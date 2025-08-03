2000年前後：水肺安全如何轉變

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潛水運動有時似乎以冰川的速度發展，但儘管更好的設備和訓練等因素隨著時間的推移使我們變得更加安全，但潛水員的人口統計和特徵等其他因素卻帶來了一系列全新的挑戰。

在一項新的統計研究中，著名潛水醫學專家約翰李普曼博士分析並對比了 20 世紀最後 21 年與 XNUMX 世紀前 XNUMX 年在澳洲發生的潛水死亡事件，以確定發生了什麼變化。

據估計，每年至少有57,000萬名澳洲人進行潛水活動，此外還有許多海外遊客前往澳洲潛水，尤其是在昆士蘭。利普曼博士表示，水肺潛水在澳洲人中的成長不如在世界其他一些地區那麼強勁，入門級認證的數量似乎在1980世紀90年代至XNUMX年代之交達到頂峰。

Lippmann 博士的研究是基於他管理的澳洲潛水安全基金會資料庫中與水肺潛水相關的死亡訊息，以及 國家驗屍官資訊系統，並考慮到警察、目擊者和 驗屍 報告。

目錄 目錄 更多女性潛水員 更好的培訓 放棄體重 誘發因素 21世紀的PF 年齡因素

更多女性潛水員

這項研究以1972年為起點，因為澳洲從那時開始正式定期報告水肺潛水死亡人數。在1972年至1999年的早期階段，共有236人死亡，而在2000年至2021年的較短時期內，共有194人死亡。

這兩個時期的平均年死亡人數略有增加，從8.4人增加到8.8人。在21世紀的死亡人數中，女性潛水員的比例上升（從17%上升到24%），因為當時從事潛水的女性越來越多。

培訓機構 PADI 表示，第一階段頒發的認證中有 33% 是針對女性的，而第二階段這一比例為 39%，因此，從統計上看，女性在死亡人數中所佔比例偏低，Lippmann 博士說。

最重要的是，隨著現有潛水人口的老化，潛水死亡人數的中位數年齡在這段時間內大幅上升，從33歲上升至47歲。 45歲以上族群的傷亡比例從24%上升至57%。

整個半個世紀以來，潛水員的年齡穩定上升，每十年增加約五歲。這與長期潛水員的年齡增長以及更廣泛且通常年齡較大的人群被這項活動所吸引相一致，因此與年齡相關的疾病也隨之增多，這對潛水安全產生了影響。

隨著潛水員年齡的增長和肥胖趨勢的加劇，後期致命事故中與心臟相關的殘疾疾病數量增加了一倍多（從 12% 增加到 26%），死亡人數可能比一般人更肥胖。

Lippmann 博士進行的另一項調查 通過報導 迪韋爾內特 今年稍早透露，本世紀澳洲發生的 300 多起浮潛和自由潛水死亡事件中，三分之二的受害者都超重或肥胖，其中近一半的人患有潛在的健康問題，使他們容易發生心律不整相關事件。

更好的培訓

1972年至99年期間，水肺潛水員接受的正規訓練較少。因此，後期未經認證的潛水員（5%，低於20%）和接受訓練的潛水員（6%，低於8%）的死亡人數均有所減少。

自21世紀以來，獨自在水下喪生的潛水員數量已減少。此前，11%的罹難者是獨自潛水，只有17%的罹難者在事故發生時有潛伴陪伴。在與潛伴一起出發的罹難者中，有一半在事故發生前與潛伴分離，18%在事故發生時與潛伴分離（其他事故未通報）。

在 21 世紀的事故中，12% 的潛水員是單獨行動，27% 的潛水員在死亡時有同伴陪伴，40% 的潛水員在事故發生前與同伴分離，15% 的潛水員在事故發生期間與同伴分離。

在此期間，缺氣事故有所下降，從30%降至25%。壓力表的改進可能是其中一個因素，而自1970年代初起逐漸引入的BC（氣瓶保護器）也有助於降低溺水事故發生率（從47%降至36%）。

放棄體重

配重帶和BC相關的死亡人數在各個時期有所下降，但降幅並不大。在早期階段，13%的受害者丟棄了配重，23%的受害者給BC充氣或充了一部分氣，但在34名這樣做的潛水員中，只有57人也丟棄了配重。主要發生在第一階段的早期，有XNUMX名受害者根本沒有使用BC。

後期，17% 的受害者丟棄了配重，44 名（32%）潛水員被發現攜帶已充氣或部分充氣的 BC，其中 11 人也丟棄了配重。除三名罹難者外，其餘人員均使用了 BC。

利普曼博士表示，「棄重人數仍然太低，這表明這種可能挽救生命的措施尚未得到充分落實」。 “需要進行充分的訓練，並定期進行強化訓練，以確保潛水員在水下面臨昏迷危險時能夠自發地採取此類措施。”

誘發因素

Lippmann博士表示，早期潛水員死亡的主要誘因（PF）包括經驗不足（40%）、計劃不周（33%）、設備（30%）和健康狀況（24%）。這兩個時期之間PF的最大變化是健康相關因素的增加，這主要是因為潛水員年齡較大，但也與飲食和運動有關。

主要的規劃問題在於，在惡劣的海況下潛水時，例如波濤洶湧的海面、強勁的水流或浪湧、能見度低以及海水溫度極低時，是否決定單獨行動或分隊潛水，可能導致了35人死亡。

最常見的設備缺陷是缺少BC（主要發生在早年）或使用故障設備。其他問題依序為：重量過重、 調節器 或氣瓶閥門故障、潛水衣缺失或過緊、壓力表故障或缺失、遺失 鰭.

早期，在淤泥洞穴或沉船事故中未遵循安全指南導致10人死亡。設備故障最可能導致溺水，其次是肺氣壓傷/動脈氣體栓塞。

24年至1972年間，99%的死亡病例被確診為健康相關的肺纖維化 (PF)，其中18%的死亡病例可能直接與此相關。 30例死亡病例確診為心臟相關因素，其中三分之二的死亡病例涉及嚴重且通常未確診的缺血性心臟病 (IHD)。

21世紀的PF

與健康相關的 PF 在後期變得最為常見，在 53% 的傷亡中被發現，並可能直接導致 40% 的死亡，其中大部分是缺血性心臟病和其他心臟相關問題。

在記錄了體重指數的 163 名傷亡者中，43％ 被歸類為肥胖或嚴重肥胖（早期記錄 BMI 的可能性較小）。

在後期，缺乏經驗可能是造成 30% 死亡的原因，而計劃不足則至少佔 29%，主要涉及在惡劣條件下出發、單獨潛水或同意分開潛水。

21% 的 21 世紀死亡案例與先前存在的設備問題有關。最嚴重的罪魁禍首是氣瓶壓力表不準確，其次是 監管機構、嚴重超重、BC 故障、氣瓶閥門洩漏、氣瓶配置不正確/調節器 組合、不正確的氣體混合或污染以及故障的 CCR 感測器。

Lippmann 博士說，如今與設備相關的事故更有可能是由於維護不善或不熟悉造成的。

年齡因素

他總結道：“儘管 1972-1999 年和 2000-2021 年期間年平均死亡人數沒有顯著增加，但傷亡者的年齡和女性比例卻大幅增加。”

「隨著時間的推移，訓練的普及和BC和氣瓶壓力表的廣泛使用可能有助於減少溺水事件。

然而，隨著參與者年齡的增長，加上飲食和運動因素的影響，心臟病和肥胖的盛行率也隨之上升，導致心臟相關死亡的發生率上升。加強健康教育和監測，尤其是針對老年潛水員的健康教育和監測，對於減少此類死亡至關重要。

“此外，改進潛水計劃，包括選擇潛水地點和評估當前和潛在的條件，以及更嚴格的伙伴制度，增量經驗和嵌入式緊急浮出水面協議，應該可以減少死亡人數，特別是對於經驗不足的潛水員。”