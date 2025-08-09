適應性水肺治療成為焦點

Lyndi Leggett 是適應性水肺療法的先驅，也是澳洲水肺健身房的創始人，該組織是一家致力於透過水的治癒力量改變生活的非營利組織，她將在 澳新GO潛水展 9 月分享引人入勝的轉變故事，討論水肺治療背後的科學，並強調康復與環境保護相結合的深遠影響。

Lyndi 和她的團隊主要在新南威爾斯中央海岸開展業務，為殘障人士提供專業的水肺治療，包括多發性硬化症、腦性麻痺、自閉症和脊髓損傷患者。她創新的療法利用失重的水下環境，幫助患者活動自在、減輕疼痛，並提升心理健康，而傳統療法往往無法達到這些效果。

受到美國水肺健身房 (The Scuba Gym USA) 成功的啟發，Lyndi 於 2018 年將這種變革性療法引入澳洲。她的貢獻不僅限於身體復健；她還透過「水肺勇士」計畫大力支持退伍軍人和急救人員。

該計畫為那些正在應對創傷後壓力症候群的人們提供治療性潛水體驗，幫助他們找到目標和歸屬感。參與者參與“任務潛水”，透過清除當地水道中的垃圾為環境保護做出貢獻。迄今為止，該項目已成功從水環境中清除了超過六噸垃圾，包括摩托車和塑膠垃圾等。

Lyndi 擁有多方面的專業技能，包括持有 NAUI、RAID、SSI 和 PADI 水肺教練認證，以及神經語言程序學和心理健康急救資格。她的整體療法不僅注重身體康復，還注重心理韌性和環境管理。

透過她的工作，Lyndi 建立了一個支持性社區，在這裡人們重新發現了自信、獨立和對生活的熱情。

GO 潛水展將於 6 月 7 日至 XNUMX 日在雪梨展覽中心舉行

GO 潛水展 ANZ

這項一年一度的活動於今年舉行 6-7九月 在 雪梨展覽場 位於奧林匹克公園，旨在向所有人展示我們最好的水下世界，從正在考慮進入潛水或已完成入門級課程的新手，到高級潛水員，一直到技術潛水員和經驗豐富的 CCR潛水員。

有一系列的舞台－主舞台、 照片工具 舞台、澳洲/紐西蘭舞台、靈感舞台和科技舞台——將接待來自世界各地的數十位演講者，以及一系列適合年輕人和老年人的互動功能，包括 VR 潛水體驗、示範池、試潛池等等。

圍繞著各個舞台和展區，將有各種各樣的參展商，包括旅遊局、旅行社、度假村、遊輪、培訓機構、零售商、製造商和保護組織。

立即獲取門票！

GO Diving Show ANZ 的門票現已開始發售，您可以利用 買一送一早鳥優惠 直到 9 月 XNUMX 日 – 你和你的夥伴/朋友/伴侶/配偶可以參觀 $1216歲及以下兒童免費入場，是完美的家庭一日遊選擇。現場停車位充足，交通便利，交通選擇多元。現在就把日期記在你的日記裡，準備好迎接一個精彩的週末，體驗各種潛水樂趣吧！