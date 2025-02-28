Backshall 領銜眾星雲集的主舞台

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本週末的主舞台上將有許多明星 GO潛水錶演由電視節目主持人、作家兼冒險家史蒂夫巴克肖 (Steve Backshall) 擔任主角。

同時出現在主舞台上的還有電視節目主持人蒙蒂·霍爾斯 (Monty Halls) 和安迪·托貝特 (Andy Torbet)（後者也擔任其慣常的主持人職責），以及美國宇航局訓練的水下航行員 Dawn Kernagis 博士、馬耳他的 Timmy Gambin 博士，以及技術和潛水員和潛水員 Maria Boller Kernagis 博士、馬耳他的 Timmy Gambin 博士，以及技術和潛水員。

此外，年度水下攝影師獲獎者的作品將於週六下午在大螢幕上展示。

並且不要忘記週日下午與所有主舞台演講者一起舉行的不容錯過的小組會議，以使活動更加圓滿。

Steve Backshall 是 GO 潛水秀的主角

GO 潛水秀

GO 潛水秀 – 唯一的消費者潛能 旅行 英國的演出——將於 1 年 2 月 2025 日至 XNUMX 日重返 NAEC Stoneleigh，恰逢新賽季拉開序幕，並保證帶來一個充滿互動、教育、啟發和樂趣的周末。

以及主舞台——這次由電視明星、作家和冒險家 Steve Backshall 領銜，他在闊別幾年後重返 GO 潛水秀，同時還有 NASA 培訓的 NEEMO Aquanaut 和 DEEP Dawn 的科學研究主管Kernagis、電視節目主持人、作家、常年受歡迎的Monty Halls 節目主持人Timmy Gambin 博士將討論馬耳他豐富的海洋和戰爭遺產，以及探險家Rannva Joermundsson 和Maria Bollerup 這對活力四射的二人組，他們將談論他們最近在印尼—再次設有專門的英國潛水、技術潛水賽段， 水下攝影 和勵志故事。安迪·托貝特 (Andy Torbet) 將再次擔任主舞台主持人，並就電視節目拍攝技術潛水所面臨的挑戰進行演講。可以找到所有發言者的名單，包括時間安排 這裡.

除了舞台之外，還有許多互動元素——廣受歡迎的洞穴、巨大的潛水池、沉浸式虛擬現實沉船潛水、屏氣工作坊和劃線練習、海洋生物區，以及 2025 年新增的與航海考古學會和他們的“沉船”一起嘗試繪製沉船地圖的機會——所有這些都分散在越來越多的旅遊局、考古學製造商、 訓練 代理商、度假村、船宿、潛水中心、零售商等等。

今年還看到了 NoTanx Zero2Hero 競賽 佔據中心舞台。本次比賽針對新手自由潛水員，最初的 12 名候選人將接受 訓練 二月底在倫敦與 Marcus Greatwood 和 NoTanx 團隊會面。然後，五名入圍決賽的選手將在三月份的周末參加 GO 潛水秀，包括在泳池中進行靜態閉氣訓練，以選出總冠軍。

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演出週末，售票處的一日票售價為 25 英鎊，因此請提前預訂並節省一些錢！ ！

如果您與中心/俱樂部會員一起前來，您還可以享受 10 人以上團體票價。

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和往常一樣，門票價格包含免費停車。 16 歲以下兒童免費，所以帶上孩子們一起來享受美好的家庭日吧！