30 多位明星將亮相 GO Diving Show ANZ

就職 澳新GO潛水展於 28 月 29 日至 XNUMX 日在奧林匹克公園的雪梨展覽場舉行，旨在向所有人展示海底世界的精華——從那些已經完成入門級課程或仍在考慮的人，到高級課程最有經驗的技術潛水員和循環呼吸器潛水員。

英國的GO Diving Show 於10,000 年10,000 月舉辦，吸引了超過2024 名參觀者，展覽面積達到XNUMX 平方米，這是第五屆。看起來即將開始一個好的開始。更重要的是，入場完全免費。

眾多景點中包括 31 位潛水主講人 - 對於能夠同時到達任何地方的遊客來說，所有內容都非常值得聆聽。上 主舞台 您會發現業內一些最知名的人物：史蒂夫·巴克歇爾(Steve Backshall)、吉爾·海內斯(Jill Heinerth)、理查德·哈里斯(Richard Harris)、利茲·帕金森(Liz Parkinson) 、皮特·梅斯利(Pete Mesley) 以及司儀安東尼·戈登(Anthony Gordon)。

史蒂夫·巴歇爾

全動作英雄史蒂夫探索了地球上一些最偏遠的地方，輕鬆地展現了他對野生動物和自然世界無與倫比的知識，並且是電視上最忙碌的主持人之一，也許以其驚人的成功而聞名 致命 系列。

他最近穿越大西洋、太平洋和印度洋進行拍攝 鯨，已經做了 遠征 鯊魚 為天空電視台播出，並出現在 我們不斷變化的星球 BBC 的一個雄心勃勃的七年系列節目，記錄了地球上六個最受威脅的生態系統。

過去的電影包括 聖基爾達荒野、極限英國 – 洞穴、阿拉斯加現場、藍色星球現場 未被發現的世界。 史蒂夫是一位多產的作家，他的最新著作是 深藍色 ——他最近創造了劃過泰晤士河所需時間的世界紀錄。

吉爾·海納特（Jill Heinerth）

登上月球的人數比造訪吉爾·海納斯在地球上探索過的許多地方的人數還要多。從洞穴深處危險的技術潛水到游泳穿過巨大的南極冰山，她經常與世界各地的氣候學家、考古學家、生物學家和工程師合作運用自己的技能。

吉爾為 CBC、國家地理和 BBC 製作了屢獲殊榮的電視節目，為電影提供諮詢，製作獨立紀錄片，並倡導探索、水下保護、氣候變遷和水資源保護。

作為加拿大皇家地理學會第一位常駐探險家，她是克里斯托弗·翁達傑爵士探險獎章的首屆獲得者，並獲得了眾多著名機構的獎學金，其中包括探險傢俱樂部，該俱樂部為海洋探索頒發了威廉·畢比獎。

吉爾最暢銷的回憶錄叫做 進入星球 以及新的紀錄片 潛入黑暗：永遠不要陷入恐懼 進一步揭示了她非凡的生活——她在 Go Diving ANZ 的亮相也是如此。

理查哈里斯博士

Richard“Harry”Harris 曾在世界各地從事麻醉、潛水和航空醫學工作，他對洞穴潛水的熱情可以追溯到 1980 世紀 XNUMX 年代，這讓他走遍了世界各地。

對事故調查和搜救活動的興趣一直是一個反覆出現的主題——眾所周知，他在 2018 年將泰國青少年足球隊從 Tham Luang 系統中撤出的過程中發揮了關鍵作用。

哈利對深部洞穴和沈船安全探索的規劃、後勤和生理學特別感興趣。作為一名熱心的水下攝影師和攝影師，他現在也致力於紀錄片事業。

麗茲·帕金森

PADI IDC 工作人員 講師, 自由潛水員 講師- 教練、洞穴潛水員和水下特技演員莉茲在南非長大，並憑藉游泳獎學金移居美國。

當她的游泳生涯結束後，她開始從事水肺潛水和自由潛水，專注於鯊魚工作和保護。她居住在洛杉磯，與 Shark Angels 和 PADI Aware 等機構合作，籌集資金並向人們提供有關鯊魚和海洋保護的教育。

對於電影和電視工作，她在鏡頭前和鏡頭後工作，兼任演員和 訓練 他們進行水下表演。

皮特·梅斯利

Pete 於 1990 年開始潛水，1991 年成為全職潛水員，致力於研究、尋找、潛水和拍攝世界各地的沉船，在約 6,000 個國家擁有超過 30 小時的水下經驗。作為 PADI 課程總監，他是南半球最有經驗的技術潛水員之一 講師- 培訓師。

皮特領導並參加了許多深海沉船探險，經營著一家 潛水旅行 該公司將經驗豐富的潛水員帶到專門的潛水地點，並在過去的三十年中不斷完善他的長時間曝光光繪圖圖像。他也積極參與潛水科學研究。

安東尼·戈多·戈登

戈多是一位紀錄片製片人，擁有二十多年的專業製作和拍攝經驗，從世界上第一支夏爾巴救援隊登上珠穆朗瑪峰，到超長距離自行車騎行，再到新潛水員的海洋探索。

他也是 Aliquam 和 Next Generation 運動的推動者，旨在向年輕人推廣潛水。除了談論自己的工作外，Gordo 登上 Go Diving ANZ 主舞台時的主持技巧也將成為人們關注的焦點。

+ 另外 3 個階段

除了主舞台外，另外三個舞台還將接待來自世界各地的另外 25 名高度評價的演講者，討論鼓舞人心的特別是澳大利亞和新西蘭的潛水主題、技術潛水和 水下攝影。以下是目前的陣容：

澳新銀行/靈感階段： 奈斯·巴蓋、羅尼·本-阿隆、丹尼·查爾頓、特里·康明斯、黛博拉·迪克森-史密斯、詹姆斯·亨特、托里·克萊特、馬蒂亞斯諾切托、霍莉韋克利

技術階段： 凱莉·布羅、馬特·卡特博士、約翰·加文、吉爾·海納斯、約翰·肯德爾、麥克·梅森、亞娜·斯塔什科維奇、大衛·斯特萊克、帕特里克·維德曼

寫真 階段： 塔莉亞·格雷斯、布雷特·洛布溫、奈傑爾·馬什、克雷格·帕里、尼古拉斯·雷米、麥克·蘇格蘭、唐·西爾科克、馬蒂·史密斯

互動功能+展示

參觀展會的遊客還將發現一系列專為年輕人和老年人設計的互動功能，從 VR 潛水體驗到試潛；從側面安裝到水下無人機和循環呼吸器等一系列設備的演示池；自由潛水員、美人魚等等。

舞台和特色周圍將有各種各樣的參展商，從旅遊局和旅行社到度假村、船宿、 訓練 機構、零售商、製造商和保護組織。

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史蒂夫巴克歇爾 (Steve Backshall) 在 GO 潛水展上

飯店內設有充足的停車位，交通便利，可輕鬆前往雪梨展覽場。

首屆 Go Diving Show 的入場完全免費，因此，如果您可能在 28 月 29 日至 XNUMX 日的周末前往該地區，請註冊 請點擊這裡 取得 2024 年澳洲不容置疑的潛水活動門票！

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