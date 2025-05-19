在安東尼鑰匙度假村喚醒您的感官

我們都知道潛水俱有禪宗般的特質，能帶來平靜和放鬆的感覺，但為什麼不將其提升到一個新的水平，通過結合水肺潛水和浮潛與瑜伽練習的沉浸式靜修，包括獨特的水下課程呢？

坐落於中美洲大堡礁邊緣，歷史悠久的 安東尼之匙度假村 幾十年來一直是尋求自然美景和有趣活動完美融合的潛水員的首選目的地。

度假村佔地九英畝，由家庭擁有和經營，擁有一系列獨特的住宿設施，從可以欣賞加勒比海環島美景的海濱平房，到可以保證寧靜私密的僻靜山坡度假村。所有客房均配有空調、吊扇、迷你冰箱和咖啡機。房間裡沒有電話或電視，這意味著您可以真正擺脫日常生活的壓力。

安東尼鑰匙度假村鳥瞰圖

感覺餓了嗎？您可以在著名的 Ankor Seafood Grill 品嚐島嶼風味，這裡每天供應三頓美味的單點菜餚，包括令人垂涎的菜餚，包括新鮮捕獲的龍蝦、鯛魚和廚師的招牌上等肋排，所有菜餚都位於水邊。

渴？早晨，您可以與 AKR 主大廳內的 Coast Coffee 咖啡師一起開始您的一天，他們會為您提供精選的優質本地咖啡豆，並為您調製一杯完美的咖啡，以及茶和美味的冰飲。這也是一個很棒的午後度假勝地。

AKR 泳池酒吧是享用清爽雞尾酒消暑的理想場所 - 如果您想暢遊一番，甚至不必離開泳池！

宜人的泳池酒吧是安東尼鑰匙度假村的三家酒吧之一

從白天到晚上，客人都可以選擇另外兩家誘人的酒吧——Frangipani Bar and Lounge 和 Ankor Bar。提供各種飲料，從啤酒、葡萄酒和烈酒到度假村的一些招牌雞尾酒。風景如畫的地點讓您度過一整天，盡情享受 AKR 提供的一切。

住宿、餐飲都安排好了，但無論您是想以安東尼鑰匙度假村為基地，探索羅阿坦島的水下奇觀，還是遊覽這個加勒比海島嶼的一些水上景點，或者只是想放鬆身心，遠離日常生活的壓力和緊張，度假村都能滿足您的需求。

去探索…

在一年中的大部分時間裡，度假村潟湖內的水域都平靜而安寧，劃皮划艇或槳板衝浪是度過早晨或下午的絕佳方式。您可以在度假村周圍悠閒地划船，或前往貝利島 (Bailey's Key) 尋找一處安靜的海灘午睡。

如果您在海水中玩夠了，您仍然可以在安東尼島 (Anthony's Key) 30 英尺乘 60 英尺的地下淡水游泳池中暢遊一番，保持清爽。這裡水深 4 英尺，非常適合游泳，或在一天冒險後放鬆。

花點時間在 Maya Key 上

您也可以前往瑪雅礁 (Maya Key) 私人島嶼度假勝地。在這裡，您可以漫步在島上美麗且精心維護的花園中，或探索動物保護區，那裡有友好的捲尾猴、珍奇的鳥類和叢林貓，它們都是該地區的本土動物，而私人海灘和碼頭外的碧綠海水則為您提供不可抗拒的浮潛誘惑。當您準備休息時，您可以在 5,000 平方英尺的甲板上放鬆一下，那裡還設有一個迷人的 70,000 加侖游泳池。

去潛水

安東尼礁度假村 (Anthony's Key Resort) 50 多年來一直被評為頂級潛水勝地之一，因此無論您是第一次 鰭 步入潛水世界 - AKR 是您獲得入門級認證的絕佳地點 - 或擴展您的潛水技能，或者只是想探索羅阿坦島附近的水域，Anthony's Key Resort Dive Shop 都是您的首選。

該中心擁有一支現代化的 Pro 42 和 Pro 48 潛水船隊（島上最大的潛水船隊），乘船 35 至 30 分鐘即可到達不少於 51 個不同的潛水地點。這裡提供每日三次船潛，以及每週兩次的夜間潛水，此外，每天還定期安排乘坐專用 XNUMX 英尺浮潛船進行浮潛之旅。

Anthony's Key Resort 擁有一支潛水船隊

羅阿坦島的水溫全年平均在華氏 80 度左右，而且能見度極佳，是潛水愛好者的理想之地。一些最受歡迎的景點包括 230 英尺長的 El Aguila 沉船，該船於 1989 年沈沒後，於 1997 年被 AKR 打撈到羅阿坦島，沉沒在 100 英尺深的水下作為人工魚礁——儘管遭到颶風米奇的項目，但它仍然可以進行良好的潛水；奧德賽號沉船是 AKR 沉船項目的另一個項目，它仍然可以進行良好的潛水；奧德賽號沉船是 AKR 人工礁的另一個項目，它仍然可以進行良好的潛水；奧德賽號沉船是 AKR 人工礁的另一個項目，它仍然可以進行良好的潛水；奧德賽號沉船是 AKR 人工礁的另一個項目，它仍然可以進行良好的潛水；奧德賽號沉船。英尺，是島上最大的沉船之一，目前位於北海岸 300 英尺處；當然還有安東尼礁度假村著名的鯊魚潛水，客人可以近距離接觸幾條加勒比海礁鯊。

潛水商店提供多種租賃設備，因此如果您不想拖運自己的裝備，則無需擔心，AKR 還設有 Cornerstone 醫療服務和高壓氧艙，為潛水客人提供額外的安心。

或者放鬆一下…

如果放鬆是您假期的關鍵，Ixora Spa 擁有兩間按摩室、一間面部護理室和一間美甲休息室，您可以在這裡享受各種按摩、全身裹敷、面部護理和修腳/修指甲服務。

沒有什麼比購物療法更能放鬆心情了，你可以瀏覽現場的海濱禮品和 照片工具 手工製作的珠寶、T 卹、明信片、太陽眼鏡等等。

安東尼礁度假村 (Anthony's Key Resort) 的立式槳板衝浪

潛水或放鬆——或者為什麼不兩者兼而有之？

您可以在八月為期一週的特別瑜珈靜修會上享受潛水的樂趣並放鬆身心。

瑜珈靜修會（23-30月2025) 包括七晚山坡或海濱小屋住宿、每日三餐、潛水或浮潛、海豚邂逅、各種團體活動（歡迎和閉幕圈、團體晚宴和晚會）、瑪雅島短途旅行以及一系列瑜伽課程，包括日出瑜伽、槳板瑜伽和獨一無二的水下瑜伽體驗。

該套餐還包括往返機場接送、迎賓雞尾酒和指導、免費皮划艇和槳板以及客房和公共區域的免費無線網路。

價格範圍為 Hill Superior Bungalow 的 1,282 美元和 Key Superior Bungalow 的 1,457 美元。價格為每人價格，基於單人或雙人入住，不含稅。

安東尼鑰匙度假村的瑜珈靜修

琳達·蘇·丁格爾

Linda 是 PADI 課程總監和 DAN 講師 培訓師擁有超過 45 年的全球旅行和潛水經驗，以及超過 3,500 次記錄的潛水經驗，她將把自己的專業知識和對探索的熱情帶到島上，與其他潛水員分享見解和靈感。

琳達與迪爾菲爾德海灘的 Dixie Divers 一起創造了兩項吉尼斯世界紀錄——最長的水下人鏈（2018 年）和最大規模的水下清理（2019 年）。

她曾擔任美國第一家潛水中心 Dive N Surf（位於雷東多海灘）的水肺營運總監， 加利福尼亞州.

Terri 和 Linda Sue 在 Anthony's Key Resort 一起潛水

特麗·齊默爾曼

Terri 是一位持證瑜珈師 講師她將以融合身體姿勢、呼吸和正念的整體方法提供專業知識。 Terri 的個人化課程可增強整體健康，並整合我們與水面上和水下的自然連結。

她以活潑、動態的流瑜伽課程而聞名，課程中穿插著間歇的力量訓練動作，讓學生感到鼓舞和輕鬆。

Terri 也教授陰瑜伽和初級瑜伽課程，這意味著所有學生都可以在墊子上享受樂趣，同時仍然感受到挑戰，讓各個經驗水平的學生都能與他們的瑜伽練習聯繫起來。

攝影：Walt Stearns 和 AKR 照片工具 羅丹