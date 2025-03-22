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BDMLR 竭盡全力拯救康沃爾郡擱淺的領航鯨

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20月XNUMX日星期四， 英國潛水員海洋生物救援 (BDMLR) 接到多起電話稱，在康沃爾郡海爾附近的 Gwithian Towans 海灘海浪中發現了一頭鯨魚。這頭鯨魚是一頭長鰭領航鯨，隨著潮水退去，它被沖到淺灘上，掙扎著掙扎。

BDMLR 經過專門訓練的海洋哺乳動物醫務人員組成的地區團隊做出了響應，法爾茅斯海岸警衛隊行動中心也接到了聯繫，其波特里斯團隊也參與了此事以管理公共安全。天氣晴朗，但風力強勁，海面相對平靜，海浪較小。

當 BDMLR 醫護人員到達時，鯨魚已完全右側擱淺，潮水仍在退去。民眾幫忙為鯨魚注水，防止它乾涸，並挖了一條小通道讓海水流向它。防止鯨魚皮膚乾燥非常重要，在陽光和風的吹拂下，皮膚很快就會乾燥，而公眾在救援的初始階段提供了很大的幫助。

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民眾挖了一條渠道，為擱淺的領​​航鯨提供水

這頭鯨魚被確認為是一頭三米半長的雌性鯨魚，背部背鰭前方有一些已經癒合的舊傷，胸部有一處較小但較深的傷口，傷口似乎有輕微感染，體內有少量寄生蟲。她的呼吸頻率約為每分鐘五次，但在半小時內開始好轉，隨著她被直立起來並且急救使她感覺更舒服，呼吸頻率減少到每分鐘三次。

專業海洋哺乳動物獸醫的評估表明，這頭鯨魚的身體狀況一般，並且沒有其他明顯的嚴重問題，因此決定讓它重新浮起來。這意味著要等待潮水退去，因為沒有安全的方法來移動這種大小和重量的動物而不造成更多的傷害和痛苦。然而，領航鯨通常是一種非常群居的物種，而這頭領航鯨似乎是孤獨的，在該地區沒有發現其他動物，這也被考慮在內。

團隊使用專門的鯨魚救援浮橋系統將鯨魚扶直。該系統允許 BDMLR 更快地讓動物重新浮起來，而不是等待潮水完全浮起來，節省時間並減輕動物的壓力。當水夠深時，團隊將鯨魚帶出來並讓它有時間恢復，然後嘗試釋放。

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這頭領航鯨被放置在鯨魚救援浮橋上

最後這隻動物似乎試圖遊動，於是我們就把它放了，它遊進了海灣，然後轉向西，與海岸平行遊動。離開視線後，隊伍帶著大量裝備走了很長一段路返回停車場。

可悲的是，大約一小時後，這頭鯨魚再次擱淺在海灣對岸的聖艾夫斯。幾名隊員與聖艾夫斯海岸警衛隊救援隊一起前往現場。然而，由於潮水上漲，這頭鯨魚正在岩石間自由遊動，因此接近它的風險太大。它沿著海岸線移動，人們對其進行了大約一個小時的觀察。天色漸暗，鯨魚設法轉身游向大海，很快就消失得無影無蹤。此時隊伍再次撤退。

不幸的是，21 月 XNUMX 日天剛亮，鯨魚就被轉移，但在當晚死亡。

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不幸的是，儘管做出了英勇的努力，這頭領航鯨還是死了

BDMLR 要感謝眾多民眾的支持和協助，以及提供安全和人群控制的海事海岸防衛隊團隊。也非常感謝所有志願海洋哺乳動物醫務人員和工作人​​員參與和協調此事件。這是一個曠日持久且令人精疲力盡的事件，由於距離最近的接入點太遠且風力強勁，但自始至終團隊合作都非常出色。現在將對這隻動物進行屍檢，以查明它患有哪些潛在的、無法檢測的疾病，導致它擱淺。

如果您發現擱淺的鯨類，請撥打 BDMLR 熱線 01825 765546，他們會立即提供建議，並儘快派遣救援人員、獸醫和設備到該地區。

照片來源：BDMLR／Gavin Parsons

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