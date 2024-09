潛水員警報網絡備受尊敬的醫療服務副總裁 Matias Nochetto 博士將在首屆會議上發表靈感和教育演講 澳新GO潛水展 (28 月 29 日至 XNUMX 日在雪梨展覽場舉行)。

Dr Nochetto became a certified diver in 1994 and an SSI 講師 in 1999. He completed his medical 訓練 in 2001 at Universidad de Buenos Aires (UBA), in Argentina. He later enrolled in a three-year clinical and research fellowship in hyperbaric and diving medicine in Mexico City.

With a background in toxicology and an interest in marine life, he was invited to lecture for a DAN-UHMS CME course in Cozumel in late 2001. Since then, he started working part-time with DAN, offering lectures, 訓練 events, translating 訓練 programmes, and promoting DAN’s mission throughout South America and the Caribbean.

馬蒂亞斯·諾切托博士

2006 年,他獲得了位於北卡羅來納州達勒姆的 DAN 總部的全職任命,自 2007 年以來他一直在那裡工作。

如今,Nochetto 博士擔任 DAN 醫療服務副總裁,負責管理潛水員警報網路的骨幹部門。他領導著一支由護理人員、護士和醫生組成的團隊,遍布四大洲,每年以五種語言處理 3,500 多個緊急呼叫,並在全球範圍內處理約 5,000 起醫療諮詢。

在 DAN,他還與一個團隊合作開發和實施不同級別的 DAN 醫療項目,從外行人到醫療保健專業人員。

Nochetto 是DAN-UHMS 潛水醫學課程的聯合課程主任,該課程是目前同類中運行時間最長的CME 項目,自1982 年以來一直為醫生提供潛水醫學教育。教授。

He authored and co-authored several articles, scientific publications, and 訓練 programmes for DAN and other institutions or organizations. He is also a member of DAN’s Institutional Review Board since its conception in 2010.

常見潛水傷害、遠程潛水事故以及 DAN 熱線

不要錯過由 Matias Nochetto 博士於 29 月 1 日(星期日)下午 XNUMX 點在 ANZ/Inspiration Stage 上舉辦的 DAN 潛水健康與安全研討會。

DAN 醫療服務副總裁 Nochetto 博士將討論常見的潛水傷害(症狀、急救、治療)、遠距潛水事故(挑戰和案例)以及 DAN 的緊急熱線。

無論您是潛水新手、經驗豐富的潛水員還是經驗豐富的技術潛水老手,這都肯定是一次有趣且發人深省的研討會。

GO 潛水展 ANZ

這項一年一度的活動於今年舉行 28-29九月 在 雪梨展覽場 位於奧林匹克公園,旨在向所有人展示我們最好的水下世界,從正在考慮進入潛水或已完成入門級課程的新手,到高級潛水員,一直到技術潛水員和經驗豐富的 CCR潛水員。

有一系列的舞台-主舞台、 上載照片 舞台、澳洲/紐西蘭舞台、靈感舞台和科技舞台——將有來自世界各地的數十位演講者,以及一系列適合年輕人和老年人的互動功能,從 VR 潛水體驗到示範池等等。

圍繞舞台和特色的將是各種各樣的參展商,從旅遊局和旅行社到度假村、船宿、 訓練 機構、零售商、製造商和保護組織。

2024 年英國 GO 潛水展現已進入第五個年頭,週末吸引了超過 10,000 名與會者,展覽空間面積達 10,000 平方米,澳大利亞和新西蘭的展會希望在未來幾年達到這一水平。

首屆 GO Diving Show ANZ 入場完全免費 – 註冊 請點擊這裡 取得 2024 年澳洲跳水賽事門票。現場有充足的停車位,而且交通便利,交通便利,所以現在就在日記中記下日期,為慶祝各種形式的潛水活動的史詩般的周末做好準備。