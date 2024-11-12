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GO Diving Show 門票買二送一

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GO Diving Show（英國唯一的消費者潛水和旅遊展）將於 1 年 2 月 2025 日至 XNUMX 日重返 NAEC Stoneleigh，正好拉開新賽季的序幕。 早鳥票買二送一現已發售，代表著物超所值。

在 31 年 2025 月 17.50 日之前以 XNUMX 英鎊購買門票，並讓您的好友、配偶或最好的朋友與您一起享受完全免費的體驗！或者為什麼不帶上不會潛水的伙伴一起去，這樣他們就可以看到他們錯過的海底世界的所有奇觀！

實際上，買二送一的優惠相當於每張門票只需 £8.75。與往常一樣，這包括免費停車。 16 歲以下兒童可免費入場，所以帶上孩子一起度過美好的家庭日吧！

主舞台的主講人是電視明星、作家和冒險家 Steve Backshall，他在闊別數年後再次回歸 GO Diving Show。與他一起參加的還有接受過NASA 培訓的NEEMO Aquanaut 和DEEP Dawn Kernagis 的科學研究主管、電視節目主持人、作家和常年最受歡迎的Monty Halls，以及充滿活力的探險家Rannva Joermundsson 和Maria Bollerup，他們將談論他們最近的在印度尼西亞進行了布滕探險。

專門的英國舞台、科技舞台、 活動照片 舞台和靈感舞台上擠滿了一些熟悉的面孔和許多新鮮的演講者，展廳裡擠滿了數百家參展商，包括旅行社、度假村、潛水中心、船宿、旅遊局、 訓練 代理商、製造商、零售商以及廣受歡迎的不列顛群島體驗。

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在本週的播客節目中，菲律賓的專業潛水導遊因有舉報稱有人接受在珊瑚上雕刻名字的報酬而陷入困境，導致當局對任何有關肇事者的信息將獎勵金增加四倍。 LL Cool J 最近告訴《衛報》，深藍海的電子鯊魚差點淹死他。一名前海軍潛水員決定成為第一個仰泳橫渡英吉利海峽的人。 https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to- Swim-channel-backwards/ https://www.scubdivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica- shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo 成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join 裝備購買： https ://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------- - ----------------------------------------------- 我們的網站網址：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論網址：https://www.divernet.com ➡️ 水肺潛水新聞、水下攝影、提示和建議、旅行報告網站：https://www.godivingshow.com ➡️英國唯一的潛水展網站：https://www.rorkmedia.com ➡️用於我們品牌內的廣告--------- ----- --------------------------------------------- ----- ------------------- 在社群媒體上關注我們臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag 推特：https:/ /twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM： https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。

在本週的播客節目中，菲律賓的專業潛水導遊因有舉報稱有人接受在珊瑚上雕刻名字的報酬而陷入困境，導致當局對任何有關肇事者的信息將獎勵金增加四倍。 LL Cool J 最近告訴《衛報》，深藍海的電子鯊魚差點淹死他。一名前海軍潛水員決定成為第一個仰泳橫渡英吉利海峽的人。



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