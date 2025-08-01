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澳洲的海洋保育工作

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保護
保羅·甘布林

澳洲海洋保護協會執行長 Paul Gamblin 將登上雪梨的 ANZ/靈感舞台 GO潛水錶演 九月份，他將談論澳洲保護的各個方面。

保羅十幾歲時就對西澳大利亞海岸和寧格魯礁著迷，並於 1990 世紀 2000 年代在那裡自願參與海龜研究。 XNUMX 世紀初，保羅成為寧格魯礁原始保護運動的發言人（AMCS 在其中發揮了關鍵作用），推動了對寧格魯礁的保護，並將其列入世界遺產名錄。

保羅隨後領導了世界自然基金會澳大利亞分會的工作，保護近海珊瑚礁和島嶼免受石油和天然氣開發的影響，並參與制定了金伯利保護戰略以及在澳大利亞聯邦水域（以及南極洲）建立世界最大海洋保護區系統的共同努力。保羅在歐洲與世界自然基金會國際部合作，並擔任該分會宣傳活動的策劃人，旨在喚醒世界各地的領導人認識到海洋保護的迫切必要性以及與氣候變遷的關聯。

在擔任執行長之前，Paul 曾擔任 AMCS 的 WA 總監，並領導 保護寧格魯 發起了保護壯麗的埃克斯茅斯灣、寧格魯免受工業化侵害的活動，並致力於西澳和國家的一系列海洋、自然和氣候優先事項。

澳新GO潛水展
GO 潛水展將於 6 月 7 日至 XNUMX 日在雪梨展覽中心舉行

GO 潛水展 ANZ

這項一年一度的活動於今年舉行 6-7九月 在 雪梨展覽場 位於奧林匹克公園，旨在向所有人展示我們最好的水下世界，從正在考慮進入潛水或已完成入門級課程的新手，到高級潛水員，一直到技術潛水員和經驗豐富的 CCR潛水員。

有一系列的舞台－主舞台、 照片工具 舞台、澳洲/紐西蘭舞台、靈感舞台和科技舞台——將接待來自世界各地的數十位演講者，以及一系列適合年輕人和老年人的互動功能，包括 VR 潛水體驗、示範池、試潛池等等。

圍繞舞台和特色的將是各種各樣的參展商，從旅遊局和旅行社到度假村、船宿、 訓練 機構、零售商、製造商和保護組織。

立即獲取門票！

GO Diving Show ANZ 的門票現已開始發售，您可以利用 買一送一早鳥優惠 直到 9 月 XNUMX 日 – 你和你的夥伴/朋友/伴侶/配偶可以參觀 $1216歲及以下兒童免費入場，是完美的家庭一日遊選擇。現場停車位充足，交通便利，交通選擇多元。現在就把日期記在你的日記裡，準備好迎接一個精彩的週末，體驗各種潛水樂趣吧！

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