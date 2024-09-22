潛水員警報網絡備受尊敬的醫療服務副總裁 Matias Nochetto 博士將在首屆會議上發表靈感和教育演講 澳新GO潛水展 （28 月 29 日至 XNUMX 日在雪梨展覽場舉行）。
Dr Nochetto became a certified diver in 1994 and an SSI 講師 in 1999. He completed his medical 訓練 in 2001 at Universidad de Buenos Aires (UBA), in Argentina. He later enrolled in a three-year clinical and research fellowship in hyperbaric and diving medicine in Mexico City.
With a background in toxicology and an interest in marine life, he was invited to lecture for a DAN-UHMS CME course in Cozumel in late 2001. Since then, he started working part-time with DAN, offering lectures, 訓練 events, translating 訓練 programmes, and promoting DAN’s mission throughout South America and the Caribbean.
2006 年，他獲得了位於北卡羅來納州達勒姆的 DAN 總部的全職任命，自 2007 年以來他一直在那裡工作。
如今，Nochetto 博士擔任 DAN 醫療服務副總裁，負責管理潛水員警報網路的骨幹部門。他領導著一支由護理人員、護士和醫生組成的團隊，遍布四大洲，每年以五種語言處理 3,500 多個緊急呼叫，並在全球範圍內處理約 5,000 起醫療諮詢。
在 DAN，他還與一個團隊合作開發和實施不同級別的 DAN 醫療項目，從外行人到醫療保健專業人員。
Nochetto 是DAN-UHMS 潛水醫學課程的聯合課程主任，該課程是目前同類中運行時間最長的CME 項目，自1982 年以來一直為醫生提供潛水醫學教育。教授。
He authored and co-authored several articles, scientific publications, and 訓練 programmes for DAN and other institutions or organizations. He is also a member of DAN’s Institutional Review Board since its conception in 2010.
常見潛水傷害、遠程潛水事故以及 DAN 熱線
不要錯過由 Matias Nochetto 博士於 29 月 1 日（星期日）下午 XNUMX 點在 ANZ/Inspiration Stage 上舉辦的 DAN 潛水健康與安全研討會。
DAN 醫療服務副總裁 Nochetto 博士將討論常見的潛水傷害（症狀、急救、治療）、遠距潛水事故（挑戰和案例）以及 DAN 的緊急熱線。
無論您是潛水新手、經驗豐富的潛水員還是經驗豐富的技術潛水老手，這都肯定是一次有趣且發人深省的研討會。
GO 潛水展 ANZ
這項一年一度的活動於今年舉行 28-29九月 在 雪梨展覽場 位於奧林匹克公園，旨在向所有人展示我們最好的水下世界，從正在考慮進入潛水或已完成入門級課程的新手，到高級潛水員，一直到技術潛水員和經驗豐富的 CCR潛水員。
有一系列的舞台－主舞台、 上載照片 舞台、澳洲/紐西蘭舞台、靈感舞台和科技舞台——將有來自世界各地的數十位演講者，以及一系列適合年輕人和老年人的互動功能，從 VR 潛水體驗到示範池等等。
圍繞舞台和特色的將是各種各樣的參展商，從旅遊局和旅行社到度假村、船宿、 訓練 機構、零售商、製造商和保護組織。
2024 年英國 GO 潛水展現已進入第五個年頭，週末吸引了超過 10,000 名與會者，展覽空間面積達 10,000 平方米，澳大利亞和新西蘭的展會希望在未來幾年達到這一水平。
首屆 GO Diving Show ANZ 入場完全免費 – 註冊 請點擊這裡 取得 2024 年澳洲跳水賽事門票。現場有充足的停車位，而且交通便利，交通便利，所以現在就在日記中記下日期，為慶祝各種形式的潛水活動的史詩般的周末做好準備。