、作家和冒險家 Steve Backshall，他在闊別數年後再次回歸 GO Diving Show。與他一起參加的還有接受過NASA 培訓的NEEMO Aquanaut 和DEEP Dawn Kernagis 的科學研究主管、電視節目主持人、作家和常年最受歡迎的Monty Halls，以及充滿活力的探險家Rannva Joermundsson 和Maria Bollerup，他們將談論他們最近的在印度尼西亞進行了布滕探險。

專門的英國舞台、科技舞台、 活動照片 舞台和靈感舞台上擠滿了一些熟悉的面孔和許多新鮮的演講者，展廳裡擠滿了數百家參展商，包括旅行社、度假村、潛水中心、船宿、旅遊局、 訓練 代理商、製造商、零售商以及廣受歡迎的不列顛群島體驗。