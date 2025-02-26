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活動

今年的活動豐富多彩，適合全家人參與 GO潛水錶演該活動將於本週末在 NAEC Stoneleigh 舉行。

目錄
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沉船調查

想把自己想像成沉船勘測員或水下藝術家嗎？今年，航海考古學會 (展位 210) 將首次帶來他們的“沉船”，並邀請所有展會參觀者幫助他們繪製沉船考古地圖。

他們的歷史性沉船將讓遊客有機會了解水下考古涉及的內容，以及它有多有趣——即使在漆黑一片的情況下 面具!

幫助繪製美國國家航空暨太空總署沉船地圖的每個人都將獲得 2025 年未來課程的折扣券。

屏住呼吸工作坊

透過 25 年的教學，NoTanx（展位 143）已經組織了 30 分鐘的自由潛水呼吸訓練課程。
馬庫斯·格雷特伍德 (Marcus Greatwood) 和團隊將向您介紹一些基本概念，以改善您的呼吸、意識和精神集中。

您可以在日常生活中實施一些簡單的改變，這些改變可以對您的個人健康產生巨大影響。

在本次會議中，團隊將集中精力：

  • 利用橫膈膜
  • 控制呼吸
  • 集中註意力
  • 減少氧氣消耗

減少氧氣消耗將使您在水肺潛水時有更多時間處於氣瓶中，在自由潛水時有更多時間處於水下，同時也有益於您的日常生活健康。

美人魚潟湖和潛水池

來迷人的潟湖中與友好的美人魚見面並打個招呼 - 並拍下最重要的自拍照！

如果您想第一次嘗試水肺潛水，您可以在 GO 潛水秀上試潛。如果您已經是合格的潛水員，您就有機會進行 CCR 或側掛試潛。座位有限，請提前預訂以確保您的席位。預訂 GO 潛水錶演試潛 這裡以及你的側掛試潛 這裡.

海洋生物區

在 Just One Ocean 海洋生物區（展位 1051），遊客將有豐富的觀賞和活動，其中包括多個互動展示，反映了朴茨茅斯大學海洋科學研究所的新興海洋研究人員為保護海洋所做的一些工作。

海帶科學家喬·薩金特 (Joe Sargent) 將展示 BRUV（誘餌遠端水下視訊）攝影系統、視訊片段樣本、海帶樣本和物種識別挑戰。 BRUV 用於評估沿海生態系中魚類的豐富度和多樣性，並幫助科學家評估重要棲息地的育苗功能和重要性。

凱爾西·瑪麗·卡德 (Kelsey-Marie Cadd) 將展示她的一座海馬酒店的原型。這種可降解結構將被用作一種保護策略，以增加英國南海岸的海馬數量。她還將帶來一座「海馬城」的比例模型，該模型將部署在海草床旁邊，以增強海草的自然擴張，同時也為脆弱和稀有物種提供家園。

喬治亞夏普哈里斯 (Georgia Sharpe-Harris) 將運行一個顯微鏡裝置，以便遊客可以清楚地看到瓶裝水中含有什麼，同時還將進行微塑料識別挑戰，以及一個波浪池演示器，以強調與混凝土結構相比，自然防禦在保護海岸線方面做得更好。

極限地點自由潛水挑戰

馬庫斯·格雷特伍德 (Marcus Greatwood) 和 NoTanx 團隊專門探索難以到達的自由潛水地點，例如地下湖，這通常需要他們爬上一根繩索——就像繩降一樣，但是是反向的！

在 143 號攤位的 GO 潛水展上，團隊將教授放鬆和爬繩的基本技能——並且他們讓您有機會在極限位置自由潛水挑戰賽中測試這些技能！

爬上 25 公尺高的繩索（特製的框架意味著您距離地面的高度永遠不會超過幾英寸），然後降低心率以屏住呼吸。

這兩天最快的人都會有獎品！

虛擬實境潛水

You don't even need to get wet to experience diving! Join 3D photogrammetry guru and GUE technical 講師 trainer John Kendall on stand 370 for this totally immersive experience – don a headset and grab the controls, and then embark on a stunningly realistic exploration of a 70m tech dive to the remains of the ancient Mars shipwreck.

如果您在週六和週日上午 962:11.30 和下午 2.30:XNUMX 前往巴哈馬旅遊局攤位 (XNUMX)，您可以體驗虛擬實境鯊魚潛水，這是巴哈馬旅遊部與鯊魚信託組織合作提供的。

無論年輕或年老，無論潛水員或非潛水員，這些虛擬實境潛水都能為您提供完美的「潛水」！

史蒂夫·巴歇爾
Steve Backshall 是 GO 潛水秀的主角

GO 潛水秀

GO 潛水秀 – 唯一的消費者潛能 旅行 英國的演出——將於 1 年 2 月 2025 日至 XNUMX 日重返 NAEC Stoneleigh，恰逢新賽季拉開序幕，並保證帶來一個充滿互動、教育、啟發和樂趣的周末。

以及主舞台——這次由電視明星、作家和冒險家 Steve Backshall 領銜，他在闊別幾年後重返 GO 潛水秀，同時還有 NASA 培訓的 NEEMO Aquanaut 和 DEEP Dawn 的科學研究主管Kernagis、電視節目主持人、作家、常年受歡迎的Monty Halls 節目主持人Timmy Gambin 博士將討論馬耳他豐富的海洋和戰爭遺產，以及探險家Rannva Joermundsson 和Maria Bollerup 這對活力四射的二人組，他們將談論他們最近在印尼—再次設有專門的英國潛水、技術潛水賽段， 水下攝影 和勵志故事。安迪·托貝特 (Andy Torbet) 將再次擔任主舞台主持人，並就電視節目拍攝技術潛水所面臨的挑戰進行演講。可以找到所有發言者的名單，包括時間安排 這裡.

除了舞台之外，還有許多互動元素——廣受歡迎的洞穴、巨大的潛水池、沉浸式虛擬現實沉船潛水、屏氣工作坊和劃線練習、海洋生物區，以及 2025 年新增的與航海考古學會和他們的“沉船”一起嘗試繪製沉船地圖的機會——所有這些都分散在越來越多的旅遊局、考古學製造商、 訓練 代理商、度假村、船宿、潛水中心、零售商等等。

今年還看到了 NoTanx Zero2Hero 競賽 佔據中心舞台。本次比賽針對新手自由潛水員，最初的 12 名候選人將接受 訓練 二月底在倫敦與 Marcus Greatwood 和 NoTanx 團隊會面。然後，五名入圍決賽的選手將在三月份的周末參加 GO 潛水秀，包括在泳池中進行靜態閉氣訓練，以選出總冠軍。

預售票現已發售！

立即購買一日票 £17.50 + 預訂費，為一次有教育意義、令人興奮和鼓舞人心的體驗做好準備！或者，兩天內有這麼多演講者，還有這麼多互動展示和參展商可以參觀，為什麼不把這安排在周末，搶購一張為期兩天的門票呢？ £25 + 預訂費用？

演出週末，售票處的一日票售價為 25 英鎊，因此請提前預訂並節省一些錢！ ！

如果您與中心/俱樂部會員一起前來，您還可以享受 10 人以上團體票價。

在 Go Diving Show 網站上預訂門票.

和往常一樣，門票價格包含免費停車。 16 歲以下兒童免費，所以帶上孩子們一起來享受美好的家庭日吧！

最新 水肺潛水員雜誌的播客片段
@timpell49 #AskMark Mark 很棒的視頻，我喜歡你的內容，我最近對我的氣瓶進行了水力測試，它充滿了空氣，在使用前你可以將空氣保留在氣瓶中多長時間。 #scuba #scubadiving #scubadiver Become a fan: https://www.scubadivermag.com/join GEAR PURCHASES: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- OUR WEBSITES Website: https://www.com : https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Underwater Photography, Hints & Advice, Travel Reports Website: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show in the United Kingdom Website: https://www.rork--------------------------------.com ➡ ://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine We partner with https://www.scuba.com and https://www.mikesdivestore.com for all your gear essentials.考慮使用上面的附屬連結來支援該頻道。本影片中的資訊並非旨在或暗示替代專業的 SCUBA 培訓或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和資訊僅供一般參考，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。

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氣缸內的空氣可以保存多久？ #AskMark #水肺潛水

Full List of Dive Shows with Links: https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/ JANUARY 18-26: Boot Düsseldorf (International Boat Show) FEBRUARY 1-2: 21: 23 ing Resort Travel (DRT) Show, Malaysia MARCH 21-23: GO Diving Show (The UK Dive Show) MARCH 1-2: ADEX Ocean Festival / OZTek Australia MARCH 15-16: Mediterranean Diving Show APRIL 28-30: Asia Dive Expo (AD4 JUNE 6-22: Malaysia International Dive Expo (MIDE) SEPTEMBER 25-31: GO Diving ANZ Show OCTOBER 1-13: Diving Talks NOVEMBER 15-6: DEMA Show #scuba #scubadiving #scubadiver Become a fan:://www.come https /dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- OUR WEBSITES Website: https://www.scubadivermag.com ➡️ Scuba Diving, Underwater Photography, Hints & Advice, Scuba Gear Reviews Website: https://www.divernet.com ➡️ Scubagraphy Photoocoat - 組合 Travelp. Only Dive Show in the United Kingdom Website: https://www.rorkmedia.com ➡️ For advertising within our brands ----------------------------------------------------------------------------------- FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTERTER www.scuba.com and https://www.mikesdivestore.com for all your gear essentials.考慮使用上面的附屬連結來支援該頻道。本影片中的資訊並非旨在或暗示替代專業的 SCUBA 培訓或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和資訊僅供一般參考，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。 7:17 介紹 19:11 Scuba.com 廣告 14:00 Duikvaker 00:01 EUDI 35:02 DRT 35:03 GO Diving Show UK 15:04 ADEX OZTek 23:05 Mediterranean 04:06 24:07 06:07 Mediterranean 34:08 21 Diving ANZ 08:51 潛水講座 09:36 DEMA

完整潛水節目列表及連結：
https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/

18 月 26 日至 XNUMX 日：杜塞爾多夫 Boot（國際船舶展）
1 月 2 日至 XNUMX 日：Duikvaker
21 月 23 日至 XNUMX 日：歐洲潛水展 (EUDI)
21 月 23 日至 XNUMX 日：馬來西亞潛水度假村旅遊 (DRT) 展
1 月 2 日至 XNUMX 日：GO Diving Show（英國潛水展）
15 月 16 日至 XNUMX 日：ADEX 海洋節 / OZTek 澳大利亞
28 月 30 日至 XNUMX 日：地中海潛水錶演
4 月 6 日至 XNUMX 日：亞洲潛水博覽會 (ADEX)
22 月 25 日至 XNUMX 日：泰國潛水博覽會 (TDEX)
31 月 1 日 – XNUMX 月 XNUMX 日：水肺潛水錶演
13 月 15 日至 XNUMX 日：馬來西亞國際潛水博覽會（MIDE）
6 月 7 日至 XNUMX 日：GO Diving ANZ Show
17 月 19 日至 XNUMX 日：潛水講座
11 月 14 日至 XNUMX 日：DEMA 展會

#水肺 #scubadiving #scubadiver

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00：00簡介
01:35 Scuba.com 廣告
02:35 杜伊瓦克
03:15 歐盟
04:23 德班時間
05:04 GO 潛水秀英國站
06:24 ADEX OZTek
07:06 地中海
07:34 阿德克斯
08:21 TDEX
08:51 水肺表演
09:36 中
10:06 GO 潛水 澳新
11:09 潛水講座
11:58 德馬

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2025 年即將舉行的潛水錶演 #scubadiving #diveshow

美國潛水員巴林頓·斯科特創造了一項已證實的吉尼斯世界紀錄，以最快速度橫跨七大洲。一位水下棲息地建造者剛剛刷新了水下停留時間最長的紀錄。 https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-37-continents-brings-brings-world-record/scuba-divernet.com/scuba-news/scuba-news/health-safety/spanish-safety/spanish-safety/scave-vlls-cal-lls-ca-lls-ca-lls-al-eal-lls-alal-lls-alal-dal tonation/.k-/-/-/-// Article18.html https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-completes-7-days-299289964-days-under-sea/ #scuba #scubascubaubaowwwst/wwwowiverkwww.wwwwwiverunttw /haffire.com/haffilers.comscy.comscy.comsc。以獲取所有裝備要素。考慮使用上面的附屬連結來支援該頻道。本影片中的資訊並非旨在或暗示替代專業的 SCUBA 培訓或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和資訊僅供一般參考，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。

美國潛水員巴林頓·斯科特創造了一項已證實的吉尼斯世界紀錄，以最快速度橫跨七大洲。一位水下棲息地建造者剛剛刷新了水下停留時間最長的紀錄。

https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/
https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/
https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html
https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/

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西班牙洞穴因人員死亡而關閉#scuba #podcast #news

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