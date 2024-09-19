黑暗中的考古學和新的 CCR

被淹沒洞穴的黑暗中的考古學和新的 Halcyon Symbios CCR 將成為攝影測量專家和技術潛水時討論的話題 講師 評估員約翰肯德爾 (John Kendall) 登上技術舞台 澳新GO潛水展 28月29日至XNUMX日。

John 是一位探險家，專門研究考古和地質遺址的水下 3D 建模。他使用攝影測量技術參與了數十次潛水地點調查，包括火星沉船（1564 年）、MS 愛​​沙尼亞號（1994 年）、Panarea III 沉船（約公元前300 年）和巴西骨頭洞（約11,000 年曆史） 。

他也是一個 講師 全球水下探險家的評估員並坐在他們的 技術培訓 理事會。

他在科技舞台上的演講將是：

黑暗中的考古學

GUE 講師兼攝影測量專家 John Kendall 將討論如何使用攝影測量來記錄被淹沒的洞穴內的考古遺址。對於歐洲和南美的項目，約翰將談論這些項目的挑戰以及令人驚嘆的成果。

翡翠共生體

Halcyon Manufacturing 即將推出其新系列電腦、獨立 HUD 和新型胸掛式 CCR。透過整個範圍內的無線通信，來聽約翰·肯德爾 (John Kendall) 對新玩具的概述，並搶先預覽 CCR。

黑暗中的考古學與新的 CCR 2

GO 潛水展 ANZ

這項一年一度的活動於今年舉行 28-29九月 在 雪梨展覽場 位於奧林匹克公園，旨在向所有人展示我們最好的水下世界，從正在考慮進入潛水或已完成入門級課程的新手，到高級潛水員，一直到技術潛水員和經驗豐富的 CCR潛水員。

有一系列的舞台－主舞台、 上載照片 舞台、澳洲/紐西蘭舞台、靈感舞台和科技舞台——將有來自世界各地的數十位演講者，以及一系列適合年輕人和老年人的互動功能，從 VR 潛水體驗到示範池等等。

圍繞舞台和特色的將是各種各樣的參展商，從旅遊局和旅行社到度假村、船宿、 訓練 機構、零售商、製造商和保護組織。

2024 年英國 GO 潛水展現已進入第五個年頭，週末吸引了超過 10,000 名與會者，展覽空間面積達 10,000 平方米，澳大利亞和新西蘭的展會希望在未來幾年達到這一水平。

首屆 GO Diving Show ANZ 入場完全免費 – 註冊 請點擊這裡 取得 2024 年澳洲跳水賽事門票。現場有充足的停車位，而且交通便利，交通便利，所以現在就在日記中記下日期，為慶祝各種形式的潛水活動的史詩般的周末做好準備。