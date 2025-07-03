潛水員警報網絡推出 2025 年實習生

潛水員警報網絡 (DAN) 自豪地介紹其 2025 名實習生——Sam Crenshaw、Tyler Horton、Anna Krylova 和 Samantha Nosalek。

DAN實習計畫始於1999年，旨在為符合條件的候選人提供寶貴的潛水安全研究經驗。雖然該項目仍以研究為導向，但多年來其範圍不斷擴展，涵蓋了DAN其他使命的項目，例如幫助需要緊急醫療救助的潛水員，並透過教育推廣潛水安全。如今，DAN實習生參與的活動範圍廣泛，包括實地考察、實驗室研究、外展活動、培訓計畫開發以及其他促進潛水安全的計畫。

薩姆·克倫肖 是美國海岸防衛隊中尉兼潛水長。他擁有德州農工大學加爾維斯頓分校海事學院的船舶工程技術學士學位。 Sam 在海岸防衛隊的職業生涯包括檢查費城和新澤西的商船、調查巴吞魯日的海事事故，以及參與海岸防衛隊開展的一項專門的海洋產業培訓計劃，該計劃專注於調查潛水和浮潛船隻的事故。他選擇與 DAN 合作，作為該計劃的一部分，以進一步了解潛水相關事故的複雜性，並促進美國海岸防衛隊和 DAN 共同的救生安全利益。

泰勒·霍頓泰勒出生於印第安納州，於2022年畢業於代頓大學，獲得生物學理學學士學位，輔修神經科學和西班牙語。畢業後，她擔任國際公共衛生非營利組織的執行董事，該組織致力於乳癌和子宮頸癌的早期篩檢和預防性護理。之後，她獨自一人背包旅行了一年，環遊世界，完成了人生清單上的冒險，並愛上了水肺潛水。泰勒很高興能將她對水下世界和安全的熱愛與她的科學研究背景結合起來，今年夏天她將加入DAN研究實習計畫。

安娜·克里洛娃 是一位海洋科學家，對行為生態學、自然保育和創新敘事感興趣。 2024年，她獲得了東北大學海洋生物學理學碩士學位，並在畢業論文中研究了加州海岸座頭鯨的覓食動態。在研究所期間，安娜開始研究 水下攝影 並成為美國大學科學潛水員協會（AAUS）的科學潛水員，探索麻薩諸塞州、巴拿馬、華盛頓州和加州的多樣化生態系統。此前，她在東北大學獲得了海洋生物學學士學位，輔修了新聞攝影專業，並在海洋生物實驗室進行烏賊偽裝研究，磨練了研究和視覺敘事的技能。她渴望在實習期間提升自己的行銷技能，以幫助加強公眾與海洋之間的聯繫。

薩曼莎·諾薩萊克 她是北卡羅來納大學教堂山分校的大二學生，正在蘭佩聯合生物醫學工程系攻讀生物醫學工程學位。她是一名NAUI潛水長，擁有高級氮氧混合氣和減壓程序認證，並在位於她家鄉北卡羅來納州康科德的非營利性水肺組織SEAKERS擔任志工。她期待在實習期間為潛水研究的基礎知識打下堅實的基礎。