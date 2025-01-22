社區水肺潛水：康沃爾俱樂部需要幫助

據稱，英國唯一一家為殘疾兒童和成人提供社區潛水俱樂部和水上技能課程的潛水中心已經發出了財政援助的呼籲。

觀點潛水 位於康沃爾郡的 SSI 潛水中心也提供 PADI 標準和專業課程。特魯羅公關公司聯合總監克萊爾瓊斯 (Claire Jones) 加入 Viewpoint，擔任總監和助理 講師 去年，她和團隊一直致力於為聖奧斯特爾和特魯羅地區各個年齡層的人們建立和經營定期俱樂部。

「一切進展順利，令人難以置信，」她說。 「我們有神經多樣化的孩子完全擺脫了他們的外殼，從零到英雄，使用水肺作為他們改善心理健康的媒介。它也對更廣泛的家庭產生積極影響。

泳池水下練習

“我們擁有一群符合殘疾人無障礙要求的優秀教練，還有與我們一起進步到專業水平的志願者來提供幫助。”

目前，Viewpoint 在工作日晚上為 8 歲以上的兒童開設了一個泳池小組，並在周末為從合格的青少年到老年人的所有人開設了一個主要的水肺潛水俱樂部。

一個年輕的實習生

瓊斯說，這兩個俱樂部都是按成本運作的，專業潛水員和休閒潛水員都自願投入時間。他們佈置了練習， 教訓 涵蓋盲潛、洞穴潛水場景、珊瑚礁保護和浮潛體驗課程等方面，「所有這些都是為了讓兒童或成人有機會建立對我們的水域和海洋的信心。

「我們參加『潛水對抗碎片』活動，教授海洋生態學，並致力於創造更好、更清潔的海洋環境，」瓊斯說。

使用停電 口罩

為了幫助俱樂部擴大規模，Viewpoint 自 8,000 月以來一直在進行眾籌，希望籌集 24 英鎊。其中大部分將用於提供新的空氣壓縮機。 「自從我們的氣缸壞了以來，我們一直在努力填充備用氣缸以準備工作，最終需要進行 XNUMX 英里的往返才能將它們充滿，」瓊斯說。

她說，這些捐款還將用於支付少量額外的氣瓶、BC、石板和魚類身份證，以及支付聯營費用和為低收入家庭提供優惠會員資格的靈活性。該基金最初籌集了 1,645 英鎊，但最近幾週陷入沉默。

「我們合格的職業潛水員和殘疾志工已經準備好出發，」瓊斯說。 “任何人都可以潛水，我們願意為他們提供學習的場所。” GoFundMe 頁面 可以在這裡找到.

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