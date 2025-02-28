深入技術階段

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我們在科技舞台上看到了老面孔和新人的精彩融合 GO潛水錶演 這個週末。

週六，庫爾特·斯托姆斯 (Kurt Storms) 將講述洞穴潛水和礦井潛水，蒂芙尼·諾伯格 (Tiffany Norberg) 將展示波羅的海的秘密，馬庫斯·格雷特伍德 (Marcus Greatwood) 將討論技術自由潛水，理查德·沃克 (Richard Walker) 和詹·史密斯 (Jen Smith) 將深入 HMSke 的幕後製作惠靈頓項目，馬裡諾斯·喬加斯 (Marinos Giourgas) 將討論愛琴海的沉船，加雷斯·洛克 (Gareth Lock) 將仔細研究乾式潛水死亡事件。

週日，蘭尼·沃格爾 (Lanny Vogel) 將討論事故分析和事件報告，保羅·圖默 (Paul Toomer) 將談論循環呼吸器和沈船潛水，亞歷克斯·沃辛斯基 (Alex Warzynski) 將解釋“沒有所謂的技術潛水”，莎莉·卡特賴特 (Sally Cartwright) 將談論英國的冷水和波利坎爾迪拉 (Rizalthan)戰時沉船。

Steve Backshall 是 GO 潛水秀的主角

GO 潛水秀

GO 潛水秀 – 唯一的消費者潛能 旅行 英國的演出——將於 1 年 2 月 2025 日至 XNUMX 日重返 NAEC Stoneleigh，恰逢新賽季拉開序幕，並保證帶來一個充滿互動、教育、啟發和樂趣的周末。

以及主舞台——這次由電視明星、作家和冒險家 Steve Backshall 領銜，他在闊別幾年後重返 GO 潛水秀，同時還有 NASA 培訓的 NEEMO Aquanaut 和 DEEP Dawn 的科學研究主管Kernagis、電視節目主持人、作家、常年受歡迎的Monty Halls 節目主持人Timmy Gambin 博士將討論馬耳他豐富的海洋和戰爭遺產，以及探險家Rannva Joermundsson 和Maria Bollerup 這對活力四射的二人組，他們將談論他們最近在印尼—再次設有專門的英國潛水、技術潛水賽段， 水下攝影 和勵志故事。安迪·托貝特 (Andy Torbet) 將再次擔任主舞台主持人，並就電視節目拍攝技術潛水所面臨的挑戰進行演講。可以找到所有發言者的名單，包括時間安排 這裡.

除了舞台之外，還有許多互動元素——廣受歡迎的洞穴、巨大的潛水池、沉浸式虛擬現實沉船潛水、屏氣工作坊和劃線練習、海洋生物區，以及 2025 年新增的與航海考古學會和他們的“沉船”一起嘗試繪製沉船地圖的機會——所有這些都分散在越來越多的旅遊局、考古學製造商、 訓練 代理商、度假村、船宿、潛水中心、零售商等等。

今年還看到了 NoTanx Zero2Hero 競賽 佔據中心舞台。本次比賽針對新手自由潛水員，最初的 12 名候選人將接受 訓練 二月底在倫敦與 Marcus Greatwood 和 NoTanx 團隊會面。然後，五名入圍決賽的選手將在三月份的周末參加 GO 潛水秀，包括在泳池中進行靜態閉氣訓練，以選出總冠軍。

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演出週末，售票處的一日票售價為 25 英鎊，因此請提前預訂並節省一些錢！ ！

如果您與中心/俱樂部會員一起前來，您還可以享受 10 人以上團體票價。

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和往常一樣，門票價格包含免費停車。 16 歲以下兒童免費，所以帶上孩子們一起來享受美好的家庭日吧！